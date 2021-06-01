https://ria.ru/20210601/manizha-1735138730.html
Манижа рассказала, что для нее значит сексуальность
Манижа рассказала, что для нее значит сексуальность - РИА Новости, 01.06.2021
Манижа рассказала, что для нее значит сексуальность
Манижа объяснила, что для нее значит сексуальность. Своими размышлениями она поделилась в интервью журналу OK! РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T18:48
2021-06-01T18:48
2021-06-01T18:48
шоубиз
måneskin
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
знаменитости
евровидение
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Манижа объяснила, что для нее значит сексуальность. Своими размышлениями она поделилась в интервью журналу OK!Певица считает, что сексуальность заключается не в откровенной одежде, "она в глазах, в посыле, в голосе". Манижа также отметила, что ей приятно, когда взрослые женщины благодарят ее за номер на "Евровидении" и хвалят за то, что она не стала оголяться в кадре "того, чтобы получить какое-то место". Исполнительница призналась, что ехала на конкурс не за победой, иначе бы она выступала "в коротком серебряном платье". Для нее прежде всего было важно донести правильный посыл в своем выступлении. "Мне было важно говорить с теми, кто где-то не готов к этому диалогу, где-то только начинает вникать, а где-то даже радикально против этого диалога. Мне было интересно общаться с такими людьми. Мне кажется, в дискуссии возможно менять и трансформировать общество к лучшему", — заявляет Манижа.Победителем "Евровидения" в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней "Russian woman" заняла девятое место.
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måneskin, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, знаменитости, евровидение
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Манижа объяснила, что для нее значит сексуальность. Своими размышлениями она поделилась
в интервью журналу OK!
"Да, я считаю себя сексуальной. Просто сексуальность, мне кажется, она откуда-то отсюда выходит, изнутри...", — признается певица.
Певица считает, что сексуальность заключается не в откровенной одежде, "она в глазах, в посыле, в голосе". Манижа также отметила, что ей приятно, когда взрослые женщины благодарят ее за номер на "Евровидении" и хвалят за то, что она не стала оголяться в кадре "того, чтобы получить какое-то место".
Исполнительница призналась, что ехала на конкурс не за победой, иначе бы она выступала "в коротком серебряном платье". Для нее прежде всего было важно донести правильный посыл в своем выступлении.
"Мне было важно говорить с теми, кто где-то не готов к этому диалогу, где-то только начинает вникать, а где-то даже радикально против этого диалога. Мне было интересно общаться с такими людьми. Мне кажется, в дискуссии возможно менять и трансформировать общество к лучшему", — заявляет Манижа.
Победителем "Евровидения" в этом году стала
Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней "Russian woman" заняла девятое место.