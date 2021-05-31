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В Петербурге запустили первую пользовательскую сеть 5G
В Петербурге запустили первую пользовательскую сеть 5G - РИА Новости, 31.05.2021
В Петербурге запустили первую пользовательскую сеть 5G
Крупнейший российский сотовый оператор МТС запустил первую пользовательскую 5G-сеть в Санкт-Петербурге, абоненты оператора смогут подключаться к безлимитному и... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:37
2021-05-31T17:52
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
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мтс
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санкт-петербург
технологии
экономика
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС запустил первую пользовательскую 5G-сеть в Санкт-Петербурге, абоненты оператора смогут подключаться к безлимитному и бесплатному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками в популярных местах Северной столицы и Кронштадта, говорится в сообщении компании.Пилотная сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц доступна для пользователей в следующих локациях: "Экспофорум" (основная площадка ПМЭФ), Дворцовая площадь, площадь у стадиона "Газпром Арена", Яхтенный мост, технопарк "Ленполиграфмаш", Ботанический сад, Итальянская улица, площадь Искусств, офис МТС на Малой Монетной улице, а также в Кронштадте: в сквере у Музея истории Кронштадта, у Летнего сада, на улицах Восстания, Посадской, Ленина и на Кронштадтском хлебозаводе.Дополнительно с 4 июня сеть 5G МТС заработает на территории Московского вокзала, парка имени 300-летия Санкт-Петербурга и ТРЦ "Питерленд". Количество зон 5G и покрытие со временем будут увеличиваться. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц. Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется, не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях.В начале марта МТС объявил о запуске первой в России пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы, где абоненты оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками.В конце июля 2020 года МТС сообщил о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), газпром, мтс, москва, санкт-петербург, технологии, экономика

В Петербурге запустили первую пользовательскую сеть 5G

16:37 31.05.2021 (обновлено: 17:52 31.05.2021)
 
© Depositphotos / nirutdps Сеть 5G
Сеть 5G - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Depositphotos / nirutdps
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС запустил первую пользовательскую 5G-сеть в Санкт-Петербурге, абоненты оператора смогут подключаться к безлимитному и бесплатному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками в популярных местах Северной столицы и Кронштадта, говорится в сообщении компании.

"Сегодня представляем первую в Петербурге пилотную сеть, доступную массовым пользователям. Владельцы 5G-совместимых смартфонов смогут самостоятельно подключиться к пилотной сети связи пятого поколения и лично протестировать преимущества нового стандарта в реальных условиях <…> Параллельно с пользовательскими тестами мы ставим перед собой задачу по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, настройке ее совместимости с абонентским оборудованием для предоставления максимально высокого качества услуг", — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Пилотная сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц доступна для пользователей в следующих локациях: "Экспофорум" (основная площадка ПМЭФ), Дворцовая площадь, площадь у стадиона "Газпром Арена", Яхтенный мост, технопарк "Ленполиграфмаш", Ботанический сад, Итальянская улица, площадь Искусств, офис МТС на Малой Монетной улице, а также в Кронштадте: в сквере у Музея истории Кронштадта, у Летнего сада, на улицах Восстания, Посадской, Ленина и на Кронштадтском хлебозаводе.
Дополнительно с 4 июня сеть 5G МТС заработает на территории Московского вокзала, парка имени 300-летия Санкт-Петербурга и ТРЦ "Питерленд". Количество зон 5G и покрытие со временем будут увеличиваться. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц. Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется, не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях.
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В конце июля 2020 года МТС сообщил о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.
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