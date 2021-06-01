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Посол МИД Корчунов объяснил, зачем Россия восстанавливает военные объекты в Арктике
Посол МИД Корчунов объяснил, зачем Россия восстанавливает военные объекты в Арктике - РИА Новости, 01.06.2021
Посол МИД Корчунов объяснил, зачем Россия восстанавливает военные объекты в Арктике
Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА Новости объяснил, зачем Россия восстанавливает... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T05:03
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россия
николай корчунов
оана лунгеску
арктика
безопасность
в мире
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА Новости объяснил, зачем Россия восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике.Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс на июньском саммите обсудит наращивание военных возможностей страны в Арктике. По ее словам, Россия расширяет там свой военный потенциал сильнее, чем когда-либо со времен холодной войны.В частности, уточнил дипломат, в Арктической зоне производятся более десяти процентов ВВП и свыше двадцати процентов экспорта России.Кроме того, Москва рассчитывает на создание безопасных условий для реализации масштабных экономических проектов и обеспечения поступательного социально-экономического развития Арктической зоны, пояснил собеседник агентства.По его словам, представители Российской Федерации не раз заявляли о том, что ее военная активность в Арктике не нарушает никаких международных обязательств и не создает угрозы для безопасности других арктических государств.
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россия, николай корчунов, оана лунгеску, арктика, безопасность, в мире

Посол МИД Корчунов объяснил, зачем Россия восстанавливает военные объекты в Арктике

05:03 01.06.2021 (обновлено: 11:19 01.06.2021)
 
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА Новости объяснил, зачем Россия восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике.
Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс на июньском саммите обсудит наращивание военных возможностей страны в Арктике. По ее словам, Россия расширяет там свой военный потенциал сильнее, чем когда-либо со времен холодной войны.

"Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении, которое имеет стратегическое значение для национальной безопасности и экономики нашей страны", — отметил Корчунов.

В частности, уточнил дипломат, в Арктической зоне производятся более десяти процентов ВВП и свыше двадцати процентов экспорта России.
Кроме того, Москва рассчитывает на создание безопасных условий для реализации масштабных экономических проектов и обеспечения поступательного социально-экономического развития Арктической зоны, пояснил собеседник агентства.
По его словам, представители Российской Федерации не раз заявляли о том, что ее военная активность в Арктике не нарушает никаких международных обязательств и не создает угрозы для безопасности других арктических государств.
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