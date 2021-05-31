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Правительство одобрило проект закона об IT-гигантах
Правительство одобрило проект закона об IT-гигантах - РИА Новости, 31.05.2021
Правительство одобрило проект закона об IT-гигантах
Правительство РФ одобрило законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:44
2021-05-31T15:44
2021-05-31T15:44
россия
правительство рф
технологии
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России, говорится в проекте отзыва кабмина, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости."Принимая во внимание участившиеся случаи неисполнения сервисами зарубежных IT-компаний требований российского законодательства, предложенное законопроектом регулирование представляется актуальным. Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект", - уточняется в документе.
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