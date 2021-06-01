https://ria.ru/20210601/beglov-1735121022.html

Александр Беглов: мы сделали все, чтобы оправдать доверие гостей ПМЭФ

Александр Беглов: мы сделали все, чтобы оправдать доверие гостей ПМЭФ - РИА Новости, 01.06.2021

Александр Беглов: мы сделали все, чтобы оправдать доверие гостей ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум станет первым в мире "постоковидным" мероприятием такого масштаба, этот опыт будут изучать и перенимать, уверен... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T18:00

2021-06-01T18:00

2021-06-01T20:28

петербургский международный экономический форум

александр беглов

санкт-петербург

пмэф

интервью

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Петербургский международный экономический форум станет первым в мире "постоковидным" мероприятием такого масштаба, этот опыт будут изучать и перенимать, уверен губернатор Петербурга Александр Беглов. О том, как городские власти подготовились к форуму, как обеспечивается безопасность участников, и что ждет тех, кто получит положительный результат теста на коронавирус, а также о подготовке города к матчам ЕВРО-2020 губернатор рассказал в интервью РИА Новости. – Александр Дмитриевич, как город подготовился к Петербургскому международному экономическому форуму? Готова ли городская инфраструктура к приему участников и гостей форума? Какие работы проведены для комфортного пребывания участников и гостей форума? Подготовлен ли "Экспофорум", основные магистрали, аэропорт "Пулково"?– Город признателен президенту России за решение провести ПМЭФ-2021 в очном формате. Форум очень важен для имиджа города, восстановительного роста экономики, возрождения туризма. С начала пандемии COVID-19 никто в мире не устраивал очных мероприятий такого масштаба. Мы – первые. Ответственность очень большая. И город сделал все, чтобы оправдать доверие. Планы подготовки к ПМЭФ мы утвердили еще 13 апреля. Работали строго по графику, все делаем с учетом эпидемической ситуации. Удалось продолжить тренд последних лет на минимизацию неудобств для петербуржцев. Делегации ПМЭФ в аэропорту "Пулково" обслуживаются отдельно от пассажиров рейсовых самолетов – в терминале "Пулково-2" и на прилегающем перроне №3. Позаботились о жителях микрорайона, расположенного между "Экспофорумом", Петербургским шоссе и железной дорогой на Лугу. Предусмотрели для них на время форума построенный в прошлом году участок новой Южной магистрали, чтобы они могли спокойно добраться до города через Волхонское шоссе.– Как вы оцениваете эпидемиологическую ситуацию в Петербурге в преддверии форума?– Как непростую, но управляемую. С января до середины мая у нас неуклонно снижались и заболеваемость, и число госпитализаций. Мы составили планы развертывания дополнительных инфекционных коек. Усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, других стандартов безопасности. Год назад в мае динамика была схожей. Но сегодня у нас значительно больше опыта и ресурсов, чтобы обеспечить стабильность эпидемической обстановки в Петербурге. Уверен, мы проведем безопасный ПМЭФ. Безопасный как для его участников, так и для жителей города. – Как продвигается вакцинация жителей Петербурга? Какие меры предпринимаются для того, чтобы увеличить ее темпы? Когда предполагается охватить прививками запланированные городом 1,2 миллиона человек?