https://ria.ru/20210601/arktika-1735031643.html

Посол МИД Корчунов объяснил, зачем Россия восстанавливает военные объекты в Арктике

Посол МИД Корчунов объяснил, зачем Россия восстанавливает военные объекты в Арктике - РИА Новости, 01.06.2021

Посол МИД Корчунов объяснил, зачем Россия восстанавливает военные объекты в Арктике

Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА Новости объяснил, зачем Россия восстанавливает... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T05:03

2021-06-01T05:03

2021-06-01T11:19

россия

николай корчунов

оана лунгеску

арктика

безопасность

в мире

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА Новости объяснил, зачем Россия восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике.Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс на июньском саммите обсудит наращивание военных возможностей страны в Арктике. По ее словам, Россия расширяет там свой военный потенциал сильнее, чем когда-либо со времен холодной войны.В частности, уточнил дипломат, в Арктической зоне производятся более десяти процентов ВВП и свыше двадцати процентов экспорта России.Кроме того, Москва рассчитывает на создание безопасных условий для реализации масштабных экономических проектов и обеспечения поступательного социально-экономического развития Арктической зоны, пояснил собеседник агентства.По его словам, представители Российской Федерации не раз заявляли о том, что ее военная активность в Арктике не нарушает никаких международных обязательств и не создает угрозы для безопасности других арктических государств.

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россия

арктика

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россия, николай корчунов, оана лунгеску, арктика, безопасность, в мире