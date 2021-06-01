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Культура
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Мэрилин Монро: кем она была на самом деле
Мэрилин Монро: кем она была на самом деле - РИА Новости, 01.06.2021
Мэрилин Монро: кем она была на самом деле
Легендарной кинодиве и певице Мэрилин Монро сегодня исполнилось бы 95 лет. Кажется, от нее был без ума весь мир, но себя она так и не полюбила. О том, почему... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T08:00
2021-06-01T08:01
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. Легендарной кинодиве и певице Мэрилин Монро сегодня исполнилось бы 95 лет. Кажется, от нее был без ума весь мир, но себя она так и не полюбила. О том, почему звезда часто забывала реплики в кадре, о ее непростых отношениях с мужчинами и роли в современной поп-культуре — в фотоленте РИА Новости.
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стиль жизни, кино и сериалы, знаменитости, фильмы, мэрилин монро, энди уорхол (андрей вархола), джон кеннеди (политик), голливуд, мода, искусство, фото

Мэрилин Монро: кем она была на самом деле

08:00 01.06.2021 (обновлено: 08:01 01.06.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. Легендарной кинодиве и певице Мэрилин Монро сегодня исполнилось бы 95 лет. Кажется, от нее был без ума весь мир, но себя она так и не полюбила. О том, почему звезда часто забывала реплики в кадре, о ее непростых отношениях с мужчинами и роли в современной поп-культуре — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Matty Zimmerman

На нее были направлены несколько тысяч пар глаз. Несмотря на глубокую ночь, толпа росла. Зеваки, в основном мужчины, улюлюкали, когда ветер подхватывал креповую белую юбку Мэрилин. А она снова забывала слова, чем приводила режиссера в бешенство. Сложно представить, что Монро, один из главных секс-символов XX века, всегда страдала от дикой неуверенности в себе, которая настигала ее в кадре.

Эту сцену из фильма "Зуд седьмого года" пытались снять на Манхэттене, но в итоге перенесли в студию, где тоже сделали больше сорока дублей.

Белое платье навсегда вошло в историю моды. Художник по костюмам фильма Уильям Травилла уверял, что у него была интрижка с Монро, но она это не подтверждала. Неясно, сам ли он придумал наряд или просто купил в магазине. Однако на аукционе в 2011-м платье продали за 4,6 миллиона долларов.

Кадр из фильма Зуд седьмого года
1 из 13

На нее были направлены несколько тысяч пар глаз. Несмотря на глубокую ночь, толпа росла. Зеваки, в основном мужчины, улюлюкали, когда ветер подхватывал креповую белую юбку Мэрилин. А она снова забывала слова, чем приводила режиссера в бешенство. Сложно представить, что Монро, один из главных секс-символов XX века, всегда страдала от дикой неуверенности в себе, которая настигала ее в кадре.

Эту сцену из фильма "Зуд седьмого года" пытались снять на Манхэттене, но в итоге перенесли в студию, где тоже сделали больше сорока дублей.

Белое платье навсегда вошло в историю моды. Художник по костюмам фильма Уильям Травилла уверял, что у него была интрижка с Монро, но она это не подтверждала. Неясно, сам ли он придумал наряд или просто купил в магазине. Однако на аукционе в 2011-м платье продали за 4,6 миллиона долларов.

© AP Photo / Matty Zimmerman
© AP Photo / Ahn Young-joon

Юная Монро бралась за любую работу — например, снималась обнаженной за 50 долларов в час для эротического календаря. Фотографии всплыли, когда она уже была знаменитой, и это чуть не стоило актрисе карьеры.

Выручил ее Хью Хефнер: один из кадров поместил в 1953-м на обложку своего журнала "Плейбой", тем самым реабилитировав статус снимка. Интересно, что Хефнер при этом никогда лично с Мэрилин не встречался. Но за 75 тысяч долларов купил участок возле ее склепа на Вествудском кладбище, чтобы "навсегда быть рядом с Монро", где и похоронен.

Теперь раритетные ню знаменитости оценивают минимум в тысячу долларов: на аукционе в прошлом году как раз продавали целую коллекцию.

