https://ria.ru/20210531/muzhchiny-1734931672.html
Путин назвал отличительную черту российских мужчин
Путин назвал отличительную черту российских мужчин - РИА Новости, 31.05.2021
Путин назвал отличительную черту российских мужчин
Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой рассказал об отличительной черте российских мужчин. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:30
2021-05-31T14:30
2021-05-31T17:39
россия
анна кузнецова
мужчины
владимир путин
дети
семья
общество
политика
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Путин высказался об отличительной черте российских мужчин
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой рассказал об отличительной черте российских мужчин.Детский омбудсмен посетовала на то, что в России "папы редко обращаются за помощью"."Мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности", — пояснил президент.Встреча прошла в Сочи в преддверии Международного дня защиты детей. Кузнецова представила главе государства ежегодный отчет о работе по своему направлению. В Кремле, в свою очередь, назвали защиту прав ребенка "важной и нужной работой".
https://ria.ru/20210414/otpusk-1728176204.html
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Путин: мужчина стремится сам преодолеть все трудности
Детский омбудсмен удивилась, что русские отцы редко обращаются за помощью. Но Путин ей все объяснил.
2021-05-31T14:30
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РИА Новости
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россия, анна кузнецова, мужчины, владимир путин, дети, семья, общество, политика