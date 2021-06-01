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Медведев: Запад мог повести себя более умно в ситуации с Крымом, но выбрал конфронтацию
Медведев: Запад мог повести себя более умно в ситуации с Крымом, но выбрал конфронтацию - РИА Новости, 01.06.2021
Медведев: Запад мог повести себя более умно в ситуации с Крымом, но выбрал конфронтацию
Россия устала от конфронтации с Западом, эту спираль раскрутили не россияне, но все еще можно вернуть, заявил лидер "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T00:13
2021-06-01T00:13
2021-06-01T02:05
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дмитрий медведев
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политика
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия устала от конфронтации с Западом, эту спираль раскрутили не россияне, но все еще можно вернуть, заявил лидер "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев.По его словам, Запад, "отвечая на процедуру голосования по возврату Крыма в состав Российской Федерации, мог повести себя гораздо более тонко, умно: не разрушить отношения" и в то же время заявить о каких-то своих обеспокоенностях."Но они же все разрушили, сожгли дотла. Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые, а они всегда грязные и плохие. Но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали. Но к этому нужно относиться без фатализма. Все можно вернуть", — добавил Медведев.По его словам, партнеры на Западе "слегка оборзели от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор"."Но тем не менее никому в голову не приходило отсекать все пути общения. А что сделали наши партнеры, например, в Европейском союзе или в США? Они начали вводить индивидуальные санкции", — отметил председатель ЕР.Он также заявил, что сейчас отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны. Такое мнение Медведев объяснил уверенностью партнеров, что "Россией можно пренебрегать".
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россия, дмитрий медведев, единая россия, сша, политика
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Россия
устала от конфронтации с Западом, эту спираль раскрутили не россияне, но все еще можно вернуть, заявил лидер "Единой России
", зампред Совбеза Дмитрий Медведев
.
"Не только отдельные люди устали от конфронтации. Я вам больше скажу: мы все устали от конфронтации. А кому это нравится? Никому это не нравится. И мне это не нравится. Уверен, и президенту это не нравится, и другим моим коллегам. Объективно эту спираль конфронтации раскрутили не мы", — сказал Медведев в интервью изданию "Коммерсант".
По его словам, Запад, "отвечая на процедуру голосования по возврату Крыма в состав Российской Федерации, мог повести себя гораздо более тонко, умно: не разрушить отношения" и в то же время заявить о каких-то своих обеспокоенностях.
"Но они же все разрушили, сожгли дотла. Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые, а они всегда грязные и плохие. Но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали. Но к этому нужно относиться без фатализма. Все можно вернуть", — добавил Медведев.
По его словам, партнеры на Западе "слегка оборзели от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор".
"Но тем не менее никому в голову не приходило отсекать все пути общения. А что сделали наши партнеры, например, в Европейском союзе или в США
? Они начали вводить индивидуальные санкции", — отметил председатель ЕР.
Он также заявил, что сейчас отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны. Такое мнение Медведев объяснил уверенностью партнеров, что "Россией можно пренебрегать".