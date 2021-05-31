https://ria.ru/20210531/tsirk-1734986814.html

Общероссийская социальная программа "Цирк – детям села" стартует 1 июня

Общероссийская социальная программа "Цирк – детям села" стартует 1 июня - РИА Новости, 31.05.2021

Общероссийская социальная программа "Цирк – детям села" стартует 1 июня

Общероссийская программа "Цирк – детям села" стартует 1 июня и охватит не менее 200 сел и районных центров по всей стране, сообщает Росгосцирк. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T18:20

2021-05-31T18:20

2021-05-31T18:20

росгосцирк

дети

общество

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Общероссийская программа "Цирк – детям села" стартует 1 июня и охватит не менее 200 сел и районных центров по всей стране, сообщает Росгосцирк.В рамках социального проекта артисты Российской государственной цирковой компании отправятся в райцентры, городские и сельские поселения. Перед жителями отдалённых населённых пунктов выступят акробаты, воздушные гимнасты, клоуны и дрессировщики с животными. Представления смогут увидеть несколько десятков тысяч человек.Акция будет продолжаться все лето. В финале программы ребят пригласят на новогодние ёлки в цирк.

https://ria.ru/20210420/tsirk-1729132696.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгосцирк, дети, общество