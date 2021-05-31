https://ria.ru/20210531/zelenskiy-1735014375.html

Зеленский увидел в союзе России и Белоруссии угрозу для Украины

Зеленский увидел в союзе России и Белоруссии угрозу для Украины - РИА Новости, 01.06.2021

Зеленский увидел в союзе России и Белоруссии угрозу для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал существующие договоренности между Россией и Белоруссией... РИА Новости, 01.06.2021

2021-05-31T22:02

2021-05-31T22:02

2021-06-01T02:24

россия

ситуация на украине

союзное государство

владимир зеленский

белоруссия

украина

безопасность

в мире

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал существующие договоренности между Россией и Белоруссией угрозой для Киева.Украинского лидера, в частности, беспокоит перспектива углубления интеграции между Москвой и Минском в рамках Договора о Союзном государстве."У нас сегодня очень опасная ситуация в Белоруссии на нашей северной границе. Сегодня армия там под командованием белорусского режима. Но мы видим, как Россия и Беларусь упорно работают над договоренностями друг с другом. Может быть, они могли бы включить туда оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление. Тогда Россия получила бы контроль над белорусскими Вооруженными силами. С этой стороны мы тоже видим угрозы для себя — вплоть до реального Союзного государства", — заявил Зеленский.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. В декабре 2019 года — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, стороны в общей сложности разрабатывали проекты более 30 отраслевых дорожных карт. Тем не менее пока программа все еще не принята. Продолжается работа над двумя интеграционными дорожными картами.

https://ria.ru/20210530/obedinenie-1734845226.html

https://ria.ru/20210531/evrosoyuz-1734934096.html

россия

белоруссия

украина

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россия, ситуация на украине, союзное государство, владимир зеленский, белоруссия, украина, безопасность, в мире