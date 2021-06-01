https://ria.ru/20210601/koronavirus-1735101978.html

Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге перед ПМЭФ

Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге перед ПМЭФ - РИА Новости, 01.06.2021

Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге перед ПМЭФ

Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) непростая, но управляемая, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:55

2021-06-01T14:55

2021-06-01T15:04

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) непростая, но управляемая, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.Он оценил эпидситуацию в преддверии ПМЭФ как управляемую."Как непростую, но управляемую. С января до середины мая у нас неуклонно снижалась и заболеваемость, и число госпитализаций. Мы составили планы развертывания дополнительных инфекционных коек. Усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, других стандартов безопасности", - сказал губернатор.ПМЭФ в этом году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210601/pmef-1735039356.html

https://ria.ru/20210531/pmef-1734889195.html

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коронавирус в россии, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург