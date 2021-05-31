https://ria.ru/20210531/pmef-1734889195.html

В МИД рассказали, каких зарубежных гостей ждут на ПМЭФ

В МИД рассказали, каких зарубежных гостей ждут на ПМЭФ - РИА Новости, 31.05.2021

В МИД рассказали, каких зарубежных гостей ждут на ПМЭФ

Большое количество высоких зарубежных гостей подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил директор Департамента... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:24

2021-05-31T11:24

2021-05-31T12:01

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

себастьян курц

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

всемирный банк

санкт-петербург

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734752715_0:226:3239:2048_1920x0_80_0_0_640d8aa1e5a046cf5523cf77b7e56afc.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Большое количество высоких зарубежных гостей подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.По его словам, среди главных гостей, которые будут выступать в онлайн-режиме на пленарном заседании - эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц.Кроме того, он отметил, что в работе форума примут участие более 20 зарубежных отраслевых министров, несколько глав и заместителей руководителей парламентов и целого ряда международных организаций. Также ожидается онлайн-выступление руководителя Всемирного Банка Дэвида Мэлпасса.С учетом эпидемиологических требований всего на форуме соберется порядка пяти тысяч человек, сказал Биричевский.По его словам, главной темой в контексте международного сотрудничества станет влияние пандемии коронавируса на мировую экономику.ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20210530/putin-1734807341.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), себастьян курц, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), всемирный банк, санкт-петербург, экономика