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Клаус Эрнст: ПМЭФ дает шанс для укрепления взаимопонимания с Россией

Клаус Эрнст: ПМЭФ дает шанс для укрепления взаимопонимания с Россией - РИА Новости, 01.06.2021

Клаус Эрнст: ПМЭФ дает шанс для укрепления взаимопонимания с Россией

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. В мероприятии традиционно примут... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T10:30

2021-06-01T10:30

2021-06-01T10:34

петербургский международный экономический форум

россия

клаус эрнст

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

германия

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. В мероприятии традиционно примут участие члены российского и зарубежных правительств, представители бизнеса, политики, науки. Чего ждут от ПМЭФ немецкие партнеры, как они оценивают экономическое и энергетическое сотрудничество с Россией, изменится ли эта оценка после выборов в Бундестаг ФРГ в сентябре, будет ли в обозримом времени достроен газопровод "Северный поток 2", и почему санкции против Белоруссии не должны стать "самострелом" для ЕС – на эти и другие вопросы РИА Новости ответил глава комитета Германского Бундестага по экономике и энергетике, участник ПМЭФ Клаус Эрнст ("Левые").– Чего вы ждете от форума в Санкт-Петербурге в этом году? Какую роль Петербургский международный экономический форум играет в двусторонних отношениях с учетом текущей ситуации?– К сожалению, пандемия помешала личным встречам в прошлом году и в этом году, поэтому теперь это первая возможность лично поговорить с партнерами и экономическими акторами. На данный момент это сложно переоценить. Это также причина, по которой я еду туда. И я не буду единственным представителем от ФРГ в Санкт-Петербурге. Федеральное правительство и экономика Германии также будут представлены, и это даст возможность для дальнейших двусторонних обсуждений. И это крайне необходимо сегодня. Прежде всего, я ожидаю возможности обмена и большего взаимопонимания, чем мы имели в последние 1-2 года во время этой пандемии, в том числе из-за того, что не могли прямо посмотреть друг другу в глаза.– Сейчас из Германии слышны разные оценки роли экономического и энергетического сотрудничества с Россией, как вы это оцениваете?– Я считаю, что экономическое сотрудничество в настоящее время обеспечивает стабильность германо-российских отношений. Конечно, есть и другие механизмы сотрудничества: партнерство между городами, мероприятия Германо-российского форума, двусторонние встречи на уровне культуры и науки. Но я думаю, что экономическое сотрудничество является наиболее важным на данный момент, потому что оно предполагает много взаимной выгоды, и обе стороны это ощущают. Я рад, что федеральное правительство Германии твердо придерживалось проекта "Северный поток 2", несмотря на все противодействие, особенно со стороны США. Энергетическая политика дает возможность укрепить и стабилизировать партнерство между Германией и Россией, она играет очень важную и значительную роль. И я надеюсь, что ПМЭФ предложит дальнейшие возможности для углубления этих отношений в будущем. Благодаря своим размерам и ресурсам Россия будет играть важную роль также в вопросах возобновляемой энергетики для ФРГ и для Европы.– Возможно ли в обозримом будущем завершение "Северного потока 2", есть ли для этого политические предпосылки? Насколько важно для немецкой стороны получить попутный ветер для проекта от встречи президентов Путина и Байдена?– Я твердо верю, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен. Наше правительство и правительство земли Мекленбург-Передняя Померания сделали все возможное для этого. На уровне Бундестага ФРГ и федерального правительства мы также отчетливо сопротивлялись незаконным санкциям США. Я надеюсь, что этот разговор между Байденом и Путиным состоится. В целом, встреча должна способствовать большему пониманию и доверию к мировой политике. Нельзя обвинять Россию во всем зле в этом мире, постоянно реагировать обвинениями, особенно когда у самих "рыльце в пуху". Это не делает собственную критику более убедительной. Так что я надеюсь, что это будет способствовать необходимой нам разрядке, особенно в области политики разоружения, с тем чтобы вернуть в силу истекшие договоры. Но нам также нужен четкий сигнал о том, что Европа не собирается со всем мириться. Однако это наша роль, и мы должны сами сыграть ее в отношении президента США. Я очень обеспокоен тем, что сейчас в Европе и Германии раздаются голоса, которые говорят о том, что мы должны пойти навстречу США по вопросу о частично приостановленных санкциях против "Северного потока 2". Зачем Германии идти навстречу, когда американцы положили конец противоправному поведению? Я бы хотел, чтобы немецкие политики были более самоуверенными и менее покорными в этом вопросе.