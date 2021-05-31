https://ria.ru/20210531/set-1734965386.html

В Петербурге запустили первую пользовательскую сеть 5G

В Петербурге запустили первую пользовательскую сеть 5G - РИА Новости, 31.05.2021

В Петербурге запустили первую пользовательскую сеть 5G

Крупнейший российский сотовый оператор МТС запустил первую пользовательскую 5G-сеть в Санкт-Петербурге, абоненты оператора смогут подключаться к безлимитному и... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:37

2021-05-31T16:37

2021-05-31T17:52

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

газпром

мтс

москва

санкт-петербург

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091935_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ff5c5b8b7856f45786b750ffbe269737.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС запустил первую пользовательскую 5G-сеть в Санкт-Петербурге, абоненты оператора смогут подключаться к безлимитному и бесплатному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками в популярных местах Северной столицы и Кронштадта, говорится в сообщении компании.Пилотная сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц доступна для пользователей в следующих локациях: "Экспофорум" (основная площадка ПМЭФ), Дворцовая площадь, площадь у стадиона "Газпром Арена", Яхтенный мост, технопарк "Ленполиграфмаш", Ботанический сад, Итальянская улица, площадь Искусств, офис МТС на Малой Монетной улице, а также в Кронштадте: в сквере у Музея истории Кронштадта, у Летнего сада, на улицах Восстания, Посадской, Ленина и на Кронштадтском хлебозаводе.Дополнительно с 4 июня сеть 5G МТС заработает на территории Московского вокзала, парка имени 300-летия Санкт-Петербурга и ТРЦ "Питерленд". Количество зон 5G и покрытие со временем будут увеличиваться. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц. Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется, не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях.В начале марта МТС объявил о запуске первой в России пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы, где абоненты оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками.В конце июля 2020 года МТС сообщил о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.

https://ria.ru/20210325/5g-1602800162.html

https://ria.ru/20210316/iphone-1601437160.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), газпром, мтс, москва, санкт-петербург, технологии, экономика