https://ria.ru/20210601/nato-1735064968.html

Захарова объяснила решение НАТО не приглашать Грузию и Украину на саммит

Захарова объяснила решение НАТО не приглашать Грузию и Украину на саммит - РИА Новости, 01.06.2021

Захарова объяснила решение НАТО не приглашать Грузию и Украину на саммит

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила решение НАТО не приглашать на саммит Грузию и Украину с поведением родителей, отправивших... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:51

2021-06-01T11:51

2021-06-01T15:33

мария захарова

нато

йенс столтенберг

грузия

украина

в мире

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила решение НАТО не приглашать на саммит Грузию и Украину с поведением родителей, отправивших детей делать уроки.Саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Как заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг, в нем будут участвовать только союзники, а партнеров, в том числе Украину и Грузию, не пригласили.Сейчас в НАТО насчитывается 30 членов. Последний раз альянс расширялся в прошлом году, когда в него приняли Северную Македонию. Украина — одна из шести стран, имеющих статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Однако она стремится стать полноценным членом альянса — это закреплено в конституции, а президент Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к достижению мира в Донбассе.Россия же не раз подчеркивала, что для урегулирования конфликта украинские власти прежде всего должны строго выполнять Минские соглашения, которые были подписаны всеми, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и утверждены Совбезом ООН.

https://ria.ru/20210531/nato-1734858602.html

грузия

украина

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мария захарова, нато, йенс столтенберг, грузия, украина, в мире