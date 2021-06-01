В Англии 150 человек собрались на автовокзале, чтобы повыть
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Английский художник Джейми Холман устроил на автококзале Престона необычный перфоманс. Он собрал 150 человек, которым заплатил за участие по десять фунтов стерлингов, и попросил их выть, о чем сообщил в своем Twitter.
A new work - HOWL. 150 people gather on Prestons iconic Brutalist Bus Station and howled for the last wolf in England, killed on Morecambe bay and for all and those people we lost this year. Howls of pain, relief and wildness. @alexmistlin @helenpidd @valentinalow @johnrobb77 pic.twitter.com/eZAsCeyGud— Jamie Holman (@jamie_l_holman) May 30, 2021
"Моя новая работа Howl. 150 человек собрались на знаменитом автовокзале города Престон и завыли в память о последнем волке в Англии, убитом в заливе Морекамб, а также всех тех людей, которых мы потеряли в этом году, — написал Холман.
Ранее художник рассказывал, что его произведение символизирует воздействие, оказанное за последние 15 месяцев пандемией на окружающую среду, и на отношения человека с природой.
"В моей работе заложена идея, что можно выть от печали, отчаяния, боли, но также и для облегчения", — отметил он.
Как только власти снимут запрет на проведение массовых мероприятий, Холман планирует показать ролик по всей стране, чтобы побудить людей "вернуться в дикую природу".
"Речь идет о том, чтобы снова стать стаей", — пояснил он.
А пока свою работу художник собирается представить на фестивале искусств Lancashire Encounter, который пройдет в середине сентября этого года.
27 мая, 05:07КультураУличная художница подала в суд на Ватикан