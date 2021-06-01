Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210601/howl-1734952370.html
В Англии 150 человек собрались на автовокзале, чтобы повыть
В Англии 150 человек собрались на автовокзале, чтобы повыть - РИА Новости, 01.06.2021
В Англии 150 человек собрались на автовокзале, чтобы повыть
Английский художник Джейми Холман устроил на автококзале Престона необычный перфоманс. Он собрал 150 человек, которым заплатил за участие по десять фунтов... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T03:55
2021-06-01T03:55
коронавирус covid-19
ланкашир
великобритания
twitter
культура
новости культуры
англия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734958062_0:5:1256:712_1920x0_80_0_0_6bcfd0c10d7d67a16aada4a693ea67ce.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Английский художник Джейми Холман устроил на автококзале Престона необычный перфоманс. Он собрал 150 человек, которым заплатил за участие по десять фунтов стерлингов, и попросил их выть, о чем сообщил в своем Twitter. Ранее художник рассказывал, что его произведение символизирует воздействие, оказанное за последние 15 месяцев пандемией на окружающую среду, и на отношения человека с природой. Как только власти снимут запрет на проведение массовых мероприятий, Холман планирует показать ролик по всей стране, чтобы побудить людей "вернуться в дикую природу". А пока свою работу художник собирается представить на фестивале искусств Lancashire Encounter, который пройдет в середине сентября этого года.
https://ria.ru/20210527/vatican-1734239140.html
ланкашир
великобритания
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734958062_151:0:1106:716_1920x0_80_0_0_e06253346ceabeba26c56bef56ab3597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ланкашир, великобритания, twitter, новости культуры, англия

В Англии 150 человек собрались на автовокзале, чтобы повыть

03:55 01.06.2021
 
© Фото : Twitter @jamie_l_holmanРабота художника Джеми Холмана
Работа художника Джеми Холмана - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Фото : Twitter @jamie_l_holman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Английский художник Джейми Холман устроил на автококзале Престона необычный перфоманс. Он собрал 150 человек, которым заплатил за участие по десять фунтов стерлингов, и попросил их выть, о чем сообщил в своем Twitter.

"Моя новая работа Howl. 150 человек собрались на знаменитом автовокзале города Престон и завыли в память о последнем волке в Англии, убитом в заливе Морекамб, а также всех тех людей, которых мы потеряли в этом году, — написал Холман.

Ранее художник рассказывал, что его произведение символизирует воздействие, оказанное за последние 15 месяцев пандемией на окружающую среду, и на отношения человека с природой.
"В моей работе заложена идея, что можно выть от печали, отчаяния, боли, но также и для облегчения", — отметил он.
Как только власти снимут запрет на проведение массовых мероприятий, Холман планирует показать ролик по всей стране, чтобы побудить людей "вернуться в дикую природу".
"Речь идет о том, чтобы снова стать стаей", — пояснил он.
А пока свою работу художник собирается представить на фестивале искусств Lancashire Encounter, который пройдет в середине сентября этого года.
Стрит-арт художница из Ватикана Алессия Бэброу рядом со своей работой - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 05:07Культура
Уличная художница подала в суд на Ватикан
 
КультураКоронавирус COVID-19ЛанкаширВеликобританияTwitterНовости культурыАнглия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния