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В МИД заявили, что Россия готовится к возможному отключению от SWIFT
В МИД заявили, что Россия готовится к возможному отключению от SWIFT - РИА Новости, 31.05.2021
В МИД заявили, что Россия готовится к возможному отключению от SWIFT
Пока речи об отключении России от системы SWIFT не идет, но Россия готовится на случай такого развития событий и начала работу по созданию аналога SWIFT, заявил РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T06:04
2021-05-31T06:04
россия
swift
евросоюз
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пока речи об отключении России от системы SWIFT не идет, но Россия готовится на случай такого развития событий и начала работу по созданию аналога SWIFT, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Такая работа начата", - сказал он, отвечая на вопрос, запущена ли в России работа по формированию альтернативной SWIFT системы."Пока, как мы понимаем, об этом речи не идет, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость", - отметил Биричевский.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
https://ria.ru/20210531/swift-1734858249.html
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россия, swift, евросоюз, общество

В МИД заявили, что Россия готовится к возможному отключению от SWIFT

06:04 31.05.2021
 
© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : SWIFT
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пока речи об отключении России от системы SWIFT не идет, но Россия готовится на случай такого развития событий и начала работу по созданию аналога SWIFT, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Такая работа начата", - сказал он, отвечая на вопрос, запущена ли в России работа по формированию альтернативной SWIFT системы.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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"Пока, как мы понимаем, об этом речи не идет, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость", - отметил Биричевский.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.
Логотип сети межбанковских телекоммуникаций SWIFT и банковские карты - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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В ЦБ рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT
Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.
В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
 
РоссияSWIFTЕвросоюзОбщество
 
 
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