https://ria.ru/20210531/swift-1734859118.html
В МИД заявили, что Россия готовится к возможному отключению от SWIFT
В МИД заявили, что Россия готовится к возможному отключению от SWIFT - РИА Новости, 31.05.2021
В МИД заявили, что Россия готовится к возможному отключению от SWIFT
Пока речи об отключении России от системы SWIFT не идет, но Россия готовится на случай такого развития событий и начала работу по созданию аналога SWIFT, заявил РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T06:04
2021-05-31T06:04
2021-05-31T06:04
россия
swift
евросоюз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_206424e56af66007b167cd98e04619e4.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пока речи об отключении России от системы SWIFT не идет, но Россия готовится на случай такого развития событий и начала работу по созданию аналога SWIFT, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Такая работа начата", - сказал он, отвечая на вопрос, запущена ли в России работа по формированию альтернативной SWIFT системы."Пока, как мы понимаем, об этом речи не идет, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость", - отметил Биричевский.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
https://ria.ru/20210531/swift-1734858249.html
https://ria.ru/20210518/swift-1732859333.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_138:93:1080:800_1920x0_80_0_0_61ac0c189ed79a31ae511e8a5bc8319d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, swift, евросоюз, общество