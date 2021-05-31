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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210531/pmef-1734889195.html
В МИД рассказали, каких зарубежных гостей ждут на ПМЭФ
В МИД рассказали, каких зарубежных гостей ждут на ПМЭФ - РИА Новости, 31.05.2021
В МИД рассказали, каких зарубежных гостей ждут на ПМЭФ
Большое количество высоких зарубежных гостей подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил директор Департамента... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:24
2021-05-31T12:01
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
себастьян курц
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
всемирный банк
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Большое количество высоких зарубежных гостей подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.По его словам, среди главных гостей, которые будут выступать в онлайн-режиме на пленарном заседании - эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц.Кроме того, он отметил, что в работе форума примут участие более 20 зарубежных отраслевых министров, несколько глав и заместителей руководителей парламентов и целого ряда международных организаций. Также ожидается онлайн-выступление руководителя Всемирного Банка Дэвида Мэлпасса.С учетом эпидемиологических требований всего на форуме соберется порядка пяти тысяч человек, сказал Биричевский.По его словам, главной темой в контексте международного сотрудничества станет влияние пандемии коронавируса на мировую экономику.ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
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петербургский международный экономический форум (фонд), себастьян курц, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), всемирный банк, санкт-петербург, экономика

В МИД рассказали, каких зарубежных гостей ждут на ПМЭФ

11:24 31.05.2021 (обновлено: 12:01 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип ПМЭФ-2021
Логотип ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Большое количество высоких зарубежных гостей подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.
По его словам, среди главных гостей, которые будут выступать в онлайн-режиме на пленарном заседании - эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц.
"Очно мы ожидаем внушительный набор высоких гостей: это вице-президент Венесуэлы, семь вице-премьеров – Азербайджана, Катара, Северной Македонии, Словакии, Словении, Сомали и Туркменистана. Кроме того, ожидается пять глав внешнеполитических ведомств – это Бахрейн, Венгрия, Монголия, Нигерия и Словакия", - сказал Биричевский.
Кроме того, он отметил, что в работе форума примут участие более 20 зарубежных отраслевых министров, несколько глав и заместителей руководителей парламентов и целого ряда международных организаций. Также ожидается онлайн-выступление руководителя Всемирного Банка Дэвида Мэлпасса.
С учетом эпидемиологических требований всего на форуме соберется порядка пяти тысяч человек, сказал Биричевский.
По его словам, главной темой в контексте международного сотрудничества станет влияние пандемии коронавируса на мировую экономику.
ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 14:23Петербургский международный экономический форум
СМИ рассказали о предстоящем выступлении Путина на ПМЭФ
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Себастьян КурцМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Всемирный банкСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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