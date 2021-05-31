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Путин назвал отличительную черту российских мужчин

Путин назвал отличительную черту российских мужчин - РИА Новости, 31.05.2021

Путин назвал отличительную черту российских мужчин

Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой рассказал об отличительной черте российских мужчин. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:30

2021-05-31T14:30

2021-05-31T17:39

россия

анна кузнецова

мужчины

владимир путин

дети

семья

общество

политика

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Путин высказался об отличительной черте российских мужчин

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой рассказал об отличительной черте российских мужчин.Детский омбудсмен посетовала на то, что в России "папы редко обращаются за помощью"."Мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности", — пояснил президент.Встреча прошла в Сочи в преддверии Международного дня защиты детей. Кузнецова представила главе государства ежегодный отчет о работе по своему направлению. В Кремле, в свою очередь, назвали защиту прав ребенка "важной и нужной работой".

https://ria.ru/20210414/otpusk-1728176204.html

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2021

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Путин: мужчина стремится сам преодолеть все трудности Детский омбудсмен удивилась, что русские отцы редко обращаются за помощью. Но Путин ей все объяснил. 2021-05-31T14:30 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, анна кузнецова, мужчины, владимир путин, дети, семья, общество, политика