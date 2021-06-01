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Число оказанных электронных госуслуг выросло за год на 50%
Число оказанных электронных госуслуг выросло за год на 50% - РИА Новости, 01.06.2021
Число оказанных электронных госуслуг выросло за год на 50%
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что к маю 2021 года при помощи портала "Госуслуги" гражданам страны было... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T15:26
2021-06-01T15:26
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что к маю 2021 года при помощи портала "Госуслуги" гражданам страны было оказано 230 миллионов услуг, рост за год составил 50%."За год, если берем к маю, у нас оказано 230 миллионов услуг на портале, и в целом если сравнивать с прошлым годом, это на 50% больше, то есть мы видим, что у нас динамика заказа и получения услуг в электронном виде достаточно хорошая", - сказал министр, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.По его словам, сейчас на портале зарегистрировано 78 миллионов граждан РФ, "это две трети граждан, которые старше 14 лет". Шадаев отметил, что россияне также стали чаще подтверждать учетную запись через банковские приложения, сейчас так верифицируется более половины учетных записей.
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россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество

Число оказанных электронных госуслуг выросло за год на 50%

15:26 01.06.2021
 
© РИА НовостиСайт Госуслуги
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что к маю 2021 года при помощи портала "Госуслуги" гражданам страны было оказано 230 миллионов услуг, рост за год составил 50%.
"За год, если берем к маю, у нас оказано 230 миллионов услуг на портале, и в целом если сравнивать с прошлым годом, это на 50% больше, то есть мы видим, что у нас динамика заказа и получения услуг в электронном виде достаточно хорошая", - сказал министр, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
По его словам, сейчас на портале зарегистрировано 78 миллионов граждан РФ, "это две трети граждан, которые старше 14 лет". Шадаев отметил, что россияне также стали чаще подтверждать учетную запись через банковские приложения, сейчас так верифицируется более половины учетных записей.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 10:57В России
Получить прописку и временную регистрацию можно будет через госуслуги
 
РоссияМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Общество
 
 
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