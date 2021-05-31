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Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО
Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО - РИА Новости, 31.05.2021
Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Климкин пожаловался на то, что его соотечественники против вступления страны в НАТО. Соответствующее заявление... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T05:25
2021-05-31T05:25
2021-05-31T05:25
ситуация на украине
нато
евросоюз
андерс фог расмуссен
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Климкин пожаловался на то, что его соотечественники против вступления страны в НАТО. Соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола в Киеве.По словам экс-главы МИД, членства Украины в Североатлантическом альянсе хотят меньше половины граждан, а 13 процентов вообще открыто признают себя сторонниками России.Именно по этой причине, уверен Климкин, США и Евросоюз скептически относятся к перспективам вступления Украины в НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210528/nato-1734668465.html
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ситуация на украине, нато, евросоюз, андерс фог расмуссен, сша, украина, в мире