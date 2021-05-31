Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210531/puteshestviya-1734878976.html
Названы самые недорогие направления для авиапутешествий в июне
Названы самые недорогие направления для авиапутешествий в июне - РИА Новости, 31.05.2021
Названы самые недорогие направления для авиапутешествий в июне
Определены направления для бюджетных авиаперелетов в июне, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:24
2021-05-31T11:24
цены
маршруты
авиабилеты
путешествия
туризм
куда поехать в выходные
туризм
новости - туризм
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728187755_863:669:3136:1948_1920x0_80_0_0_eb96781d0921eaa555f5c23cbf6de9cd.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Определены направления для бюджетных авиаперелетов в июне, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирования и выяснили минимальные цены на билеты в одну сторону из российских городов, жители которых чаще всего искали варианты для поездок в начале лета.Перелеты в июне больше всего востребованы у путешественников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Сочи. По каждому из этих городов собран отдельный рейтинг недорогих направлений.У москвичей самый широкий выбор бюджетных авиабилетов. Всего за 900 рублей можно долететь до Брянска, за 1050 рублей совершить путешествие в Псков или в Нижний Новгород — за 1340 рублей. За 1500 рублей доступны перелеты в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Уфу и Екатеринбург.Самыми недорогими направлениями июня для петербуржцев стали Архангельск и Москва, куда билет обойдется в 1500 рублей. К тому же жители Северной столицы могут бюджетно улететь в Калининград за 2500 рублей, Пермь и Волгоград — за 2600 рублей.Из Екатеринбурга дешевле всего в первый летний месяц отправиться в Уфу — за 1140 рублей. Чуть дороже будут стоить авиабилеты в Магнитогорск (от 1360 рублей) и Ханты-Мансийск (от 1370 рублей). Из Краснодара в июне выгодно улететь в Калугу, заплатив всего 890 рублей, а также в Минеральные Воды — 900 рублей. Путешествие в Казань обойдется от 1000 рублей, в Москву — от 1310 рублей.Из Сочи дешевле всего добираться до Москвы — за 1160 рублей. Кроме того, менее 1500 рублей стоит перелет в Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Казань.
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html
https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html
москва
краснодар
волгоград
сочи
минеральные воды
екатеринбург
пермь
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728187755_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_e9ec00f73dd3ace75861785d2d4e4884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены, маршруты, авиабилеты, путешествия, куда поехать в выходные, туризм, новости - туризм, москва, краснодар, волгоград, сочи, минеральные воды, екатеринбург, пермь, санкт-петербург

Названы самые недорогие направления для авиапутешествий в июне

11:24 31.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту Шереметьево
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Определены направления для бюджетных авиаперелетов в июне, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирования и выяснили минимальные цены на билеты в одну сторону из российских городов, жители которых чаще всего искали варианты для поездок в начале лета.
Перелеты в июне больше всего востребованы у путешественников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Сочи. По каждому из этих городов собран отдельный рейтинг недорогих направлений.
У москвичей самый широкий выбор бюджетных авиабилетов. Всего за 900 рублей можно долететь до Брянска, за 1050 рублей совершить путешествие в Псков или в Нижний Новгород — за 1340 рублей. За 1500 рублей доступны перелеты в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Уфу и Екатеринбург.
Паровоз прибывает в Куженкино - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 08:00Туризм
Государева дорога. Что удивительного на пути из Москвы в Петербург
Самыми недорогими направлениями июня для петербуржцев стали Архангельск и Москва, куда билет обойдется в 1500 рублей. К тому же жители Северной столицы могут бюджетно улететь в Калининград за 2500 рублей, Пермь и Волгоград — за 2600 рублей.
Из Екатеринбурга дешевле всего в первый летний месяц отправиться в Уфу — за 1140 рублей. Чуть дороже будут стоить авиабилеты в Магнитогорск (от 1360 рублей) и Ханты-Мансийск (от 1370 рублей).
Усадьба Середниково - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 08:00Туризм
Тур по усадьбам Подмосковья. План поездки на выходные
Из Краснодара в июне выгодно улететь в Калугу, заплатив всего 890 рублей, а также в Минеральные Воды — 900 рублей. Путешествие в Казань обойдется от 1000 рублей, в Москву — от 1310 рублей.
Из Сочи дешевле всего добираться до Москвы — за 1160 рублей. Кроме того, менее 1500 рублей стоит перелет в Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Казань.
Девушка в горах Македонии - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 08:00Туризм
Без визы и ПЦР-тестов. Что ждет россиян в Северной Македонии
 
ТуризмЦенымаршрутыавиабилетыПутешествиякуда поехать в выходныеТуризмНовости - ТуризмМоскваКраснодарВолгоградСочиМинеральные ВодыЕкатеринбургПермьСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках
10:53Киргизия планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам
10:51Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
Лента новостейМолния