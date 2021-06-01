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Звезда "Игры престолов" не смотрел финал сериала, но идея ему нравится

Звезда "Игры престолов" не смотрел финал сериала, но идея ему нравится - РИА Новости, 01.06.2021

Звезда "Игры престолов" не смотрел финал сериала, но идея ему нравится

Британский актер Шон Бин, сыгравший Неда Старка в "Игре престолов", в интервью The Times необычно отреагировал на вопрос о финале фэнтези-шоу HBO. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T02:12

2021-06-01T02:12

2021-06-01T02:12

софи тернер

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великобритания

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Британский актер Шон Бин, сыгравший Неда Старка в "Игре престолов", в интервью The Times необычно отреагировал на вопрос о финале фэнтези-шоу HBO. Журналист спросил у актера, можно ли сравнить Старков, отделившихся от Вестероса, с Brexit (процедура, в ходе которой Великобритания вышла из ЕС. — Прим. ред.). В ответ он признался, что после того, как его персонажа убили в первом сезоне (2011 года), он не следил за тем, что происходило в следующих семи. Репортер, задавший вопрос, сначала не хотел выдавать подробности финала "Игры престолов" на случай, если Шон Бин все-таки захочет досмотреть сериал, но актер настаивал. "К тому времени я уже все забуду, продолжай", — попросил он. Затем журналист подробно рассказал актеру концовку "Игры престолов", сообщив, что его экранные дети стали править Вестеросом и Севером. Актер стал одним из немногих, кто положительно отреагировал на концовку фэнтези-шоу, хоть и не смотрел его. После выхода последнего эпизода в мае 2019 года недовольные финалом зрители обрушились с критикой на сценаристов, Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса. Вскоре они даже составили петицию, потребовав, чтобы конец "Игры престолов" переписали.Однако в HBO этот вариант не стали рассматривать, посчитав, что все сделали хорошо.Шоураннеров поддержали и исполнители главных ролей. Например, актриса Софи Тернер (Санса Старк) назвала требования фанатов "неуважительными", а Кит Харингтон (Джон Сноу) заявил, что любой, кому не нравится финал, может "идти лесом".

https://ria.ru/20210415/igraprestolov-1728411997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софи тернер, hbo, кит харингтон, вестерос (швеция), великобритания, кино и сериалы, новости культуры