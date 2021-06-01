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ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности
ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности - РИА Новости, 01.06.2021
ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности
Банк России составил список компаний с признаками нелегальной деятельности, в который вошли более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, сообщается на... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:03
2021-06-01T13:54
сергей швецов
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Банк России составил список компаний с признаками нелегальной деятельности, в который вошли более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, сообщается на сайте регулятора.Как отметили в ЦБ, перечень призван защитить интересы потребителей, а также позволит своевременно предупреждать их о рисках.Для выявления нелегальных участников финансового рынка регулятор использует собственную систему мониторинга. Кроме того, Центробанк также задействует в работе обращения граждан и организаций.Сейчас в списке находятся компании, выявленные начиная с 2020 года. Информация будет постоянно обновляться.Он также выразил надежду на поддержку и активность граждан, а также призвал их в случае столкновения с мошенниками обращаться в правоохранительные органы и в Банк России. Эта информация, по словам Швецова, позволит противодействовать подобным компаниям.В регуляторе отметили, что россиянам следует до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.
https://ria.ru/20210528/bank-1734524949.html
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сергей швецов, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

12:03 01.06.2021 (обновлено: 13:54 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Банк России составил список компаний с признаками нелегальной деятельности, в который вошли более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, сообщается на сайте регулятора.
Как отметили в ЦБ, перечень призван защитить интересы потребителей, а также позволит своевременно предупреждать их о рисках.
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Для выявления нелегальных участников финансового рынка регулятор использует собственную систему мониторинга. Кроме того, Центробанк также задействует в работе обращения граждан и организаций.
Сейчас в списке находятся компании, выявленные начиная с 2020 года. Информация будет постоянно обновляться.
"Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков", — заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.
Он также выразил надежду на поддержку и активность граждан, а также призвал их в случае столкновения с мошенниками обращаться в правоохранительные органы и в Банк России. Эта информация, по словам Швецова, позволит противодействовать подобным компаниям.
В регуляторе отметили, что россиянам следует до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.
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