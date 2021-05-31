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Депутат Госдумы Самокутяев победил на праймериз ЕР от Пензенской области
Депутат Госдумы Самокутяев победил на праймериз ЕР от Пензенской области - РИА Новости, 31.05.2021
Депутат Госдумы Самокутяев победил на праймериз ЕР от Пензенской области
Депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия" Александр Самокутяев победил в отборе для участия в выборах в ГД следующего созыва от Пензенской области,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:37
2021-05-31T17:37
2021-05-31T17:37
справедливая россия
госдума рф
единая россия
александр самокутяев
пензенская область
политика
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САРАТОВ, 31 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия" Александр Самокутяев победил в отборе для участия в выборах в ГД следующего созыва от Пензенской области, свидетельствуют опубликованные в понедельник на сайте партии "Единая Россия" итоги предварительного голосования.Согласно опубликованным результатам, за Самокутяева по Лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 в Пензенской области отдано 19762 голоса. Занявшая второе место на праймериз в Госдуму по этому же округу член ЕР Виолетта Муравина набрала 1900 голосов.Самокутяев в сентябре 2020 года победил на дополнительных выборах депутатов Госдумы по Лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 в Пензенской области с 60,38% голосов. Тогда в депутаты его выдвинула партия "Справедливая Россия".Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре в единый день голосования.
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справедливая россия, госдума рф, единая россия, александр самокутяев, пензенская область, политика