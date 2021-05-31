https://ria.ru/20210531/plan-1734880669.html

Грандиозный план. Что сулит России новая китайская пятилетка

Грандиозный план. Что сулит России новая китайская пятилетка - РИА Новости, 31.05.2021

Грандиозный план. Что сулит России новая китайская пятилетка

Поднебесная стремится закрепить успех борьбы с коронакризисом, но нынешний год для китайской экономики важен не только этим. С 2021 года начинается очередная,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:48

2021-05-31T10:48

2021-05-31T10:48

россия-китай: главное

россия

ямал спг

сила сибири (газопровод)

китай

экономика

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МОСКВА, 31 мая – Проект "Россия-Китай: Главное". Поднебесная стремится закрепить успех борьбы с коронакризисом, но нынешний год для китайской экономики важен не только этим. С 2021 года начинается очередная, четырнадцатая пятилетка. Цели у Пекина амбициозные. К тому же, постпандемийная реальность сделала новую пятилетку особенной, непохожей на предыдущие. Что готовит Пекин и как на это повлияет Москва — в материале проекта "Россия-Китай: главное".Особенный планЧереда локальных вспышек инфекции и точечных локдаунов ударила по Китаю куда меньше, чем по другим крупным экономикам. Более того, это единственная страна, показавшая рост ВВП — на 2,3%. Однако, к такому успеху в КНР отнеслись осторожно, и коронакризис все же сказался на планах Пекина.Первое, что бросается в глаза: четырнадцатый пятилетний план стал меньше по объему и менее детализированным. Учтен опыт коронавирусного года, который показал, что даже в самые продуманные расчеты может вмешаться глобальная пандемия. Сказалась на расчётах и торговая война с США.Удивляет, например, отсутствие цели по росту ВВП. Ее установили только на ближайший год, и то ниже, чем предсказывают международные финансовые организации. Международный валютный фонд ожидает от Китая роста около восьми процентов в 2021 году, но сами китайцы рассчитывают на шесть. Темпы связаны и с производительностью труда, и с потреблением, и с экспортом. Кто знает, что с ними будет, случись в стране очередная вспышка инфекции или новое обострение отношений со Штатами.С уверенностью можно сказать, что пандемия сказалась на приоритетах: отдельное внимание уделено социальной сфере, особенно здравоохранению. Для зарубежных партнеров Китая важно, что в новом пятилетнем плане подчеркнули значение экономической безопасности. И в этом есть потенциал для еще более активного развития российско-китайских отношений.Безопасность превыше всегоБезопасность Китаю необходимо обеспечивать во многих сферах: экономике, продовольствии, энергетике. Для этого нужна не только собственная производственная база, но и диверсификация источников поставок, например, нефти и газа.Спрос на газ может обеспечивать Россия: в 2019 году заработала "Сила Сибири" мощностью 38 миллиардов кубометров газа в год. На китайский рынок теперь поступает и российский сжиженный природный газ проекта "Ямал СПГ".При этом зависимость от поставок нефти по морю из Северной Африки и с Ближнего Востока уже не первый год заботит Пекин. В то же время, по прогнозам экспертов, энергетическую безопасность после выхода из коронакризиса Китай обеспечит именно с помощью закупок нефти. Для России это хорошие новости. В марте 2021 года Россия заняла второе место после Саудовской Аравии по поставкам черного золота в КНР — 7,44 миллиона тонн против 7,84 миллиона тонн саудовских поставок. А в 2019 году России удавалось обойти арабскую страну.Правда, есть у Пекина и еще один приоритет, который в долгосрочной перспективе может нарушить планы по поставкам российской нефти, — экология. В прошлом году председатель Си Цзиньпин объявил об амбициозной цели — достичь пика выбросов к 2030 году и углеродной нейтральности в 2060 году. Китай намерен постепенно отказываться от ископаемых источников энергии и переходить на возобновляемые — солнце, ветер, воду, атомную энергетику.Однако и здесь есть потенциал. Среди целей новой китайской пятилетки — строительство атомных электростанций. Россия и Китай уже договорились совместно работать в сфере атомной энергетики. Три года назад страны подписали крупнейший пакет соглашений и контрактов по различным ядерным проектам. А в мае 2021 года Си Цзиньпин и Владимир Путин в режиме онлайн присутствовали при запуске новых блоков Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" в рамках двустороннего проекта.Развитие науки и техники тоже входит в приоритеты китайского руководства, и здесь тоже есть место сотрудничеству с Россией. По некоторым оценкам, на фоне ухудшения отношений с Западом Москва все больше будет рассчитывать на китайские технологии. Одно из важнейших решений — на каком оборудовании в России будут развивать сети 5G: европейском от Siemens или Nokia или же китайском - от Huawei и ZTE. Пока в фаворитах вторые.Что касается продовольственной безопасности, Россия поспособствует ее обеспечению, поставляя в Китай продукцию сельского хозяйства. Аграрный экспорт в КНР растет уже несколько лет: с 2015 года он увеличился почти втрое — до 3,1 миллиарда долларов в 2019 году. Успехом у китайских покупателей пользуются и простые российские продукты, которые там считают более экологичными. В прошлом году самыми популярным были молоко, мед и шоколад. К тому же, в пятилетние планы входит развитие Северо-Востока страны и сотрудничество приграничной провинции Хэйлунцзян с Россией. А в "русском городе" Харбине наши сладости, колбаса, хлеб, мука и даже квас давно стали привычными.Мосты российско-китайского сотрудничества наведены — даже в прямом смысле. В мае завершилось строительство моста Благовещенск – Хэйхэ. О том, чтобы соединить Приамурье с Китаем жители по обе стороны реки Амур мечтали с 1960-х годов. Наконец, проект завершен, и это убедительный символ синергии.

https://ria.ru/20210310/kitay-1600585339.html

https://ria.ru/20210422/vybrosy-1729482563.html

https://ria.ru/20210503/priamure-1730962867.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ямал спг, сила сибири (газопровод), китай, экономика