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Air France отменила рейс из Парижа в Москву
Air France отменила рейс из Парижа в Москву - РИА Новости, 31.05.2021
Air France отменила рейс из Парижа в Москву
Рейс французской авиакомпании Air France AF 1154 из Парижа в Москву, запланированный на понедельник, отменили, следует из данных на сайте парижского аэропорта... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:03
2021-05-31T15:52
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ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. Рейс французской авиакомпании Air France AF 1154 из Парижа в Москву, запланированный на понедельник, отменили, следует из данных на сайте парижского аэропорта Шарль де Голль.Самолет должен был вылететь в 09:25 (10:25 мск). "Air France подтверждает отмену рейсов AF1154 и AF1654 по маршруту Париж (Шарль-де-Голль) — Москва 31 мая 2021 года", — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.Компания заявила, что не смогла получить разрешение на вход в воздушное пространство от российских властей. Обратные рейсы из Москвы в Париж 31 мая и 1 июня также не состоятся.Купившим билеты клиентам предложили перенести поездки или вернуть деньги.На прошлой неделе перевозчик отменил два рейса в Москву — 26 и 28 мая из-за отсутствия разрешения от России по новому пути в обход воздушного пространства Белоруссии. В субботу представитель авиакомпании сообщил РИА Новости, что разрешения получено и рейсы возобновлены.В свою очередь, самолет "Белавиа", вылетевший из Минска в Барселону 26 мая, был вынужден вернуться в белорусскую столицу, поскольку не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией. "Белавиа" объявила, что вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.В начале недели лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента с незапланированной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.С рейса сняли основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которому грозит до 15 лет тюрьмы за организацию массовых беспорядков, и его спутницу — россиянку Софию Сапегу. Ее арестовали на два месяца.
https://ria.ru/20210529/reysy-1734723973.html
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россия, air france, франция, париж, москва, в мире

Air France отменила рейс из Парижа в Москву

14:03 31.05.2021 (обновлено: 15:52 31.05.2021)
 
© AP Photo / Christophe EnaСамолеты Air France
Самолеты Air France - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / Christophe Ena
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. Рейс французской авиакомпании Air France AF 1154 из Парижа в Москву, запланированный на понедельник, отменили, следует из данных на сайте парижского аэропорта Шарль де Голль.
Самолет должен был вылететь в 09:25 (10:25 мск).
"Air France подтверждает отмену рейсов AF1154 и AF1654 по маршруту Париж (Шарль-де-Голль) — Москва 31 мая 2021 года", — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Компания заявила, что не смогла получить разрешение на вход в воздушное пространство от российских властей. Обратные рейсы из Москвы в Париж 31 мая и 1 июня также не состоятся.
Купившим билеты клиентам предложили перенести поездки или вернуть деньги.
Самолет взлетает с ВПП - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 14:33
Forbes: российские авиакомпании совершили рейсы в обход Белоруссии
На прошлой неделе перевозчик отменил два рейса в Москву — 26 и 28 мая из-за отсутствия разрешения от России по новому пути в обход воздушного пространства Белоруссии. В субботу представитель авиакомпании сообщил РИА Новости, что разрешения получено и рейсы возобновлены.
В свою очередь, самолет "Белавиа", вылетевший из Минска в Барселону 26 мая, был вынужден вернуться в белорусскую столицу, поскольку не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией. "Белавиа" объявила, что вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.
В начале недели лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента с незапланированной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.
С рейса сняли основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которому грозит до 15 лет тюрьмы за организацию массовых беспорядков, и его спутницу — россиянку Софию Сапегу. Ее арестовали на два месяца.
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
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