Мэрилин Монро: кем она была на самом деле

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На нее были направлены несколько тысяч пар глаз. Несмотря на глубокую ночь, толпа росла. Зеваки, в основном мужчины, улюлюкали, когда ветер подхватывал креповую белую юбку Мэрилин. А она снова забывала слова, чем приводила режиссера в бешенство. Сложно представить, что Монро, один из главных секс-символов XX века, всегда страдала от дикой неуверенности в себе, которая настигала ее в кадре.

Эту сцену из фильма "Зуд седьмого года" пытались снять на Манхэттене, но в итоге перенесли в студию, где тоже сделали больше сорока дублей.

Белое платье навсегда вошло в историю моды. Художник по костюмам фильма Уильям Травилла уверял, что у него была интрижка с Монро, но она это не подтверждала. Неясно, сам ли он придумал наряд или просто купил в магазине. Однако на аукционе в 2011-м платье продали за 4,6 миллиона долларов.