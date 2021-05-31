Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/samokutyaev-1734978116.html
Депутат Госдумы Самокутяев победил на праймериз ЕР от Пензенской области
Депутат Госдумы Самокутяев победил на праймериз ЕР от Пензенской области - РИА Новости, 31.05.2021
Депутат Госдумы Самокутяев победил на праймериз ЕР от Пензенской области
Депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия" Александр Самокутяев победил в отборе для участия в выборах в ГД следующего созыва от Пензенской области,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:37
2021-05-31T17:37
справедливая россия
госдума рф
единая россия
александр самокутяев
пензенская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154759/31/1547593197_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_0caa0309bf998d48a9d24e6da789d0d2.jpg
САРАТОВ, 31 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия" Александр Самокутяев победил в отборе для участия в выборах в ГД следующего созыва от Пензенской области, свидетельствуют опубликованные в понедельник на сайте партии "Единая Россия" итоги предварительного голосования.Согласно опубликованным результатам, за Самокутяева по Лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 в Пензенской области отдано 19762 голоса. Занявшая второе место на праймериз в Госдуму по этому же округу член ЕР Виолетта Муравина набрала 1900 голосов.Самокутяев в сентябре 2020 года победил на дополнительных выборах депутатов Госдумы по Лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 в Пензенской области с 60,38% голосов. Тогда в депутаты его выдвинула партия "Справедливая Россия".Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.
https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734968008.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154759/31/1547593197_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_d4ffdb437d96c55359fc5cc1e2a4530f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справедливая россия, госдума рф, единая россия, александр самокутяев, пензенская область, политика

Депутат Госдумы Самокутяев победил на праймериз ЕР от Пензенской области

17:37 31.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПапка с символикой партии "Единая Россия"
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 31 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия" Александр Самокутяев победил в отборе для участия в выборах в ГД следующего созыва от Пензенской области, свидетельствуют опубликованные в понедельник на сайте партии "Единая Россия" итоги предварительного голосования.
Согласно опубликованным результатам, за Самокутяева по Лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 в Пензенской области отдано 19762 голоса. Занявшая второе место на праймериз в Госдуму по этому же округу член ЕР Виолетта Муравина набрала 1900 голосов.
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 16:49
Физик-ядерщик выиграл праймериз ЕР в округе под Новосибирском
Самокутяев в сентябре 2020 года победил на дополнительных выборах депутатов Госдумы по Лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 в Пензенской области с 60,38% голосов. Тогда в депутаты его выдвинула партия "Справедливая Россия".
Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.
 
Справедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияАлександр СамокутяевПензенская областьПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках
10:53Киргизия планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам
10:51Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
Лента новостейМолния