Посетители смотрят на фотографию Мэрилин Монро во время фотовыставки в Сеуле
2 из 13

Юная Монро бралась за любую работу — например, снималась обнаженной за 50 долларов в час для эротического календаря. Фотографии всплыли, когда она уже была знаменитой, и это чуть не стоило актрисе карьеры.

Выручил ее Хью Хефнер: один из кадров поместил в 1953-м на обложку своего журнала "Плейбой", тем самым реабилитировав статус снимка. Интересно, что Хефнер при этом никогда лично с Мэрилин не встречался. Но за 75 тысяч долларов купил участок возле ее склепа на Вествудском кладбище, чтобы "навсегда быть рядом с Монро", где и похоронен.

Теперь раритетные ню знаменитости оценивают минимум в тысячу долларов: на аукционе в прошлом году как раз продавали целую коллекцию.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© AP Photo / Cecil Stoughton

Еще одно знаменитое и пока самое дорогое (4,8 миллиона долларов на аукционе) платье Монро, в котором она была на приеме в честь 45-летия президента США Джона Кеннеди, называют "голым". По крайней мере, при свете софитов оно создавало иллюзию обнаженного тела. На сцене Монро появилась эффектно: перед тем как исполнить "Happy birthday Mr. President", сбросила на пол белоснежную шубу из горностая.

Создавали наряд под чутким руководством актрисы. На финальной примерке зашивали прямо на ее фигуре — настолько обтягивающее было платье.

 Мэрилин Монро в Мэдисон-Сквер-Гарден во время приема
3 из 13

Еще одно знаменитое и пока самое дорогое (4,8 миллиона долларов на аукционе) платье Монро, в котором она была на приеме в честь 45-летия президента США Джона Кеннеди, называют "голым". По крайней мере, при свете софитов оно создавало иллюзию обнаженного тела. На сцене Монро появилась эффектно: перед тем как исполнить "Happy birthday Mr. President", сбросила на пол белоснежную шубу из горностая.

Создавали наряд под чутким руководством актрисы. На финальной примерке зашивали прямо на ее фигуре — настолько обтягивающее было платье.

© AP Photo / Cecil Stoughton
© 20th Century Fox Film Corporation (1953)

Про то, что "Бриллианты — лучшие друзья девушек", Мэрилин пела в стекляшках. Настоящий бриллиант ей одолжили только для продвижения фильма "Джентльмены предпочитают блондинок" и на несколько часов. Зато какой! Легендарный желтый Moon of Baroda весом 24 карата, которому более 500 лет. Пару лет назад камень купили на аукционе в Гонконге за 1,3 миллиона долларов.

Рекордных гонораров блондинка тоже никогда не получала: самую большую сумму ей выплатили за картину "В джазе только девушки" — 300 тысяч долларов. А вознаграждение за последний неоконченный фильм "Что-то должно случиться" составило всего сто тысяч. Для сравнения: Элизабет Тейлор за роль Клеопатры в том же году заплатили миллион.

Кадр из фильма Джентльмены предпочитают блондинок
4 из 13

Про то, что "Бриллианты — лучшие друзья девушек", Мэрилин пела в стекляшках. Настоящий бриллиант ей одолжили только для продвижения фильма "Джентльмены предпочитают блондинок" и на несколько часов. Зато какой! Легендарный желтый Moon of Baroda весом 24 карата, которому более 500 лет. Пару лет назад камень купили на аукционе в Гонконге за 1,3 миллиона долларов.

Рекордных гонораров блондинка тоже никогда не получала: самую большую сумму ей выплатили за картину "В джазе только девушки" — 300 тысяч долларов. А вознаграждение за последний неоконченный фильм "Что-то должно случиться" составило всего сто тысяч. Для сравнения: Элизабет Тейлор за роль Клеопатры в том же году заплатили миллион.

© 20th Century Fox Film Corporation (1953)
© AP Photo / Luca Bruno

Прототипом Барби считают актрису Джейн Мэнсфилд, соперницу Монро, которая также эксплуатировала образ сексапильной блондинки. Ее особняк был украшен купидонами и сердечками, а ездила она на розовом лимузине.

