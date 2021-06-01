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Alpari, Forex Club и Antares попали в список нелегалов российского рынка
Alpari, Forex Club и Antares попали в список нелегалов российского рынка - РИА Новости, 01.06.2021
Alpari, Forex Club и Antares попали в список нелегалов российского рынка
Ряд иностранных брокеров и форекс-дилеров без лицензий на осуществление профессиональной деятельности на финрынке РФ, а также компаний с признаками финансовых... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T15:46
2021-06-01T15:46
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ряд иностранных брокеров и форекс-дилеров без лицензий на осуществление профессиональной деятельности на финрынке РФ, а также компаний с признаками финансовых пирамид, например, Interactive Brokers, Alpari, Forex Club и Antares, попали в список Банка России как компании с признаками нелегальной деятельности, следует из опубликованной информации на сайте регулятора.Как указано на сайте, Банк России в отношении Interactive Brokers Group Inc. (InteractiveBrokers, IBG.Inc) установил признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В числе иностранных "брокеров-нелегалов" в список ЦБ также попали Grand Capital Limited и Golden Hill Capital.Ранее российская инвестиционная компания "Атон" сообщала РИА Новости, что прекращает совместный проект с иностранным брокером Interactive Brokers, предоставляющим доступ к зарубежным биржевым рынкам, в связи с тем, что последний после штрафа американского регулятора начал ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами.Кроме того, в списке оказались форекс-дилеры Alpari Limited и Forex Club, которые были лишены лицензии Банка России в декабре 2018 года. ЦБ также указал, что в отношении этих компаний установлены признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Также в "черном списке" ЦБ печально известные Antares Limited (Antares Trade), FINIKO, CityLife (CITY LOYALTY GROUP, CityLife LP) в отношении которых Банк России установил признаки "финансовых пирамид"."Это общая норма, что если вы сознательно воспользовались участником финансового рынка, который не находится под надзором Центрального Банка Российской Федерации, тем самым вы лишаете себя защиты, которое дает российское регулирование. И вам нужно будет обращаться за защитой к тому регулятору, под которым работает с лицензией ваш брокер", - напомнил россиянам в ходе пресс-конференции первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов."Если брокер вообще не имеет лицензии, не относится ни к кому из регуляторов ни в одной стране, тогда вам, к сожалению, не на кого будет полагаться и ваши деньги не будут защищены. Поэтому мы настоятельно рекомендуем российским гражданам при проведении операции на фондовом рынке использовать российских брокеров…", - добавил он.Ранее во вторник Банк России опубликовал на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него вошли более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов. В список включены организации и интернет-проекты, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
https://ria.ru/20210425/piramida-1729823545.html
https://ria.ru/20210411/moshenniki-1727739536.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Alpari, Forex Club и Antares попали в список нелегалов российского рынка

15:46 01.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ряд иностранных брокеров и форекс-дилеров без лицензий на осуществление профессиональной деятельности на финрынке РФ, а также компаний с признаками финансовых пирамид, например, Interactive Brokers, Alpari, Forex Club и Antares, попали в список Банка России как компании с признаками нелегальной деятельности, следует из опубликованной информации на сайте регулятора.
Как указано на сайте, Банк России в отношении Interactive Brokers Group Inc. (InteractiveBrokers, IBG.Inc) установил признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. В числе иностранных "брокеров-нелегалов" в список ЦБ также попали Grand Capital Limited и Golden Hill Capital.
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Ранее российская инвестиционная компания "Атон" сообщала РИА Новости, что прекращает совместный проект с иностранным брокером Interactive Brokers, предоставляющим доступ к зарубежным биржевым рынкам, в связи с тем, что последний после штрафа американского регулятора начал ограничивать работу с Россией и некоторыми другими странами.
Кроме того, в списке оказались форекс-дилеры Alpari Limited и Forex Club, которые были лишены лицензии Банка России в декабре 2018 года. ЦБ также указал, что в отношении этих компаний установлены признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Также в "черном списке" ЦБ печально известные Antares Limited (Antares Trade), FINIKO, CityLife (CITY LOYALTY GROUP, CityLife LP) в отношении которых Банк России установил признаки "финансовых пирамид".
"Это общая норма, что если вы сознательно воспользовались участником финансового рынка, который не находится под надзором Центрального Банка Российской Федерации, тем самым вы лишаете себя защиты, которое дает российское регулирование. И вам нужно будет обращаться за защитой к тому регулятору, под которым работает с лицензией ваш брокер", - напомнил россиянам в ходе пресс-конференции первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.
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"Если брокер вообще не имеет лицензии, не относится ни к кому из регуляторов ни в одной стране, тогда вам, к сожалению, не на кого будет полагаться и ваши деньги не будут защищены. Поэтому мы настоятельно рекомендуем российским гражданам при проведении операции на фондовом рынке использовать российских брокеров…", - добавил он.
Ранее во вторник Банк России опубликовал на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него вошли более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов. В список включены организации и интернет-проекты, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
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