– Ваша фракция "Левые" в Бундестаге ФРГ хотела бы заключить с Россией новый договор о дружбе и примирении. Что это может означать для двусторонних отношений?– Нам нужна эта разрядка, и мы должны вернуть отношения между Германией и Россией на рациональный уровень. Мы не можем ожидать, что Россия будет или станет такой, какой мы хотим ее видеть. И наоборот, Россия не может ожидать, что мы будем такими, какими Россия хочет видеть нас. Тем не менее, нужно принимать различия и развивать разумное сотрудничество, выгодное для всех. Бывший председатель Восточного комитета немецкой экономики (Экхард – ред.) Кордес заявил на заседании нашего комитета по экономике и энергетике (бундестага ФРГ – ред.): сильная Европа невозможна без участия России. Я согласен с хорошим предложением.– Как вы оцениваете межпарламентское сотрудничество с Россией в последние годы, что было достигнуто, в каком направлении нужно продолжать здесь работать? Какие темы нужно обсудить друг с другом на этом уровне?– На уровне межпарламентской группы немецко-российской дружбы и комитета по экономике и энергетике мы провели онлайн-мероприятие с моим российским коллегой (Павлом – ред.) Завальным, председателем комитета по энергетике в Госдуме России. В нынешней ситуации это был важный сигнал солидарности по некоторым вопросам. Хотя не все, что происходит в России, находит большое понимание в ФРГ. Обращение с (Алексеем – ред.) Навальным, конечно, российское дело, но тем не менее нужно спросить себя, всегда ли реакция была мудрой? Российское обращение с (президентом Белоруссии Александром – ред.) Лукашенко акцептируется еще менее, особенно после вынужденной посадки самолета Ryanair. Создается впечатление, что Россия очень плотно работает с Лукашенко, игнорируя какие-либо принципы. Если бы Россия уделяла больше внимания тому, какое впечатление производят некоторые действия, это, безусловно, способствовало бы тому, что некоторых оговорок, которые есть также и у нас в бундестаге ФРГ в связи с последними событиями, не было бы.– Могу я также спросить вас о Беларуси – как вы оцениваете идею экономических санкций ЕС, в том числе санкций против транзита газа через Беларусь?– В последние несколько лет я всегда активно выступал за отмену санкций, введенных против России, потому что они ничего не принесли. Они мешают экономике Германии и России, а также дальнейшему сотрудничеству. Но поведение властей в Беларуси можно оценивать только отрицательно. Заставить приземлиться самолет, летящий между двумя европейскими странами, арестовать пассажира, арестовать его девушку – так это не работает. Европа должна задуматься о том, как на это отреагировать, но она также должна отреагировать таким образом, чтобы не прострелить себе ногу. Санкции против Лукашенко в этом вопросе в высшей степени оправданы и должны отвечать интересам мирового сообщества.– Как вы оцениваете перспективы сотрудничества с Россией после выборов в Германии 26 сентября?– Партийный ландшафт в ФРГ по отношению к России очень разнообразен. Даже среди консерваторов в Бундестаге Германии есть разумные люди, которые говорят, что мы должны, по крайней мере, поддерживать и даже расширять наше сотрудничество с Россией, чтобы добиться разумного развития. Есть и другие, кому нравится играть в сторонников жесткой линии. Что касается "Зеленых", у меня сложилось впечатление, что там скорее представлены сторонники жесткой линии. Поэтому я надеюсь, что возможное участие "Зеленых" в федеральном правительстве не приведет к ухудшению отношений между ФРГ и Россией. У меня такое впечатление, что "Зеленые" просто не могут правильно оценить сегодняшние условия. Сотрудничество между Россией и Германией началось с тех времен, когда еще существовал Советский Союз. Была холодная война, и все же можно было наладить сотрудничество и взаимопонимание. Мы не должны забывать и о Второй мировой войне, и о том, как пострадала Россия. Не Россия напала на нас, но Германия напала на Россию. И все же, благодаря доброй воле России, позже произошло воссоединение (Германии – ред.). Это были тяжелейшие условия в отношениях, но все же удалось добиться сближения. Скептики в отношении России должны понять, что сегодня обстоятельства намного проще, и поэтому мы должны ускорить сотрудничество с Россией, а не подвергать его риску. Я также надеюсь, что экономические отношения останутся настолько стабильными, что даже "Зеленые" не смогут их игнорировать.

https://ria.ru/20210521/potok-1733404108.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210522/potok-1733431169.html

https://ria.ru/20210527/maas-1734382730.html

https://ria.ru/20210506/truboprovod-1731344126.html

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