Мэрилин, конечно, в этом смысле гораздо сдержаннее и элегантнее. И сейчас, когда имя Мэнсфилд не так хорошо известно широкой публике, многие уверены: Рут Хэндлер, создательница знаменитой куклы, ориентировалась как раз на Монро.

Куклы Барби Мэрилин Монро демонстрируются на выставке Барби в Музее культур в Милане
5 из 13

Прототипом Барби считают актрису Джейн Мэнсфилд, соперницу Монро, которая также эксплуатировала образ сексапильной блондинки. Ее особняк был украшен купидонами и сердечками, а ездила она на розовом лимузине.

Мэрилин, конечно, в этом смысле гораздо сдержаннее и элегантнее. И сейчас, когда имя Мэнсфилд не так хорошо известно широкой публике, многие уверены: Рут Хэндлер, создательница знаменитой куклы, ориентировалась как раз на Монро.

© AP Photo / Luca Bruno
© Ashton Productions (1959)

В оригинале этот фильм назывался "Некоторые любят погорячее", но советские прокатчики выбрали более целомудренный вариант: "В джазе только девушки". Хотя здесь, кроме намеков на сексуальный подтекст, была еще и логика: ведь герои из зимнего Чикаго попадают в солнечную Флориду.

И, вообще-то, это "миллионер" Джуниор должен был соблазнять Душечку, а не наоборот. Однако сценарий переписали, как только выяснилось, что в фильме будет сниматься Монро. Актриса была в своем репертуаре: сцену с поцелуями на яхте сняли только с 42-го дубля.

Кадр из фильма В джазе только девушки
6 из 13

В оригинале этот фильм назывался "Некоторые любят погорячее", но советские прокатчики выбрали более целомудренный вариант: "В джазе только девушки". Хотя здесь, кроме намеков на сексуальный подтекст, была еще и логика: ведь герои из зимнего Чикаго попадают в солнечную Флориду.

И, вообще-то, это "миллионер" Джуниор должен был соблазнять Душечку, а не наоборот. Однако сценарий переписали, как только выяснилось, что в фильме будет сниматься Монро. Актриса была в своем репертуаре: сцену с поцелуями на яхте сняли только с 42-го дубля.

© Ashton Productions (1959)
© AP Photo / GS

Поездку в Корею Монро не планировала: во время медового месяца в Японии, где она была со вторым мужем, бейсболистом Джо Ди Маджио, ей предложили выступить перед солдатами в соседней стране. Она согласилась, хотя музыкантов в ансамбль пришлось в спешке набирать из военных.

На улице был ветер и около нуля, но Мэрилин выступала в открытом летнем платье — потом она заболела пневмонией. Увидев блондинку, толпа мужчин обезумела настолько, что актрису срочно эвакуировали, отменив автограф-сессию.

Мэрилин Монро с военными во время четырехдневного турне по Корее
7 из 13

Поездку в Корею Монро не планировала: во время медового месяца в Японии, где она была со вторым мужем, бейсболистом Джо Ди Маджио, ей предложили выступить перед солдатами в соседней стране. Она согласилась, хотя музыкантов в ансамбль пришлось в спешке набирать из военных.

На улице был ветер и около нуля, но Мэрилин выступала в открытом летнем платье — потом она заболела пневмонией. Увидев блондинку, толпа мужчин обезумела настолько, что актрису срочно эвакуировали, отменив автограф-сессию.

© AP Photo / GS
© AFP 2021

В мае 1957-го Монро открыла товарищеский матч между командой "Хапоэлем" из Тель-Авива и сборной звезд американской лиги в Бруклине на бейсбольном стадионе "Эббетс Филд". О ее присутствии просили представители израильской делегации: "Как спортсмены, мы бы хотели увидеть команду "Бруклин Доджерс", а как мужчины — Мэрилин Монро". Видимо, именно благодаря своему талисману гости победили со счетом 6:4.