– На 30 мая привиты 688 078 человек, из них 573 720 полностью закончили цикл вакцинации. Более 40% привившихся – петербуржцы старше 60 лет. Во время майских каникулах, когда люди уезжали за город, число вакцинаций уменьшалось. На прошлой неделе прививочные пункты вновь были заполнены желающими. Мы фактически вернулись к высоким февральским темпам, до 7 тысяч в день и до 50 тысяч в неделю. Для обретения популяционного иммунитета по-прежнему рассчитываем привить 1,2 миллиона петербуржцев. С конца апреля начали иммунизацию от COVID-19 маломобильных групп населения на дому силами 67 выездных бригад. В городе организована работа 134 стационарных прививочных пункта. Ведем работу по вакцинации сотрудников крупных предприятий. Планируем развернуть прививочную кампанию в амбулаториях садоводств. Прорабатываем с бизнесом различные меры стимулирования горожан к вакцинации. На площадке ПМЭФ его участники и гости будут обслуживаться, главным образом, вакцинированным персоналом. Большинство сотрудников Фонда Росконгресс, работников гостиниц, а также водители, волонтеры и другой обслуживающий персонал уже получили прививки по месту жительства и работы. Мобильный пункт в Михайловском театре проводит вакцинацию сотрудников 12 учреждений культуры. Также мы задействовали для организаторов форума специальные мощности – 17 пунктов в городских поликлиниках и 14 мобильных пунктов. Там их принимают без предварительной записи. – Какие меры безопасности предприняты в городе для успешного проведения ПМЭФ с учетом эпидемиологической ситуации в мире и в Петербурге, в частности? – Мы хотим превратить всю площадку форума и связанные с ней пространства в территорию, устойчивую к COVID-19. Сделать это необходимо сейчас, до достижения Петербургом коллективного иммунитета. Задача сложная, но решаемая.Прежде всего, обеспечиваем тотальную диагностику участников, гостей и обслуживающего персонала. Вместе с Роспотребнадзором развернули 51 пункт для ПЦР-исследований, это 90 постов. Не только в самом "Эспофоруме", но также в гостиницах (31 пункт на 37 постов), в аэропорту "Пулково", на Московском железнодорожном вокзале и в пунктах пропуска через границу. По одному дополнительному пункту забора проб создали в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном, Пушкинском районах и в административном здании "Невская Ратуша".Участники ПМЭФ с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус будут госпитализироваться в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина и другие стационары. Предусмотрено постоянное дежурство бригад "скорой помощи" на площадке КВЦ "Экспофорум", в аэропорту и на Московском вокзале. При выявлении пациентов с подозрением на инфекционное заболевание их также госпитализируют. Контактировавших с заболевшими примут обсерваторы на базе пансионатов "Балтиец" и "Заря".COVID-статус человека учитывался уже при его аккредитации на ПМЭФ. Включая информацию о вакцинации, если она пройдена, и уровне антител. Но для допуска на мероприятия форума критерий один. Это отрицательный результат ПЦР-исследования. Его необходимо будет предъявить уже в самом начале, для получения карточки участника. В дальнейшем допуск в КВЦ "Экспофорум" также будет осуществляться при наличии отрицательного ПЦР-теста, взятого не позднее чем за сутки. Если сдать биоматериал в одном из развернутых в рамках ПМЭФ наших пунктов, результат ПЦР-теста будет автоматически загружен в базу данных организаторов форума. Без отрицательного результата ПЦР-теста никто на ПМЭФ не попадет. Аккредитационная карта не сработает на пункте пропуска.– Какие дополнительные противоэпидемические меры введены в самом "Экспофоруме" (например, установка антисептиков, обеспечение участников и гостей средствами индивидуальной защиты)? – Павильоны КВЦ "Экспофорум" не были задействованы в пандемию. Они являются "чистыми" с точки зрения санитарных требований. И должны такими остаться. Конечно, приготовлены и антисептики, и бесплатные маски в достаточных количествах. Конференц-залы и другие помещения КВЦ "Экспфорум" обеспечены оборудованием для обеззараживания воздуха. В централизованной системе вентиляции установлены уникальные фильтры-дезинфекторы. Предусмотрено использование одноразовых наушников. Уборка и дезинфекция мест проведения и мест общего пользования будет осуществляться перед началом, между сессиями и в конце мероприятий. Будет использована уникальная, придуманная в Петербурге технология обеззараживания с использованием "холодного тумана". Несмотря на массовую вакцинацию персонала и волонтеров, введен строгий контроль за состоянием их здоровья – включая ежедневный визуальный осмотр, опрос на предмет наличия симптомов инфекционного заболевания, обязательную термометрию бесконтактным методом.