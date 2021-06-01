https://ria.ru/20210601/gripp-1735106324.html

Птичий грипп в Китае. Что стоит за первым случаем заражения штаммом H10N3

Птичий грипп в Китае. Что стоит за первым случаем заражения штаммом H10N3 - РИА Новости, 01.06.2021

Птичий грипп в Китае. Что стоит за первым случаем заражения штаммом H10N3

В китайской провинции Цзянсу выявили первый случай заражения человека штаммом H10N3 вируса птичьего гриппа. Раньше его находили только у диких водоплавающих... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:01

2021-06-01T16:01

2021-06-01T19:13

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биология

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здоровье

грипп

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В китайской провинции Цзянсу выявили первый случай заражения человека штаммом H10N3 вируса птичьего гриппа. Раньше его находили только у диких водоплавающих птиц. Однако ученые предупреждали о риске инфицирования млекопитающих.Кто и где заразилсяМировые СМИ со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщают, что у 41-летнего жителя города Чжэньцзян, госпитализированного 28 апреля с гриппозными симптомами, обнаружили штамм H10N3 вируса птичьего гриппа.Состояние больного удовлетворительное, его готовят к выписке. Медики отследили всех, с кем он контактировал, но ничего тревожного не заметили. О том, как пациент заразился, где первоисточник, ничего не говорится.Штамм H10N3 впервые выявили в Гонконге в 1979-м, затем в 2011-м на птичьем рынке в Таиланде. У людей его раньше не фиксировали.Подтип H10 более полувека известен у водоплавающих в разных регионах мира. В частности, его находят у диких птиц в Амурской области. Штаммы заражают птиц, однако некоторые патогенны и для людей.Откуда берется птичий гриппВирус гриппа относится к семейству ортомиксовирусов. Распространяется в виде одноцепочечных, закрученных в спираль РНК в липидной мембране. Умеет обходить иммунную защиту и проникать в клетку с помощью белков-шипов на мембране.Есть семь типов вирусов гриппа, из которых три — А, B и C — заражают человека. Вирусы типа A, в свою очередь, различаются в зависимости от гена, кодирующего белок (гликопротеин) на мембране. Нейраминидазу обозначают NA, геммаглютинин — HA. Последний подразделяют на 18 подтипов: H1, H2 и так далее.Вирусы гриппа типа A время от времени вызывают вспышки инфекции в животном мире. Их естественный резервуар — дикие водоплавающие, главным образом, гусе- и ржанкообразные (самый известный представитель — морские чайки). Отсюда название — птичий грипп. Для диких видов вирус не опасен, а для домашних некоторые штаммы смертельны.Вирусы HA находятся под эволюционным давлением и способны преодолевать межвидовой барьер, в том числе проникать в человеческую популяцию. В 1918 году штамм H1N1, испанка, унес миллионы жизней. Последняя вспышка птичьего гриппа типа A в 2016-17-м вызвана штаммом H7N9. До COVID-19 подтипы H5 и H7 рассматривали как наиболее вероятный источник новой пандемии, да и теперь не сбрасывают со счетов.Вирус распространяется воздушно-капельным путем, заражает клетки эпителия дыхательных путей и начинает копировать себя, пользуясь чужими ресурсами. Организм реагирует высокой температурой, лихорадкой, насморком и другими респираторными симптомами. Иммунная защита, распознав белок-шип на мембране вируса (геммаглютинин), вырабатывает антитела. Специального лечения нет, препараты лишь облегчают болезнь и предотвращают осложнения, среди которых пневмония, аутоиммунные процессы.Среди людей постоянно циркулируют штаммы вирусов гриппа типа A, их включают в состав ежегодных вакцин. Однако часть генома вируса, кодирующая белок-шип, под давлением иммунной системы организма быстро эволюционирует. Новые штаммы ускользают от нейтрализующих антител, и эффективность вакцины снижается. А если межвидовой барьер от птиц к человеку преодолевает совершенно новый штамм, имеющиеся вакцины и вовсе бесполезны.Насколько опасен подтип H10Подтип птичьего гриппа H10 выявляют в основном у диких птиц. В Китае множество штаммов этого подтипа, однако его воздействие на млекопитающих плохо изучено. В 1984-м штамм H10N7 обнаружили у норок на фермах в Швеции. В 2008-м — у свиней. В 2014-м от него гибли тюлени у берегов Дании. Люди болели этим гриппом с 2004-го.Штамм H10N8 вызвал эпидемию в 2013-2014-м в Китае. Секвенирование показало, что в его геноме есть вставки из другого подтипа. Способность H10 пересобирать РНК из других вариантов вирусов крайне опасна. Это повышает риск возникновения сильно патогенного штамма.В статье 2016 года в Nature китайские ученые показали, что H10N3 инфицирует мышей и несет признаки заразности для людей. Когда он перекинется на человека, предсказать было невозможно, и вот это случилось. Впрочем, как сообщает Синьхуа со ссылкой на экспертов, вариант вируса, выделенный у больного, малопатогенный, риск эпидемии оценивают как низкий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/gripp-1735043457.html

https://ria.ru/20191025/1560184784.html

https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596150244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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