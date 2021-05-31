https://ria.ru/20210531/zakonoproekt-1734970451.html

В СФ поддержали позицию правительства по законопроекту об IT-гигантах

В СФ поддержали позицию правительства по законопроекту об IT-гигантах - РИА Новости, 31.05.2021

В СФ поддержали позицию правительства по законопроекту об IT-гигантах

Положительный отзыв кабмина по законопроекту о "приземлении" IT-гигантов в России абсолютно закономерно, поскольку принятие этого закона позволит решить целый... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:59

2021-05-31T16:59

2021-05-31T16:59

россия

ирина рукавишникова

совет федерации рф

технологии

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Положительный отзыв кабмина по законопроекту о "приземлении" IT-гигантов в России абсолютно закономерно, поскольку принятие этого закона позволит решить целый клубок проблем, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Правительство РФ в понедельник одобрило законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России."Поддержка правительством России законопроекта о "приземлении" зарубежных IT-гигантов на территории РФ совершенно закономерна. Иностранные платформы зарабатывают на российском рынке десятки миллиардов рублей и имеют десятки миллионов пользователей, а российский рынок и по объёмам аудитории и по доходам для компаний стабильно входит в топ-5 или топ-10 всех крупнейших интернет-платформ. Но ситуация, в которой иностранные компании работают "в серую", уклоняются от уплаты налогов, не предоставляют никаких отчетов и данных о ведении дел и игнорируют решения российских судов, недопустима", - подчеркнула Рукавишникова.Она отметила, что сегодня, пока крупные интернет-платформы стараются работать на территории РФ по "своим" законам, возникает целый клубок конфликтов. Во-первых, зачастую требования российских государственных органов рассматриваются зарубежными компаниями их представительствами как выход за пределы юрисдикции РФ. Во-вторых, судебные и административные споры по таким вопросам приобретают политическую окраску. В-третьих, уже известны множественные случаи нарушения IT-гигантами цифровых прав россиян и российских юридических лиц – сейчас гражданам и организациям защитить их в российском суде, например, в случае блокировки аккаунтов, либо определенного контента, разрешенного законодательством РФ, чрезвычайно сложно."Создание иностранными IT-компаниями своих официальных представительств в России позволит решить все эти проблемы", - заключила сенатор.Согласно законопроекту, владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России должны будут создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.

https://ria.ru/20210528/gosduma-1734592153.html

https://ria.ru/20210524/proekt-1733686100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, технологии