Мэрилин Монро во время футбольного матча между израильским клубом и американской сборной на стадионе Эббетс Филд в Бруклине
8 из 13

В мае 1957-го Монро открыла товарищеский матч между командой "Хапоэлем" из Тель-Авива и сборной звезд американской лиги в Бруклине на бейсбольном стадионе "Эббетс Филд". О ее присутствии просили представители израильской делегации: "Как спортсмены, мы бы хотели увидеть команду "Бруклин Доджерс", а как мужчины — Мэрилин Монро". Видимо, именно благодаря своему талисману гости победили со счетом 6:4.

© AFP 2021
© AFP 2021 / Getty Images / Timothy Hiatt

Эту 17-тонную статую в 2012-м перевезли из Чикаго, где она раздражала местных жителей откровенной позой, в Палм-Спрингс. Власти города не пожалели на транспортировку 40 тысяч долларов. Потом ее отправили в турне по Штатам, а сейчас ждут обратно, но спорят: допустимо ли всем прохожим изучать гиперреалистичное белье гигантской красавицы.

Скульптура Мэрилин Монро в Чикаго, Иллинойс
9 из 13

Эту 17-тонную статую в 2012-м перевезли из Чикаго, где она раздражала местных жителей откровенной позой, в Палм-Спрингс. Власти города не пожалели на транспортировку 40 тысяч долларов. Потом ее отправили в турне по Штатам, а сейчас ждут обратно, но спорят: допустимо ли всем прохожим изучать гиперреалистичное белье гигантской красавицы.

© AFP 2021 / Getty Images / Timothy Hiatt
© AFP 2021

В первый раз замуж Мэрилин вышла в 16 лет — от безысходности, потому что очередная приемная семья, а их было больше десяти, просто отказалась от нее. Знаменитый бейсболист Джо Ди Маджо (на фото) стал ее "попыткой номер два".

Отношения не складывались: спортсмен очень ревновал к славе, к другим мужчинам и периодически поднимал на жену руку. Следующий, третий брак с писателем Артуром Миллером оказался самым долгим — четыре года. После развода с ним Мэрилин крутила романы с Ивом Монтаном, Фрэнком Синатрой, предположительно, с Робертом и Джоном Кеннеди…

Видимо, последние отношения оказались роковыми: по одной из версий, самоубийство актрисы подстроили, потому что в верхах переживали за репутацию президента, считая, что любовная связь вышла из-под контроля.

Мэрилин Монро целует своего мужа, бывшего бейсболиста Джо Ди Маджо
10 из 13

В первый раз замуж Мэрилин вышла в 16 лет — от безысходности, потому что очередная приемная семья, а их было больше десяти, просто отказалась от нее. Знаменитый бейсболист Джо Ди Маджо (на фото) стал ее "попыткой номер два".

Отношения не складывались: спортсмен очень ревновал к славе, к другим мужчинам и периодически поднимал на жену руку. Следующий, третий брак с писателем Артуром Миллером оказался самым долгим — четыре года. После развода с ним Мэрилин крутила романы с Ивом Монтаном, Фрэнком Синатрой, предположительно, с Робертом и Джоном Кеннеди…

Видимо, последние отношения оказались роковыми: по одной из версий, самоубийство актрисы подстроили, потому что в верхах переживали за репутацию президента, считая, что любовная связь вышла из-под контроля.

© AFP 2021
© AFP 2021 / Shaun Curry

Энди Уорхол создал более сотни вариаций образа обожаемой им Мэрилин в разных цветах. Четыре портрета повредила выстрелом американская художница Дороти Подбер. Однако гений коммерции не растерялся и продал произведения вдвое дороже, переименовав их в "Застреленные Мэрилин".

Не пострадавшая от рук вандалки "Лимонная Мэрилин", созданная сразу после смерти актрисы, более 45 лет хранилась в частном собрании американского коллекционера, который купил ее у самого художника. К 2007-му, когда полотно выставили на торги, картина подорожала в 60 раз: с 250 долларов до 15 миллионов.

