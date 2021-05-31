https://ria.ru/20210531/pmef-1734889195.html
В МИД рассказали, каких зарубежных гостей ждут на ПМЭФ
В МИД рассказали, каких зарубежных гостей ждут на ПМЭФ - РИА Новости, 31.05.2021
В МИД рассказали, каких зарубежных гостей ждут на ПМЭФ
Большое количество высоких зарубежных гостей подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил директор Департамента... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:24
2021-05-31T11:24
2021-05-31T12:01
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
себастьян курц
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
всемирный банк
санкт-петербург
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734752715_0:226:3239:2048_1920x0_80_0_0_640d8aa1e5a046cf5523cf77b7e56afc.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Большое количество высоких зарубежных гостей подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.По его словам, среди главных гостей, которые будут выступать в онлайн-режиме на пленарном заседании - эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц.Кроме того, он отметил, что в работе форума примут участие более 20 зарубежных отраслевых министров, несколько глав и заместителей руководителей парламентов и целого ряда международных организаций. Также ожидается онлайн-выступление руководителя Всемирного Банка Дэвида Мэлпасса.С учетом эпидемиологических требований всего на форуме соберется порядка пяти тысяч человек, сказал Биричевский.По его словам, главной темой в контексте международного сотрудничества станет влияние пандемии коронавируса на мировую экономику.ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
https://ria.ru/20210530/putin-1734807341.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734752715_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_0822f27679809ecc02523922365f7179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), себастьян курц, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), всемирный банк, санкт-петербург, экономика