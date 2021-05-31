https://ria.ru/20210531/swift-1734858249.html

В МИД заявили об угрозе вовлечения системы SWIFT в "санкционную спираль"

В МИД заявили об угрозе вовлечения системы SWIFT в "санкционную спираль" - РИА Новости, 31.05.2021

В МИД заявили об угрозе вовлечения системы SWIFT в "санкционную спираль"

Система SWIFT может быть вовлечена в "санкционную спираль" против России, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T05:06

2021-05-31T05:06

2021-05-31T08:28

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Система SWIFT может быть вовлечена в "санкционную спираль" против России, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский."Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT", — напомнил он.При этом Биричевский подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции может вводить только легитимный орган — Совет Безопасности ООН. Односторонние меры, которые принимают отдельные страны или группы стран, санкциями назвать нельзя, указал он.На случай отключения от SWIFT Россия разрабатывает аналог этой системы, напомнил дипломат. "Пока, как мы понимаем, об этом речи не идет, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость", — отметил он.SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россию могут отключить от нее в качестве одной из более жестких санкций. К этому также призывают некоторые западные политики.Тем не менее сделать это не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация и у Евросоюза нет компетенции для отключения. Не видит подобных рисков и Банк России, о чем в середине мая заявляла первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.В то же время в ответ на риски в России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключены 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

https://ria.ru/20210518/swift-1732859333.html

https://ria.ru/20210518/swift-1732852956.html

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россия, swift, сша, в мире