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Культура
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Звезда "Игры престолов" не смотрел финал сериала, но идея ему нравится
Звезда "Игры престолов" не смотрел финал сериала, но идея ему нравится - РИА Новости, 01.06.2021
Звезда "Игры престолов" не смотрел финал сериала, но идея ему нравится
Британский актер Шон Бин, сыгравший Неда Старка в "Игре престолов", в интервью The Times необычно отреагировал на вопрос о финале фэнтези-шоу HBO. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T02:12
2021-06-01T02:12
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Британский актер Шон Бин, сыгравший Неда Старка в "Игре престолов", в интервью The Times необычно отреагировал на вопрос о финале фэнтези-шоу HBO. Журналист спросил у актера, можно ли сравнить Старков, отделившихся от Вестероса, с Brexit (процедура, в ходе которой Великобритания вышла из ЕС. — Прим. ред.). В ответ он признался, что после того, как его персонажа убили в первом сезоне (2011 года), он не следил за тем, что происходило в следующих семи. Репортер, задавший вопрос, сначала не хотел выдавать подробности финала "Игры престолов" на случай, если Шон Бин все-таки захочет досмотреть сериал, но актер настаивал. "К тому времени я уже все забуду, продолжай", — попросил он. Затем журналист подробно рассказал актеру концовку "Игры престолов", сообщив, что его экранные дети стали править Вестеросом и Севером. Актер стал одним из немногих, кто положительно отреагировал на концовку фэнтези-шоу, хоть и не смотрел его. После выхода последнего эпизода в мае 2019 года недовольные финалом зрители обрушились с критикой на сценаристов, Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса. Вскоре они даже составили петицию, потребовав, чтобы конец "Игры престолов" переписали.Однако в HBO этот вариант не стали рассматривать, посчитав, что все сделали хорошо.Шоураннеров поддержали и исполнители главных ролей. Например, актриса Софи Тернер (Санса Старк) назвала требования фанатов "неуважительными", а Кит Харингтон (Джон Сноу) заявил, что любой, кому не нравится финал, может "идти лесом".
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софи тернер, hbo, кит харингтон, вестерос (швеция), великобритания, кино и сериалы, новости культуры

Звезда "Игры престолов" не смотрел финал сериала, но идея ему нравится

02:12 01.06.2021
 
© HBO (2011-2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© HBO (2011-2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Британский актер Шон Бин, сыгравший Неда Старка в "Игре престолов", в интервью The Times необычно отреагировал на вопрос о финале фэнтези-шоу HBO.
Журналист спросил у актера, можно ли сравнить Старков, отделившихся от Вестероса, с Brexit (процедура, в ходе которой Великобритания вышла из ЕС. — Прим. ред.). В ответ он признался, что после того, как его персонажа убили в первом сезоне (2011 года), он не следил за тем, что происходило в следующих семи.
"А там что-то случилось?" — поинтересовался Бин, когда его спросили, видел ли он последнюю серию.
Репортер, задавший вопрос, сначала не хотел выдавать подробности финала "Игры престолов" на случай, если Шон Бин все-таки захочет досмотреть сериал, но актер настаивал. "К тому времени я уже все забуду, продолжай", — попросил он.

Затем журналист подробно рассказал актеру концовку "Игры престолов", сообщив, что его экранные дети стали править Вестеросом и Севером.

"Значит, Винтерфелл (столица Севера. — Прим. ред.) все-таки отделился? Так это хорошо", — прокомментировал финал "Игры престолов" Шон Бин.

Актер стал одним из немногих, кто положительно отреагировал на концовку фэнтези-шоу, хоть и не смотрел его.
После выхода последнего эпизода в мае 2019 года недовольные финалом зрители обрушились с критикой на сценаристов, Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса. Вскоре они даже составили петицию, потребовав, чтобы конец "Игры престолов" переписали.
Однако в HBO этот вариант не стали рассматривать, посчитав, что все сделали хорошо.
"32 номинации на "Эмми" — явное доказательство того, что мы все сделали правильно", — комментировал директор канала Кейси Блойс.
Шоураннеров поддержали и исполнители главных ролей. Например, актриса Софи Тернер (Санса Старк) назвала требования фанатов "неуважительными", а Кит Харингтон (Джон Сноу) заявил, что любой, кому не нравится финал, может "идти лесом".
Кадр из сериала Игра престолов (8 сезон)
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КультураСофи ТернерHBOКит ХарингтонВестерос (Швеция)ВеликобританияКино и сериалыНовости культуры
 
 
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