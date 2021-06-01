https://ria.ru/20210601/tsb-1735067385.html

ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности - РИА Новости, 01.06.2021

ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России составил список компаний с признаками нелегальной деятельности, в который вошли более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, сообщается на... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:03

2021-06-01T12:03

2021-06-01T13:54

сергей швецов

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Банк России составил список компаний с признаками нелегальной деятельности, в который вошли более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, сообщается на сайте регулятора.Как отметили в ЦБ, перечень призван защитить интересы потребителей, а также позволит своевременно предупреждать их о рисках.Для выявления нелегальных участников финансового рынка регулятор использует собственную систему мониторинга. Кроме того, Центробанк также задействует в работе обращения граждан и организаций.Сейчас в списке находятся компании, выявленные начиная с 2020 года. Информация будет постоянно обновляться.Он также выразил надежду на поддержку и активность граждан, а также призвал их в случае столкновения с мошенниками обращаться в правоохранительные органы и в Банк России. Эта информация, по словам Швецова, позволит противодействовать подобным компаниям.В регуляторе отметили, что россиянам следует до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.

https://ria.ru/20210528/bank-1734524949.html

https://ria.ru/20210531/platezh-1734978909.html

россия

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2021

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сергей швецов, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика