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Несколько стран хотят купить новый российский Су-57
Несколько стран хотят купить новый российский Су-57 - РИА Новости, 01.06.2021
Несколько стран хотят купить новый российский Су-57
Около пяти стран раздумывают над покупкой новейшего российского истребителя Су-57, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:29
2021-06-01T13:08
александр михеев
армия
россия
су-57
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Около пяти стран раздумывают над покупкой новейшего российского истребителя Су-57, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году.Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для российской армии поставили в 2020-м.
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александр михеев, армия, россия, су-57, рособоронэкспорт

Несколько стран хотят купить новый российский Су-57

11:29 01.06.2021 (обновлено: 13:08 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Андрей Катаев
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Около пяти стран раздумывают над покупкой новейшего российского истребителя Су-57, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Конечно, мы ведем переговоры с несколькими странами, запросы есть, интерес проявляется <...> Юго-Восточная Азия <...> Четыре-пять стран интересуются", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году.
Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").
Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для российской армии поставили в 2020-м.
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Александр МихеевАрмияРоссияСу-57Рособоронэкспорт
 
 
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