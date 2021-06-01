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Захарова объяснила решение НАТО не приглашать Грузию и Украину на саммит
Захарова объяснила решение НАТО не приглашать Грузию и Украину на саммит - РИА Новости, 01.06.2021
Захарова объяснила решение НАТО не приглашать Грузию и Украину на саммит
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила решение НАТО не приглашать на саммит Грузию и Украину с поведением родителей, отправивших... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:51
2021-06-01T15:33
мария захарова
нато
йенс столтенберг
грузия
украина
в мире
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила решение НАТО не приглашать на саммит Грузию и Украину с поведением родителей, отправивших детей делать уроки.Саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Как заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг, в нем будут участвовать только союзники, а партнеров, в том числе Украину и Грузию, не пригласили.Сейчас в НАТО насчитывается 30 членов. Последний раз альянс расширялся в прошлом году, когда в него приняли Северную Македонию. Украина — одна из шести стран, имеющих статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Однако она стремится стать полноценным членом альянса — это закреплено в конституции, а президент Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к достижению мира в Донбассе.Россия же не раз подчеркивала, что для урегулирования конфликта украинские власти прежде всего должны строго выполнять Минские соглашения, которые были подписаны всеми, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и утверждены Совбезом ООН.
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мария захарова, нато, йенс столтенберг, грузия, украина, в мире

Захарова объяснила решение НАТО не приглашать Грузию и Украину на саммит

11:51 01.06.2021 (обновлено: 15:33 01.06.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила решение НАТО не приглашать на саммит Грузию и Украину с поведением родителей, отправивших детей делать уроки.

"Немного напоминает родительское "нечего по двору шалберничать, иди уроки делать". Жаль, не упомянул Столтенберг минские договоренности и необходимость их выполнения Киевом. Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками", — написала она в недавно созданном Telegram-канале.

Саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Как заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг, в нем будут участвовать только союзники, а партнеров, в том числе Украину и Грузию, не пригласили.
Сейчас в НАТО насчитывается 30 членов. Последний раз альянс расширялся в прошлом году, когда в него приняли Северную Македонию. Украина — одна из шести стран, имеющих статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Однако она стремится стать полноценным членом альянса — это закреплено в конституции, а президент Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к достижению мира в Донбассе.
Россия же не раз подчеркивала, что для урегулирования конфликта украинские власти прежде всего должны строго выполнять Минские соглашения, которые были подписаны всеми, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и утверждены Совбезом ООН.
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Мария ЗахароваНАТОЙенс СтолтенбергГрузияУкраинаВ мире
 
 
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