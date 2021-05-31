В МИД заявили об угрозе вовлечения системы SWIFT в "санкционную спираль"
05:06 31.05.2021 (обновлено: 08:28 31.05.2021)
"Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT", — напомнил он.
При этом Биричевский подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только легитимный орган — Совет Безопасности ООН. Односторонние меры, которые принимают отдельные страны или группы стран, санкциями назвать нельзя, указал он.
"То, что применяют наши западные партнеры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту "санкционную спираль", — заявил Биричевский.
На случай отключения от SWIFT Россия разрабатывает аналог этой системы, напомнил дипломат. "Пока, как мы понимаем, об этом речи не идет, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость", — отметил он.
SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от нее в качестве одной из более жестких санкций. К этому также призывают некоторые западные политики.
Тем не менее сделать это не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация и у Евросоюза нет компетенции для отключения. Не видит подобных рисков и Банк России, о чем в середине мая заявляла первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.
В то же время в ответ на риски в России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключены 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.