https://ria.ru/20210601/armiya-1735060426.html

Несколько стран хотят купить новый российский Су-57

Несколько стран хотят купить новый российский Су-57 - РИА Новости, 01.06.2021

Несколько стран хотят купить новый российский Су-57

Около пяти стран раздумывают над покупкой новейшего российского истребителя Су-57, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:29

2021-06-01T11:29

2021-06-01T13:08

александр михеев

армия

россия

су-57

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Около пяти стран раздумывают над покупкой новейшего российского истребителя Су-57, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году.Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для российской армии поставили в 2020-м.

https://ria.ru/20210530/istrebitel-1734628446.html

россия

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александр михеев, армия, россия, су-57, рособоронэкспорт