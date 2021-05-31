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Зеленский увидел в союзе России и Белоруссии угрозу для Украины
Зеленский увидел в союзе России и Белоруссии угрозу для Украины - РИА Новости, 01.06.2021
Зеленский увидел в союзе России и Белоруссии угрозу для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал существующие договоренности между Россией и Белоруссией... РИА Новости, 01.06.2021
2021-05-31T22:02
2021-06-01T02:24
россия
ситуация на украине
союзное государство
владимир зеленский
белоруссия
украина
безопасность
в мире
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал существующие договоренности между Россией и Белоруссией угрозой для Киева.Украинского лидера, в частности, беспокоит перспектива углубления интеграции между Москвой и Минском в рамках Договора о Союзном государстве."У нас сегодня очень опасная ситуация в Белоруссии на нашей северной границе. Сегодня армия там под командованием белорусского режима. Но мы видим, как Россия и Беларусь упорно работают над договоренностями друг с другом. Может быть, они могли бы включить туда оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление. Тогда Россия получила бы контроль над белорусскими Вооруженными силами. С этой стороны мы тоже видим угрозы для себя — вплоть до реального Союзного государства", — заявил Зеленский.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. В декабре 2019 года — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, стороны в общей сложности разрабатывали проекты более 30 отраслевых дорожных карт. Тем не менее пока программа все еще не принята. Продолжается работа над двумя интеграционными дорожными картами.
https://ria.ru/20210530/obedinenie-1734845226.html
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россия, ситуация на украине, союзное государство, владимир зеленский, белоруссия, украина, безопасность, в мире

Зеленский увидел в союзе России и Белоруссии угрозу для Украины

22:02 31.05.2021 (обновлено: 02:24 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал существующие договоренности между Россией и Белоруссией угрозой для Киева.
Украинского лидера, в частности, беспокоит перспектива углубления интеграции между Москвой и Минском в рамках Договора о Союзном государстве.
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"У нас сегодня очень опасная ситуация в Белоруссии на нашей северной границе. Сегодня армия там под командованием белорусского режима. Но мы видим, как Россия и Беларусь упорно работают над договоренностями друг с другом. Может быть, они могли бы включить туда оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление. Тогда Россия получила бы контроль над белорусскими Вооруженными силами. С этой стороны мы тоже видим угрозы для себя — вплоть до реального Союзного государства", — заявил Зеленский.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. В декабре 2019 года — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, стороны в общей сложности разрабатывали проекты более 30 отраслевых дорожных карт. Тем не менее пока программа все еще не принята. Продолжается работа над двумя интеграционными дорожными картами.
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