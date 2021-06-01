https://ria.ru/20210601/manizha-1735138730.html

Манижа рассказала, что для нее значит сексуальность

Манижа рассказала, что для нее значит сексуальность - РИА Новости, 01.06.2021

Манижа рассказала, что для нее значит сексуальность

Манижа объяснила, что для нее значит сексуальность. Своими размышлениями она поделилась в интервью журналу OK! РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T18:48

2021-06-01T18:48

2021-06-01T18:48

шоубиз

måneskin

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

знаменитости

евровидение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732603607_0:392:2802:1968_1920x0_80_0_0_0715c4ca7b011e9cfb283f762de077e2.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Манижа объяснила, что для нее значит сексуальность. Своими размышлениями она поделилась в интервью журналу OK!Певица считает, что сексуальность заключается не в откровенной одежде, "она в глазах, в посыле, в голосе". Манижа также отметила, что ей приятно, когда взрослые женщины благодарят ее за номер на "Евровидении" и хвалят за то, что она не стала оголяться в кадре "того, чтобы получить какое-то место". Исполнительница призналась, что ехала на конкурс не за победой, иначе бы она выступала "в коротком серебряном платье". Для нее прежде всего было важно донести правильный посыл в своем выступлении. "Мне было важно говорить с теми, кто где-то не готов к этому диалогу, где-то только начинает вникать, а где-то даже радикально против этого диалога. Мне было интересно общаться с такими людьми. Мне кажется, в дискуссии возможно менять и трансформировать общество к лучшему", — заявляет Манижа.Победителем "Евровидения" в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней "Russian woman" заняла девятое место.

https://ria.ru/20210526/manizha-1733910357.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

måneskin, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, знаменитости, евровидение