По каждому виду обслуживания участников и гостей Петербург разработал и согласовал с Роспотребнадзором специальные регламенты безопасности. Транспортные услуги, размещение в отелях, проведение мероприятий культурной программы, организация общественного питания – для всего прописан свой, особый порядок. Знак готовности предприятия исполнять дополнительные требования безопасности при работе на ПМЭФ-21 – выданный организаторами специальный QR-код с логотипом ПМЭФ/РОСКОНГРЕСС.– Как обеспечено разделение потоков участников и гостей в "Экспофоруме"? Установлено ли общее предельное количество участников форума на фоне пандемии? Будет ли ограничено количество участников сессий в очном формате?– Предельное число участников ПМЭФ не превысит безопасной вместимости КВЦ "Экспофорум" в условиях эпидемии. С учетом требований к социальной дистанции, других ограничений Роспотребнадзора – это порядка пяти тысяч человек. Отмечу, что технические мощности при подготовке форума в этом году не снижаются. Так, операторы сотовой связи для обеспечения устойчивой коммуникации на территории КВЦ исходят из единовременного пребывания 60 тысяч человек.Очный формат на сессиях и мероприятиях деловой программы также будет ограничен. Все зависит от емкости конкретного помещения и необходимости соблюдения противоэпидемических норм и правил. Присутствовать на конкретной площадке разрешено только при наличии маски или респиратора, бесконтактного измерения температуры тела. Будет строгий контроль за дистанцированием.– Изменены ли условия размещения участников форума в отелях Петербурга с учетом эпидситуации?– Ограничения, уже введенные в городе постановлением правительства Санкт-Петербурга № 121, гостиницы соблюдают. Мы за этим внимательно следим. Дополнительно в отелях с участниками и гостями форума организована бесконтактная термометрия всех проживающих. Повышение температуры тела повлечет за собой изоляцию и госпитализацию. В помещениях, где человек находился, последует уборка, дезинфекция и другие необходимые мероприятия.– Установлены ли дополнительные противоэпидемические требования при организации работы шаттлов до "Экспофорума"?– Организованная перевозка гостей и участников ПМЭФ допускается только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Весь транспорт ПМЭФ, включая "шаттлы", ежедневно проходит мойку и дезинфекцию. Контактные поверхности в салоне будут обеззараживаться после каждого рейса.– Высок ли интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, с учетом того, что в прошлом году форум не проводился? Ожидаются ли зарубежные участники? Делегации из каких стран приедут на форум?– Петербургский форум и раньше стоял в ряду крупнейших мировых мероприятий в экономике, был одним из центральных событий в глобальной политике. Сегодня, когда многие страны продолжают вводить локдауны, он воспринимается в мире как беспрецедентное и огромное событие. В условиях пандемии наш форум просто не с чем сравнивать. Это первый в мире опыт такого рода в условиях "новой нормальности". Уверен, его будут изучать и перенимать.География участников очень обширная. Ожидаем представителей бизнес-сообществ Италии, Германии, Франции, США, Индии, Африки, Финляндии, Японии, Латинской Америки, Ближнего Востока и других государств. Послов Северной и Южной Кореи. В статусе страны-гостя в этом году выступает Катар. У него – самая большая делегация и впечатляющая культурная программа. Катарским партнерам интересен наш опыт проведения Чемпионата мира по футболу и подготовки к другому крупному турниру в условиях пандемии – чемпионату Европы. Напомню, Петербург был назван лучшим городом-организатором матчей ЧМ-2018. Катар примет этот турнир в 2022 году. – Какую культурную программу подготовил город для участников и гостей в рамках проведения ПМЭФ? Каковы ее основные мероприятия?