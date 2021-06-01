https://ria.ru/20210601/armiya-1735060426.html
Несколько стран хотят купить новый российский Су-57
Несколько стран хотят купить новый российский Су-57 - РИА Новости, 01.06.2021
Несколько стран хотят купить новый российский Су-57
Около пяти стран раздумывают над покупкой новейшего российского истребителя Су-57, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:29
2021-06-01T11:29
2021-06-01T13:08
александр михеев
армия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Около пяти стран раздумывают над покупкой новейшего российского истребителя Су-57, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году.Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").Контракт на поставку ВКС 76 истребителей подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину для российской армии поставили в 2020-м.
https://ria.ru/20210530/istrebitel-1734628446.html
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александр михеев, армия, россия, су-57, рособоронэкспорт