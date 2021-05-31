https://ria.ru/20210531/puteshestviya-1734878976.html
Названы самые недорогие направления для авиапутешествий в июне
Названы самые недорогие направления для авиапутешествий в июне - РИА Новости, 31.05.2021
Названы самые недорогие направления для авиапутешествий в июне
Определены направления для бюджетных авиаперелетов в июне, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:24
2021-05-31T11:24
2021-05-31T11:24
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Определены направления для бюджетных авиаперелетов в июне, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирования и выяснили минимальные цены на билеты в одну сторону из российских городов, жители которых чаще всего искали варианты для поездок в начале лета.Перелеты в июне больше всего востребованы у путешественников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Сочи. По каждому из этих городов собран отдельный рейтинг недорогих направлений.У москвичей самый широкий выбор бюджетных авиабилетов. Всего за 900 рублей можно долететь до Брянска, за 1050 рублей совершить путешествие в Псков или в Нижний Новгород — за 1340 рублей. За 1500 рублей доступны перелеты в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Уфу и Екатеринбург.Самыми недорогими направлениями июня для петербуржцев стали Архангельск и Москва, куда билет обойдется в 1500 рублей. К тому же жители Северной столицы могут бюджетно улететь в Калининград за 2500 рублей, Пермь и Волгоград — за 2600 рублей.Из Екатеринбурга дешевле всего в первый летний месяц отправиться в Уфу — за 1140 рублей. Чуть дороже будут стоить авиабилеты в Магнитогорск (от 1360 рублей) и Ханты-Мансийск (от 1370 рублей). Из Краснодара в июне выгодно улететь в Калугу, заплатив всего 890 рублей, а также в Минеральные Воды — 900 рублей. Путешествие в Казань обойдется от 1000 рублей, в Москву — от 1310 рублей.Из Сочи дешевле всего добираться до Москвы — за 1160 рублей. Кроме того, менее 1500 рублей стоит перелет в Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Казань.
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html
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цены, маршруты, авиабилеты, путешествия, куда поехать в выходные, туризм, новости - туризм, москва, краснодар, волгоград, сочи, минеральные воды, екатеринбург, пермь, санкт-петербург
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Определены направления для бюджетных авиаперелетов в июне, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирования и выяснили минимальные цены на билеты в одну сторону из российских городов, жители которых чаще всего искали варианты для поездок в начале лета.
Перелеты в июне больше всего востребованы у путешественников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Сочи. По каждому из этих городов собран отдельный рейтинг недорогих направлений.
У москвичей самый широкий выбор бюджетных авиабилетов. Всего за 900 рублей можно долететь до Брянска, за 1050 рублей совершить путешествие в Псков или в Нижний Новгород — за 1340 рублей. За 1500 рублей доступны перелеты в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Уфу и Екатеринбург.
Самыми недорогими направлениями июня для петербуржцев стали Архангельск и Москва, куда билет обойдется в 1500 рублей. К тому же жители Северной столицы могут бюджетно улететь в Калининград за 2500 рублей, Пермь и Волгоград — за 2600 рублей.
Из Екатеринбурга дешевле всего в первый летний месяц отправиться в Уфу — за 1140 рублей. Чуть дороже будут стоить авиабилеты в Магнитогорск (от 1360 рублей) и Ханты-Мансийск (от 1370 рублей).
Из Краснодара в июне выгодно улететь в Калугу, заплатив всего 890 рублей, а также в Минеральные Воды — 900 рублей. Путешествие в Казань обойдется от 1000 рублей, в Москву — от 1310 рублей.
Из Сочи дешевле всего добираться до Москвы — за 1160 рублей. Кроме того, менее 1500 рублей стоит перелет в Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Казань.