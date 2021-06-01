https://ria.ru/20210601/nato-1735143413.html

В НАТО заявили о необходимости новой стратегии

В НАТО заявили о необходимости новой стратегии - РИА Новости, 01.06.2021

В НАТО заявили о необходимости новой стратегии

Накануне проведения 14 июня саммита НАТО главы МИД стран-союзниц подтвердили необходимость выработки новой концепции альянса взамен устаревшей от 2010 года,... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T18:13

2021-06-01T18:13

2021-06-01T18:13

россия

нато

евросоюз

китай

европа

йенс столтенберг

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Накануне проведения 14 июня саммита НАТО главы МИД стран-союзниц подтвердили необходимость выработки новой концепции альянса взамен устаревшей от 2010 года, сообщил на пресс-конференции по итогам виртуального заседания генсек Йенс Столтенберг.По словам генсека НАТО, все новые идеи нуждаются в реализации. "Но делать больше, означает и больше инвестировать", - указал он. Столтенберг отметил, что последние семь лет Европа и Канада повышали оборонные расходы. "Мы должны сохранить этот импульс и вместе инвестировать больше, поскольку совместное инвестирование в НАТО многократно повышает нашу коллективную силу", - заключил он.Однодневный саммит НАТО пройдет в очном режиме 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе. В центре повестки, как ожидается, окажется утверждение инициативы НАТО-2030, которая призвана заменить устаревшую стратегию альянса от 2010 года, не учитывавшую "новые угрозы" (со стороны России, Китая, терроризм, гибридные и киберугрозы), а также наметить работу на ближайшие десять лет. Генсек НАТО ранее отмечал, что разрабатываемая стратегия НАТО-2030 предполагает не только укрепление трансатлантических связей, но и усиление взаимодействия НАТО и Евросоюза.

https://ria.ru/20210601/nato-1735090877.html

россия

китай

европа

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россия, нато, евросоюз, китай, европа, йенс столтенберг, в мире