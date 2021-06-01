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Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге перед ПМЭФ
Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге перед ПМЭФ - РИА Новости, 01.06.2021
Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге перед ПМЭФ
Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) непростая, но управляемая, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:55
2021-06-01T14:55
2021-06-01T15:04
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) непростая, но управляемая, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.Он оценил эпидситуацию в преддверии ПМЭФ как управляемую."Как непростую, но управляемую. С января до середины мая у нас неуклонно снижалась и заболеваемость, и число госпитализаций. Мы составили планы развертывания дополнительных инфекционных коек. Усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, других стандартов безопасности", - сказал губернатор.ПМЭФ в этом году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210601/pmef-1735039356.html
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коронавирус в россии, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург