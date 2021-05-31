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Комиссия СФ одобрила проект о запрете избираться причастным к экстремизму
Комиссия СФ одобрила проект о запрете избираться причастным к экстремизму - РИА Новости, 31.05.2021
Комиссия СФ одобрила проект о запрете избираться причастным к экстремизму
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ подготовит дополнительные рекомендации по противодействию разжиганию извне сепаратизма, межнациональной и... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T19:45
2021-05-31T19:45
2021-05-31T19:45
россия
совет федерации рф
госдума рф
андрей климов
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ подготовит дополнительные рекомендации по противодействию разжиганию извне сепаратизма, межнациональной и межрелигиозной розни, заявил глава комиссии Андрей Климов."Рабочей группе комиссии по анализу угроз российскому суверенитету продолжить изучение форм и методов разжигания извне сепаратизма, межнациональной и межрелигиозной розни и подготовить рекомендации по дополнительным мерам противодействия такого рода экстремистским устремлениям", - сказал Климов на заседании комиссии в понедельник.Членам комиссии поручено также продолжить разъяснительную деятельность о "недопустимости попадания в органы власти экстремистов любого толка".Кроме того, комиссия СФ поддержала принятый Госдумой закон, который приостанавливает возможность попадания в органы власти лиц, непосредственно причастных к экстремистской деятельности. По мнению Климова, этот закон представляется несомненно важным для обеспечения "национальной безопасности и стабильного развития российского общества и государства в интересах его граждан, а не кого-то еще".Он подчеркнул, что предлагаемые законодательные нормы "не являются формами административного либо уголовного наказания, а само предлагаемое действие ограничительных мер носит временный характер, на точно установленный законом срок".Ранее Госдума приняла закон о запрете на участие в выборах любых уровней для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций. Совфед намерен рассмотреть документ 2 июня.
https://ria.ru/20210521/sud-1733322120.html
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россия, совет федерации рф, госдума рф, андрей климов