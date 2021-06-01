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Власти Петербурга назвали причину ДТП с автобусом, повисшим на столбе
Власти Петербурга назвали причину ДТП с автобусом, повисшим на столбе - РИА Новости, 01.06.2021
Власти Петербурга назвали причину ДТП с автобусом, повисшим на столбе
Причиной ДТП с автобусом в Красносельском районе Петербурга, при котором он наехал на фонарный столб и повис, стал человеческий фактор, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:50
2021-06-01T12:50
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красносельский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Причиной ДТП с автобусом в Красносельском районе Петербурга, при котором он наехал на фонарный столб и повис, стал человеческий фактор, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.Ранее в МЧС сообщили, что 27 мая в Красносельском районе Петербурга, на Ленинском проспекте у дома 90 произошло ДТП с участием автобуса. По информации полиции, водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров. Как следует из видеозаписи момента аварии, опубликованного в соцсетях, в ДТП также пострадал пешеход. Всего, по уточненным данным, пострадали шесть человек.В пресс-службе отметили, что предрейсовый медицинский осмотр водителя не выявил отклонений в его состоянии здоровья, жалоб от водителя не поступало. По данным "Пассажиравтотранса", автобус, попавший в ДТП, был в исправном состоянии."Для снижения рисков возникновения подобных ситуаций в будущем новые автобусы, закупаемые "Пассажиравтотрансом" в 2021 году, будут оборудованы дополнительными системами безопасности. Кроме того, предприятие рассмотрит возможность организации дополнительного тестирования водительского персонала на усталость и уровень стресса", - добавили в комитете.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красносельский район, санкт-петербург, происшествия

Власти Петербурга назвали причину ДТП с автобусом, повисшим на столбе

12:50 01.06.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкНа месте ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге
На месте ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Причиной ДТП с автобусом в Красносельском районе Петербурга, при котором он наехал на фонарный столб и повис, стал человеческий фактор, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.
Ранее в МЧС сообщили, что 27 мая в Красносельском районе Петербурга, на Ленинском проспекте у дома 90 произошло ДТП с участием автобуса. По информации полиции, водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров. Как следует из видеозаписи момента аварии, опубликованного в соцсетях, в ДТП также пострадал пешеход. Всего, по уточненным данным, пострадали шесть человек.
"Причиной ДТП, в результате которого помимо водителя пострадали 5 человек, стал человеческий фактор. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии: двое уже покинули лечебные учреждения", - сообщает комитет по транспорту.
В пресс-службе отметили, что предрейсовый медицинский осмотр водителя не выявил отклонений в его состоянии здоровья, жалоб от водителя не поступало. По данным "Пассажиравтотранса", автобус, попавший в ДТП, был в исправном состоянии.
"Для снижения рисков возникновения подобных ситуаций в будущем новые автобусы, закупаемые "Пассажиравтотрансом" в 2021 году, будут оборудованы дополнительными системами безопасности. Кроме того, предприятие рассмотрит возможность организации дополнительного тестирования водительского персонала на усталость и уровень стресса", - добавили в комитете.
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