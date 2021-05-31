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Общероссийская социальная программа "Цирк – детям села" стартует 1 июня
Общероссийская социальная программа "Цирк – детям села" стартует 1 июня - РИА Новости, 31.05.2021
Общероссийская социальная программа "Цирк – детям села" стартует 1 июня
Общероссийская программа "Цирк – детям села" стартует 1 июня и охватит не менее 200 сел и районных центров по всей стране, сообщает Росгосцирк. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T18:20
2021-05-31T18:20
росгосцирк
дети
общество
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Общероссийская программа "Цирк – детям села" стартует 1 июня и охватит не менее 200 сел и районных центров по всей стране, сообщает Росгосцирк.В рамках социального проекта артисты Российской государственной цирковой компании отправятся в райцентры, городские и сельские поселения. Перед жителями отдалённых населённых пунктов выступят акробаты, воздушные гимнасты, клоуны и дрессировщики с животными. Представления смогут увидеть несколько десятков тысяч человек.Акция будет продолжаться все лето. В финале программы ребят пригласят на новогодние ёлки в цирк.
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росгосцирк, дети, общество

Общероссийская социальная программа "Цирк – детям села" стартует 1 июня

18:20 31.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАкробат-каскадер на оригинальном велосипеде в цирке на проспекте Вернадского
Акробат-каскадер на оригинальном велосипеде в цирке на проспекте Вернадского - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Общероссийская программа "Цирк – детям села" стартует 1 июня и охватит не менее 200 сел и районных центров по всей стране, сообщает Росгосцирк.
В рамках социального проекта артисты Российской государственной цирковой компании отправятся в райцентры, городские и сельские поселения. Перед жителями отдалённых населённых пунктов выступят акробаты, воздушные гимнасты, клоуны и дрессировщики с животными. Представления смогут увидеть несколько десятков тысяч человек.
"Очень большое количество российских детей живёт в столь отдалённых районах, что о цирке могут только мечтать. Мы убеждены, что дети не должны быть лишены обычных детских радостей. Поэтому в праздник – День защиты детей – мы приняли решение отвезти цирк тем, кто ждет его больше других ребят, отвезём его детям села", – приводится в сообщении комментарий генерального директора Росгосцирка Сергея Белякова.
Акция будет продолжаться все лето. В финале программы ребят пригласят на новогодние ёлки в цирк.
Подписание соглашения о сотрудничестве между МИА Россия сегодня, Большим Московским госцирком и Российской государственной цирковой компанией - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 16:54Культура
МИА "Россия сегодня", БМЦ и Росгосцирк договорились о сотрудничестве
 
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