– Программа очень насыщенная. Сводная городская афиша включает мероприятия в театрах, музеях, на концертных площадках. В период ПМЭФ состоятся выставка "Шедевры из собрания Национальной Галереи Умбрии" в Зимнем дворце, выставка "Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве" в Русском музее, выставочный проект "Космос между мечтой и политикой" к 60-летию полета Гагарина в Музее политической истории, выставка к 40-летию Ленинградского рок-клуба в Строгановском дворце. Из музыкальных событий отмечу фестиваль "Музыкальный Олимп" в Капелле, концерт русской духовной музыки в Спасе на Крови, XV Международный фестиваль "Музыкальная коллекция" и многое другое. Участники ПМЭФ могут ознакомиться с информацией о культурных мероприятиях в дни форума в личных кабинетах, приобрести билеты, либо пройти на бесплатные мероприятия по бейджу участника на условиях предварительной регистрации. Включая традиционный концерт ПМЭФ на Дворцовой площади 3 июня.– Как будет обеспечиваться эпидемическая безопасность во время его проведения? Какие исполнители выступят на Дворцовой площади для гостей и участников ПМЭФ?– Двадцать восьмого мая состоялся традиционный праздничный концерт "Классика на Дворцовой" в честь Дня Города. Мы провели его в соответствии со всеми санитарными требованиями и стандартами Роспотребнадзора. Вход на Дворцовую площадь был организован по бесплатным электронным билетам с оформлением через интернет. Один человек мог получить и распечатать до четырех электронных билетов для себя, семьи и друзей. Такой же порядок доступа будет действовать на Дворцовой площади 3 июня для петербуржцев, желающих побывать на главном концерте ПМЭФ. Он будет посвящен медикам и волонтерам и пройдет под названием "От классики до рока". На Дворцовой выступят лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина и симфонический оркестр театра Петруцелли из итальянского города Бари.– Петербург традиционно готовит свой стенд на ПМЭФ. Какие городские инвестпроекты будут на нем представлены на этот раз?– Экспозиционно-деловая зона Санкт-Петербурга займет на форуме более 1,5 тысяч квадратных метров. Представим ключевые инвестиционные и инфраструктурные проекты. Это Широтная магистраль скоростного движения и ее первый этап – Витебская развязка ЗСД. Туристско-рекреационный кластер "Остров фортов". Инновационный научно-технологический центр СПбГУ "Невская дельта". Хайпарк ИТМО и Город-спутник Южный. Линия скоростного трамвая "Купчино – Шушары – Славянка" и ряд других. Нам важно не просто рассказать об инвестиционных возможностях города, но и найти новые точки выхода на международную арену. После пандемии COVID-19 ожидается начало нового глобального инвестиционного цикла. Петербург готов в нем участвовать, активен на всех актуальных направлениях. От снижения углеродных выбросов – до искусственного интеллекта в промышленности и новой синтетической биологии. Накануне ПМЭФ Невский завод электротранспорта имени Пироцкого произвел первый отечественный сочлененный электробус. В экспозицию Петербурга на форуме вошел наш совместный проект с "Газпромом" по созданию сети газонаполнительных станций. В ближайшие три года планируем перевести на газ автобусы и другой автотранспорт города. – Сколько соглашений и на какую сумму планируют подписать власти Петербурга на ПМЭФ?– Подписанию любого соглашения, рамочного или инвестиционного, предшествует очень серьезная работа. Петербургу не нужны соглашения-пустышки. К сожалению, иногда такое случалось на прошлых форумах. Сейчас в нашей программе порядка 30 соглашений, охватывающих все сферы городской экономики. Финансы, транспорт, инновационное производство, строительство объектов здравоохранения и образования, объектов культуры и спорта. На ПМЭФ-2019 Санкт-Петербургом было подписано 27 соглашений на общую сумму 196,3 миллиарда рублей. Остаться на этом уровне после пандемии – задача-минимум для города.