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Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО
Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО - РИА Новости, 31.05.2021
Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Климкин пожаловался на то, что его соотечественники против вступления страны в НАТО. Соответствующее заявление... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T05:25
2021-05-31T05:25
ситуация на украине
нато
евросоюз
андерс фог расмуссен
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Климкин пожаловался на то, что его соотечественники против вступления страны в НАТО. Соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола в Киеве.По словам экс-главы МИД, членства Украины в Североатлантическом альянсе хотят меньше половины граждан, а 13 процентов вообще открыто признают себя сторонниками России.Именно по этой причине, уверен Климкин, США и Евросоюз скептически относятся к перспективам вступления Украины в НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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ситуация на украине, нато, евросоюз, андерс фог расмуссен, сша, украина, в мире

Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО

05:25 31.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Климкин пожаловался на то, что его соотечественники против вступления страны в НАТО. Соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола в Киеве.
По словам экс-главы МИД, членства Украины в Североатлантическом альянсе хотят меньше половины граждан, а 13 процентов вообще открыто признают себя сторонниками России.
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 19:59
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали стремление Украины в НАТО
Именно по этой причине, уверен Климкин, США и Евросоюз скептически относятся к перспективам вступления Украины в НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
 
Ситуация на УкраинеНАТОЕвросоюзАндерс Фог РасмуссенСШАУкраинаВ мире
 
 
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