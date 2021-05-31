https://ria.ru/20210531/szhr-1734893477.html

В СЖР назвали сообщение о закрытии портала Newsru.com неожиданным

В СЖР назвали сообщение о закрытии портала Newsru.com неожиданным - РИА Новости, 31.05.2021

В СЖР назвали сообщение о закрытии портала Newsru.com неожиданным

Закрытие портала Newsru.com могло быть связано с тем, что у его владельца закончились финансовые средства, а также с внесением ряда изданий в список... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:41

2021-05-31T11:41

2021-05-31T11:42

союз журналистов россии

владимир

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Закрытие портала Newsru.com могло быть связано с тем, что у его владельца закончились финансовые средства, а также с внесением ряда изданий в список СМИ-иноагентов, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, отметив, что сообщение о роспуске редакции для него стало неожиданностью, поскольку ни о каких проблемах ее руководство ранее не сообщало.Ранее портал Newsru.com сообщил о своем закрытии по экономическим причинам."СМИ, как и люди, рождаются, живут и, увы, иногда умирают.. Судя по поступающей информации из разных источников, у (владельца сайта Владимира) Гусинского просто кончились деньги. Поэтому вот, увы, через 21 год этот ресурс, который я, кстати, много лет с большим интересом читал и пользовался их информацией, закрыт", - рассказал Соловьев.Решение о закрытии, как предполагает глава СЖР, также могло быть вызвано и внесением ряда информационных ресурсов в список СМИ-иноагентов."Другие, чтобы не попасть в этот список, закрываются. Вполне возможно, но это пока только предположение", - отметил Соловьев.Редакция, по его словам, не обращалась в союз за поддержкой и не уведомляла о своих проблемах ранее. "Для нас это заявление тоже было неожиданностью", - добавил он.

https://ria.ru/20210528/inoagenty-1734603113.html

владимир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союз журналистов россии, владимир, общество