Одно из самых крупных и давно ожидаемых – соглашение о намерениях с "Воздушными воротами Северной столицы". Пандемия отодвинула вторую фазу развития аэропорта "Пулково". Но партнеры видят серьезность наших планов по восстановлению туризма и превращению "Пулково" в крупный международный авиахаб. Напомню, в конце 2019-го мы добились для Петербурга электронных виз иностранцам и седьмой степени свободы воздуха. Пришло время закрепить дальнейшие совместные планы и взаимные обязательства. Сумма соглашения составит от 40 до 55 миллиардов рублей.Подпишем документы об инвестировании концессионерами ЗСД 10 миллиардов рублей в строительство Витебской транспортной развязки, которая соединит ЗСД и будущую ШМСД. Договариваемся с "Кировским заводом" о развитии его энергометаллургического комплекса, инвестиции в проект превысят 22,3 миллиарда рублей. Готовим масштабное соглашение со "Сбербанком России" о сотрудничестве в преобразовании приоритетных отраслей экономики, транспортной и социальной сферы. Наполним конкретикой один из разделов нашего стратегического партнерства с "Российскими железными дорогами". Будем вместе внедрять технологии квантовых коммуникаций.– Повлияла ли пандемия на интерес инвесторов к Петербургу? Как ведут себя зарубежные инвесторы? Какие инвестпроекты город запустит в этом году?– В сложных условиях наш город сохранил привлекательность для инвестиций. Важно, что вкладывать деньги в Петербург сегодня готовы и государство, и уже работающий здесь бизнес. В 2020 году ипотечных кредитов у нас выдано на 280 миллиардов рублей. Девелоперы удвоили объем сделок по купле-продаже земли под жилую застройку. На треть вырос объем ввода индустриально-складской недвижимости. Открыты 19 новых или модернизированных промышленных производств. В расширение своих мощностей и выпуск новой продукции вложились крупные фармацевтические компании – "БИОКАД", "ФАРМСИНТЕЗ-НОРД", "Активный компонент" и другие. Пандемия не помешала нам вместе с корейскими партнерами сделать важный шаг в развитии автокластера. В конце 2021 года планируем ввести первую очередь завода Hyundai по производству двигателей, заложенного прошлым летом. Привлекли масштабные федеральные и частные инвестиции в новый инфраструктурный мегапроект – Широтную магистраль скоростного движения. Ее общая стоимость составит более 180 миллиардов рублей. В марте забили первую сваю. На форуме подпишем соглашение о первых частных инвестициях в строительство ШМСД.Отдельно отмечу два проекта, стартовавших на предыдущем ПМЭФ в 2019 году. Успешно развивается "Остров Фортов" в Кронштадте. По поручению президента России создаем там историко-культурный кластер вместе с министерством обороны и министерством культуры РФ. В 2020 году ввели первую очередь – Аллею Героев. В начале этого года приступили к модернизации старой базы нефтяного терминала в Большом порту Санкт Петербурга. Это продолжение сотрудничества с компанией "Петербургский нефтяной терминал", начавшегося на ПМЭФ два года назад. А также ряд других крупных проектов, в том числе в составе агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.– Как оцениваете инвестиционную привлекательность Петербурга в настоящий момент? – Для частного бизнеса важны, прежде всего, комфортные условия и понятные перспективы. И с тем, и с другим, у Петербурга порядок. У русского народа есть поговорка "Деньги – к деньгам". Такие масштабные проекты, как ШМСД и железнодорожная ВСМ повышают капитализацию мегаполиса и указывают на хорошую динамику развития в ближайшем будущем. У нас действуют все доступные в России механизмы содействия частной инициативе. Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" сейчас лучшая в мире по специализации "фармацевтика". Город освоил специнвестконтракты. С 1 января этого года ввели новый инструмент – региональный инвестиционный проект. Комфортность Петербурга для бизнеса подтверждают оценки ведущих российских и мировых экспертов. Мы входим в группу лидеров национального Рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings на протяжении последних лет оценивает экономическую ситуацию в Северной столице России как стабильную. Способствуем укреплению позиций страны в рейтинге условий ведения бизнеса Doing Business. В 2020 году Россия поднялась в нем на 28-е место, 30% благоприятной оценки обеспечил наш город.– Один из ожидаемых крупнейших инфраструктурных проектов – строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург. Как идет в Петербурге подготовка к его реализации? Когда станет известно точное место для нового вокзала?– По заказу ОАО "РЖД" ведется разработка документации для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Проектирование началось летом 2020 года. В декабре определен вариант трассы с заходом в Великий Новгород общей длиной 679 километров. Время пассажиров в пути за вычетом остановок составит 2 часа 15 минут.Реализовать проект предполагается в три этапа к концу 2027 года. Со стороны Москвы строительство может начаться уже в этом году. В Петербурге ВСМ пройдет в едином коридоре с путями Московского направления Октябрьской железной дороги. Это 11,8 километра от станции Обухово до станции Санкт-Петербург-Главный. Принципиально мы определились с местом размещения нового терминала ВСМ. Чтобы утвердить его окончательно, ждем обосновывающих материалов от ОАО "РЖД". – Когда ожидается восстановление турпотока в Петербург до уровня 2019 года? По прогнозам, какое число туристов посетит город в этом году?– 2019-й год был рекордным, город принял более 10 миллионов гостей. Опираясь на данные Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), можно ожидать полного восстановления мирового туризма через 3-6 лет. Цель Петербурга – восстановить турпоток за полтора-два года. Ранее в кризисных ситуациях туризм как отрасль экономики демонстрировал самую высокую "выживаемость". И зачастую становился локомотивом для быстрого восстановительного роста смежных отраслей.Ситуация с пандемией непредсказуема. Многое зависит от внешних обстоятельств, состояния границ. В текущем году, прежде всего, необходимо по максимуму отработать сезон на внутреннем туристском рынке. Увеличение на 10-20% российского турпотока будет по итогам года позитивным результатом. Уверен, что успешное и безопасное проведение ПМЭФ и чемпионата Европы по футболу серьезно увеличит популярность города, убедит туристов, что поездка в Петербург сегодня безопасна, несмотря на продолжающуюся эпидемию.– Готов ли город к проведению матчей чемпионата Европы по футболу? Подготовлена ли необходимая инфраструктура? – Подготовка города к турниру велась рука об руку с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций. Они в курсе всех наших действий и высоко ценят готовность Петербурга. Это одна из причин переноса к нам из Дублина матчей ЕВРО-2020 с участием Польши, Словакии и Швеции.Сейчас мы вышли на финишную прямую. Полностью готов и с 15 мая передан в оперативное управление УЕФА футбольный стадион на Крестовском острове. Сняты все вопросы по его транспортной доступности. Завершен ремонт станции метро "Зенит", приведен в порядок пешеходный мост от метро к входной группе стадиона. Также готовы предматчевая тренировочная площадка на стадионе "Петровский" и база со стадионом в Зеленогорске, где расположится сборная Финляндии. Оперативно помогли решить оргвопросы сборной Словакии, решившей пожить во время турнира в Петербурге. Она разместится в Гранд-отеле "Европа", а тренироваться будет в Удельном парке на базе "Зенита".В остальном идет активная реализация операционных планов, монтаж инфраструктуры и оборудования. Обустраиваем систему городской навигации. Готовим праздничное оформление, запуск транспортно-логистической составляющей, программы бесплатного проезда для зрителей. Начинается организация фан-зон для болельщиков.– Как будет работать город с иностранными болельщиками, учитывая непростую эпидемическую ситуацию?