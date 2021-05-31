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В СЖР назвали сообщение о закрытии портала Newsru.com неожиданным
В СЖР назвали сообщение о закрытии портала Newsru.com неожиданным - РИА Новости, 31.05.2021
В СЖР назвали сообщение о закрытии портала Newsru.com неожиданным
Закрытие портала Newsru.com могло быть связано с тем, что у его владельца закончились финансовые средства, а также с внесением ряда изданий в список... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:41
2021-05-31T11:42
союз журналистов россии
владимир
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Закрытие портала Newsru.com могло быть связано с тем, что у его владельца закончились финансовые средства, а также с внесением ряда изданий в список СМИ-иноагентов, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, отметив, что сообщение о роспуске редакции для него стало неожиданностью, поскольку ни о каких проблемах ее руководство ранее не сообщало.Ранее портал Newsru.com сообщил о своем закрытии по экономическим причинам."СМИ, как и люди, рождаются, живут и, увы, иногда умирают.. Судя по поступающей информации из разных источников, у (владельца сайта Владимира) Гусинского просто кончились деньги. Поэтому вот, увы, через 21 год этот ресурс, который я, кстати, много лет с большим интересом читал и пользовался их информацией, закрыт", - рассказал Соловьев.Решение о закрытии, как предполагает глава СЖР, также могло быть вызвано и внесением ряда информационных ресурсов в список СМИ-иноагентов."Другие, чтобы не попасть в этот список, закрываются. Вполне возможно, но это пока только предположение", - отметил Соловьев.Редакция, по его словам, не обращалась в союз за поддержкой и не уведомляла о своих проблемах ранее. "Для нас это заявление тоже было неожиданностью", - добавил он.
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союз журналистов россии, владимир, общество

В СЖР назвали сообщение о закрытии портала Newsru.com неожиданным

11:41 31.05.2021 (обновлено: 11:42 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Закрытие портала Newsru.com могло быть связано с тем, что у его владельца закончились финансовые средства, а также с внесением ряда изданий в список СМИ-иноагентов, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, отметив, что сообщение о роспуске редакции для него стало неожиданностью, поскольку ни о каких проблемах ее руководство ранее не сообщало.
Ранее портал Newsru.com сообщил о своем закрытии по экономическим причинам.
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"СМИ, как и люди, рождаются, живут и, увы, иногда умирают.. Судя по поступающей информации из разных источников, у (владельца сайта Владимира) Гусинского просто кончились деньги. Поэтому вот, увы, через 21 год этот ресурс, который я, кстати, много лет с большим интересом читал и пользовался их информацией, закрыт", - рассказал Соловьев.
Решение о закрытии, как предполагает глава СЖР, также могло быть вызвано и внесением ряда информационных ресурсов в список СМИ-иноагентов.
"Другие, чтобы не попасть в этот список, закрываются. Вполне возможно, но это пока только предположение", - отметил Соловьев.
Редакция, по его словам, не обращалась в союз за поддержкой и не уведомляла о своих проблемах ранее. "Для нас это заявление тоже было неожиданностью", - добавил он.
 
Союз журналистов РоссииВладимирОбщество
 
 
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