Air France отменила рейс из Парижа в Москву
14:03 31.05.2021 (обновлено: 15:52 31.05.2021)
© AP Photo / Christophe EnaСамолеты Air France
© AP Photo / Christophe Ena
ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. Рейс французской авиакомпании Air France AF 1154 из Парижа в Москву, запланированный на понедельник, отменили, следует из данных на сайте парижского аэропорта Шарль де Голль.
Самолет должен был вылететь в 09:25 (10:25 мск).
"Air France подтверждает отмену рейсов AF1154 и AF1654 по маршруту Париж (Шарль-де-Голль) — Москва 31 мая 2021 года", — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Компания заявила, что не смогла получить разрешение на вход в воздушное пространство от российских властей. Обратные рейсы из Москвы в Париж 31 мая и 1 июня также не состоятся.
Купившим билеты клиентам предложили перенести поездки или вернуть деньги.
На прошлой неделе перевозчик отменил два рейса в Москву — 26 и 28 мая из-за отсутствия разрешения от России по новому пути в обход воздушного пространства Белоруссии. В субботу представитель авиакомпании сообщил РИА Новости, что разрешения получено и рейсы возобновлены.
В свою очередь, самолет "Белавиа", вылетевший из Минска в Барселону 26 мая, был вынужден вернуться в белорусскую столицу, поскольку не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией. "Белавиа" объявила, что вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.
В начале недели лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией после инцидента с незапланированной посадкой в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair.
С рейса сняли основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которому грозит до 15 лет тюрьмы за организацию массовых беспорядков, и его спутницу — россиянку Софию Сапегу. Ее арестовали на два месяца.