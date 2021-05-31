Общероссийская социальная программа "Цирк – детям села" стартует 1 июня
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАкробат-каскадер на оригинальном велосипеде в цирке на проспекте Вернадского
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Общероссийская программа "Цирк – детям села" стартует 1 июня и охватит не менее 200 сел и районных центров по всей стране, сообщает Росгосцирк.
В рамках социального проекта артисты Российской государственной цирковой компании отправятся в райцентры, городские и сельские поселения. Перед жителями отдалённых населённых пунктов выступят акробаты, воздушные гимнасты, клоуны и дрессировщики с животными. Представления смогут увидеть несколько десятков тысяч человек.
"Очень большое количество российских детей живёт в столь отдалённых районах, что о цирке могут только мечтать. Мы убеждены, что дети не должны быть лишены обычных детских радостей. Поэтому в праздник – День защиты детей – мы приняли решение отвезти цирк тем, кто ждет его больше других ребят, отвезём его детям села", – приводится в сообщении комментарий генерального директора Росгосцирка Сергея Белякова.
Акция будет продолжаться все лето. В финале программы ребят пригласят на новогодние ёлки в цирк.