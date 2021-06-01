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В Англии 150 человек собрались на автовокзале, чтобы повыть

В Англии 150 человек собрались на автовокзале, чтобы повыть - РИА Новости, 01.06.2021

В Англии 150 человек собрались на автовокзале, чтобы повыть

Английский художник Джейми Холман устроил на автококзале Престона необычный перфоманс. Он собрал 150 человек, которым заплатил за участие по десять фунтов... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T03:55

2021-06-01T03:55

2021-06-01T03:55

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Английский художник Джейми Холман устроил на автококзале Престона необычный перфоманс. Он собрал 150 человек, которым заплатил за участие по десять фунтов стерлингов, и попросил их выть, о чем сообщил в своем Twitter. Ранее художник рассказывал, что его произведение символизирует воздействие, оказанное за последние 15 месяцев пандемией на окружающую среду, и на отношения человека с природой. Как только власти снимут запрет на проведение массовых мероприятий, Холман планирует показать ролик по всей стране, чтобы побудить людей "вернуться в дикую природу". А пока свою работу художник собирается представить на фестивале искусств Lancashire Encounter, который пройдет в середине сентября этого года.

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коронавирус covid-19, ланкашир, великобритания, twitter, новости культуры, англия