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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-26T09:18
https://ria.ru/20200526/1571987087.html
СМИ: Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай в апреле
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825576_0:0:3256:1832_1036x0_80_0_0_d788b5148d1341d72837ae390d903af8.jpg
РИА Новости

СМИ: Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай в апреле

09:17 26.05.2020 (обновлено: 09:18 26.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка компании "Татнефть"
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Импорт нефти в Китай из России в апреле вырос на 17,7% в годовом выражении, в то время как из Саудовской Аравии - упал на 18%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
"Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве основного поставщика сырой нефти в Китай в апреле, импорт вырос на 18% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", - говорится в сообщении.
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Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в апреле импорт нефти в Китай снизился на 7,5% в годовом выражении - до 9,84 миллиона баррелей в сутки, пишет агентство. Объем поставок из Саудовской Аравии в апреле упал на 18% в годовом выражении и составил 5,16 миллиона тонн, или 1,26 миллиона баррелей в сутки. Россия в отчетном месяце поставила 7,2 миллиона тонн (1,75 миллиона баррелей в сутки), что на 17,7% больше чем годом ранее.
Рейтер отмечает, что при этом импорт за первые четыре месяца года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как китайские НПЗ пользуются преимуществами падения цен на нефть.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьСаудовская АравияКитайЭкономика
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