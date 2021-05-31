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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210531/turtsiya-1735008685.html
В Турции смягчат меры против COVID-19
В Турции смягчат меры против COVID-19 - РИА Новости, 31.05.2021
В Турции смягчат меры против COVID-19
Власти Турции с 1 июня смягчают меры против коронавируса - сокращается комендантский час, кафе и рестораны начнут принимать клиентов, заявил в понедельник... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T20:50
2021-05-31T20:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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КАИР, 31 мая – РИА Новости. Власти Турции с 1 июня смягчают меры против коронавируса - сокращается комендантский час, кафе и рестораны начнут принимать клиентов, заявил в понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун - с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действует ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 (время совпадает с мск) и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работают только на вынос и доставку."В течение всего июня комендантский час будет действовать в будни и в субботу с 22.00 до 05.00. В воскресенье будет введен круглосуточный комендантский час", - заявил Эрдоган, выступление которого транслируют турецкие телеканалы.Кафе, рестораны, развлекательные центры, спортивные залы будут открыты с 07.00 до 21.00 за исключением воскресенья. В воскресенье рестораны будут обслуживать исключительно на доставку.Также разрешается с 1 июня проводить свадьбы в закрытых и открытых помещениях при условии соблюдения мер безопасности.По данным минздрава Турции, в стране зафиксированы более 5,2 миллиона случаев коронавируса, скончались более 47 тысяч человек. За сутки зарегистрированы 6933 случая заболевания и 134 смерти.
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коронавирус covid-19, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

В Турции смягчат меры против COVID-19

20:50 31.05.2021
 
© РИА Новости / Артемий Лысиков / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Стамбуле
Люди на одной из улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Артемий Лысиков
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КАИР, 31 мая – РИА Новости. Власти Турции с 1 июня смягчают меры против коронавируса - сокращается комендантский час, кафе и рестораны начнут принимать клиентов, заявил в понедельник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун - с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действует ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 (время совпадает с мск) и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работают только на вынос и доставку.
"В течение всего июня комендантский час будет действовать в будни и в субботу с 22.00 до 05.00. В воскресенье будет введен круглосуточный комендантский час", - заявил Эрдоган, выступление которого транслируют турецкие телеканалы.
Кафе, рестораны, развлекательные центры, спортивные залы будут открыты с 07.00 до 21.00 за исключением воскресенья. В воскресенье рестораны будут обслуживать исключительно на доставку.
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Также разрешается с 1 июня проводить свадьбы в закрытых и открытых помещениях при условии соблюдения мер безопасности.
По данным минздрава Турции, в стране зафиксированы более 5,2 миллиона случаев коронавируса, скончались более 47 тысяч человек. За сутки зарегистрированы 6933 случая заболевания и 134 смерти.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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