– На сегодняшний день определена 50% заполняемость футбольной арены на Крестовском острове и официальных площадок Зоны болельщиков УЕФА. Вопрос согласован с Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и другими заинтересованными ведомствами. Утверждены стандарты безопасности при проведении матчей. Они разные для стадиона и для фан-зон. Также утверждены стандарты безопасной деятельности для организаций и объектов городской инфраструктуры на время чемпионата. Эти документы будут регулярно обновляться, что позволит адекватно реагировать на возникающие риски. Для оперативной оценки эпидемической ситуации при Межведомственном оперативном штабе по подготовке и проведению турнира создана специальная рабочая группа.Все места общего доступа ЕВРО-2020 получат средства дезинфекции. В целом санитарные правила и нормы те же, что и на ПМЭФ. Обязательное применение средств индивидуальной защиты. Разметка для социального дистанцирования. Входная термометрия. Ограничение числа зрителей на мероприятиях, включая фан-зоны. За безопасность сборных команд и других целевых групп УЕФА можно не опасаться. Для участников, арбитров и других официальных лиц действует особый регламент Медицинской операционной концепции. Он предусматривает исчерпывающие и жесткие меры по созданию максимально контролируемой гигиенической среды на всех объектах ЕВРО-2020.– Уже сообщалось, что в период проведения чемпионата Европы по футболу будет открыта фан-зона на Конюшенной площади в Петербурге. Как идет подготовка фан-зоны? Какая программа для болельщиков там будет предусмотрена? Сможет ли она вместить всех желающих? Какие противоэпидемические меры будут здесь введены?– Зону болельщиков ЕВРО-2020 планируем разделить на две главных составляющих. Футбольная деревня на Конюшенной площади будет функционировать с 11 июня по 11 июля. Зона публичного просмотра матчей на Дворцовой площади – только 2, 3, 6, 7 и 11 июля, в дни проведения игр. При нынешнем режиме эпидемиологических ограничений совместно с УЕФА рассматриваем сценарий с 50-процентной загрузкой, до 6,5 тысяч зрителей на каждой площадке. Чтобы избежать столпотворения на входе, близлежащие станции метро получат табло с оперативной информацией о степени заполнения той или иной площадки.Футбольная деревня будет работать целый месяц. Все желающие смогут там побывать. Для болельщиков предусмотрена развлекательная программа и много сюрпризов. Опыт ЧМ-2018 показал, что самый высокий интерес вызывает трансляция матчей. Поэтому в условиях пандемии решено расширить пространство для просмотра и задействовать Дворцовую площадь. Мы поставили условие – пиво перед Эрмитажем не продавать.– Также рассматривалась возможность организовать парк футбола у спортивного комплекса "Юбилейный". Появится ли он в дополнение к фан-зонам в период проведения матчей чемпионата Европы по футболу-2020?– Руководство Оргкомитета ЕВРО-2020 подтвердило намерение организовать тематический парк футбола у СК "Юбилейный". Организаторы разрабатывают его концепцию как спортивного семейного парка с мини-футбольным полем и интересными программами. В дни матчей там тоже можно будет посмотреть футбол. Санитарные нормы и меры те же, что и в Зоне болельщиков. С оргкомитетом и Роспотребнадзором согласована заполняемость Парка футбола у "Юбилейного" на уровне 50% от общей единовременной вместимости пространства.

https://ria.ru/20210531/pmef-1734889195.html

https://ria.ru/20210528/vaktsinatsiya-1734532061.html

https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/koronavirus-1733328976.html

https://ria.ru/20210601/pmef-1735039356.html

https://ria.ru/20210601/katar-1735016194.html

https://ria.ru/20210531/reyting-1734851518.html

https://realty.ria.ru/20201216/rzhd-1589557636.html

https://euro2020.ria.ru/20210601/stadion-1734959951.html

https://euro2020.ria.ru/20210529/futbol-1734735974.html

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александр беглов, санкт-петербург, пмэф, интервью