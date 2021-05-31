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"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP - РИА Новости, 31.05.2021
"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
Компания "Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP, сообщает пресс-служба интернет-холдинга. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T01:33
2021-05-31T01:34
россия
яндекс
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Компания "Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP, сообщает пресс-служба интернет-холдинга.Сделка должна быть закрыта во втором квартале 2021 года после одобрения ФАС, сумму сделки стороны не разглашают.В компании поясняют, что сделка позволит "Яндекс.Маркету" ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров благодаря налаженной инфраструктуре, базе поставщиков и многолетнему опыту команды KupiVIP.Первое время "Маркет" и KupiVIP будут работать и развиваться параллельно, однако постепенно сервисы будут интегрироваться друг с другом."Вскоре после сделки товары из KupiVIP начнут появляться на маркетплейсе "Яндекса". Кроме того, магазин подключится к "Яндекс Плюсу", а заказы можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи "Маркета", - отмечается в сообщении.Интернет-магазин KupiVIP был основан в 2008 году, предлагает одежду, обувь и аксессуары более чем одной тысячи брендов. KupiVIP сотрудничает с более чем тремя тысячами российских и зарубежных поставщиков, а также является оператором логистического комплекса в Московской области, который может отгружать более девяти миллионов заказов в год. Помимо России, магазин также работает в Беларуси и Казахстане.
https://ria.ru/20210528/yandeks-1734637129.html
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россия, яндекс, экономика

"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP

01:33 31.05.2021 (обновлено: 01:34 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Компания "Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP, сообщает пресс-служба интернет-холдинга.
Сделка должна быть закрыта во втором квартале 2021 года после одобрения ФАС, сумму сделки стороны не разглашают.
В компании поясняют, что сделка позволит "Яндекс.Маркету" ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров благодаря налаженной инфраструктуре, базе поставщиков и многолетнему опыту команды KupiVIP.
Первое время "Маркет" и KupiVIP будут работать и развиваться параллельно, однако постепенно сервисы будут интегрироваться друг с другом.
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"Вскоре после сделки товары из KupiVIP начнут появляться на маркетплейсе "Яндекса". Кроме того, магазин подключится к "Яндекс Плюсу", а заказы можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи "Маркета", - отмечается в сообщении.
Интернет-магазин KupiVIP был основан в 2008 году, предлагает одежду, обувь и аксессуары более чем одной тысячи брендов. KupiVIP сотрудничает с более чем тремя тысячами российских и зарубежных поставщиков, а также является оператором логистического комплекса в Московской области, который может отгружать более девяти миллионов заказов в год. Помимо России, магазин также работает в Беларуси и Казахстане.
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