ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности
12:03 01.06.2021 (обновлено: 13:54 01.06.2021)
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Банк России составил список компаний с признаками нелегальной деятельности, в который вошли более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, сообщается на сайте регулятора.
Как отметили в ЦБ, перечень призван защитить интересы потребителей, а также позволит своевременно предупреждать их о рисках.
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Для выявления нелегальных участников финансового рынка регулятор использует собственную систему мониторинга. Кроме того, Центробанк также задействует в работе обращения граждан и организаций.
Сейчас в списке находятся компании, выявленные начиная с 2020 года. Информация будет постоянно обновляться.
"Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков", — заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.
Он также выразил надежду на поддержку и активность граждан, а также призвал их в случае столкновения с мошенниками обращаться в правоохранительные органы и в Банк России. Эта информация, по словам Швецова, позволит противодействовать подобным компаниям.
В регуляторе отметили, что россиянам следует до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.