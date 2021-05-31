https://ria.ru/20210531/nato-1734961454.html
НАТО ограничит доступ белорусских представителей в штаб-квартиру
НАТО ограничит доступ белорусских представителей в штаб-квартиру - РИА Новости, 31.05.2021
НАТО ограничит доступ белорусских представителей в штаб-квартиру
НАТО решила ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру организации, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:26
2021-05-31T16:26
2021-05-31T18:00
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая — РИА Новости. НАТО решила ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру организации, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.Он объяснил это решение мерами безопасности.В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, в столкновениях с силовиками погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.Оппозиция считает, что летом выиграла Тихановская, требует нового голосования и настаивает на расширении международных санкций в отношении Минска, принятых ранее западными странами.Против бывшего кандидата в президенты и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву, ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html
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нато, белоруссия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 31 мая — РИА Новости. НАТО
решила ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру организации, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг
.
Он объяснил это решение мерами безопасности.
В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, в столкновениях с силовиками погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.
Оппозиция считает, что летом выиграла Тихановская, требует нового голосования и настаивает на расширении международных санкций в отношении Минска, принятых ранее западными странами.
Против бывшего кандидата в президенты и членов координационного совета оппозиции, созданного по ее инициативе, возбудили уголовные дела, в том числе о заговоре для захвата власти, призывах к этому и о создании экстремистского формирования. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву, ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.