Картина Энди Уорхола Лимонная Мэрилин на аукционе Christie's
11 из 13

Энди Уорхол создал более сотни вариаций образа обожаемой им Мэрилин в разных цветах. Четыре портрета повредила выстрелом американская художница Дороти Подбер. Однако гений коммерции не растерялся и продал произведения вдвое дороже, переименовав их в "Застреленные Мэрилин".

Не пострадавшая от рук вандалки "Лимонная Мэрилин", созданная сразу после смерти актрисы, более 45 лет хранилась в частном собрании американского коллекционера, который купил ее у самого художника. К 2007-му, когда полотно выставили на торги, картина подорожала в 60 раз: с 250 долларов до 15 миллионов.

© AFP 2021 / Shaun Curry
© AP Photo

У Мэрилин были свои бьюти-секреты. Так, в чашечки бюстгальтеров она просила вшивать по мраморному шарику, добиваясь пикантной формы груди. Глаза щедро красила подводкой и тушью. Причем сочетала черный оттенок с коричневым, чтобы получилось более естественно. Любила говорить, что "у женщин есть только два оружия: тушь для ресниц и слезы, но мы не можем их использовать одновременно".

Фигуру Мэрилин никогда нельзя было назвать мальчишеской: она подчеркивала женственные изгибы, а в разное время весила от 53-х до 66 килограммов. Но Монро и не стремилась к тому, чтобы выглядеть худой. И уже тогда противилась набиравшей популярность моде на загар: "Солнце старит быстрее, чем время".

Мэрилин Монро
12 из 13

У Мэрилин были свои бьюти-секреты. Так, в чашечки бюстгальтеров она просила вшивать по мраморному шарику, добиваясь пикантной формы груди. Глаза щедро красила подводкой и тушью. Причем сочетала черный оттенок с коричневым, чтобы получилось более естественно. Любила говорить, что "у женщин есть только два оружия: тушь для ресниц и слезы, но мы не можем их использовать одновременно".

Фигуру Мэрилин никогда нельзя было назвать мальчишеской: она подчеркивала женственные изгибы, а в разное время весила от 53-х до 66 килограммов. Но Монро и не стремилась к тому, чтобы выглядеть худой. И уже тогда противилась набиравшей популярность моде на загар: "Солнце старит быстрее, чем время".

© AP Photo
© AFP 2021 / Shaun Curry

Среди поп-идолов США образ Мэрилин закрепился давно, о ней написаны сотни книг, снято множество фильмов. В 2014-м Смитсоновский институт включил ее в список "100 наиболее значимых американцев всех времен".

Интерес к Монро не утихает, ведь более противоречивую персону сложно найти. Так кто же она все-таки? Недалекая блондинка или начитанная интеллектуалка (ведь у Мэрилин была внушительная личная библиотека с серьезной литературой)? Актриса посредственная, которая так и не получила серьезных наград, или же просто недооцененная? Роковая соблазнительница, которая играла мужчинами, или не уверенная в себе жертва любовников?

Этого мы уже не узнаем. Все заслонил сценический образ Мэрилин — невероятное и яркое воплощение абсолютной женственности, которому, кажется, не грозит никакая мода на бесполость.

Фотографии Мэрилин Монро авторства Берта Штерна и Гарольда Ллойда
13 из 13

Среди поп-идолов США образ Мэрилин закрепился давно, о ней написаны сотни книг, снято множество фильмов. В 2014-м Смитсоновский институт включил ее в список "100 наиболее значимых американцев всех времен".

Интерес к Монро не утихает, ведь более противоречивую персону сложно найти. Так кто же она все-таки? Недалекая блондинка или начитанная интеллектуалка (ведь у Мэрилин была внушительная личная библиотека с серьезной литературой)? Актриса посредственная, которая так и не получила серьезных наград, или же просто недооцененная? Роковая соблазнительница, которая играла мужчинами, или не уверенная в себе жертва любовников?

Этого мы уже не узнаем. Все заслонил сценический образ Мэрилин — невероятное и яркое воплощение абсолютной женственности, которому, кажется, не грозит никакая мода на бесполость.

© AFP 2021 / Shaun Curry
 
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