https://ria.ru/20210531/minselkhoz-1734996124.html

Минсельхоз увеличил квоту на ввоз томатов из Турции

Минсельхоз увеличил квоту на ввоз томатов из Турции - РИА Новости, 31.05.2021

Минсельхоз увеличил квоту на ввоз томатов из Турции

Минсельхоз РФ утвердил увеличение на 20% квоты на ввоз томатов из Турции - до 300 тысяч тонн с 250 тысяч тонн, соответствующий приказ министерства опубликован... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T18:56

2021-05-31T18:56

2021-05-31T18:56

россия

евразийский экономический союз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

турция

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150892/38/1508923834_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_7f7c905d3c59c99032486005a25d1826.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ утвердил увеличение на 20% квоты на ввоз томатов из Турции - до 300 тысяч тонн с 250 тысяч тонн, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации."Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров (из Турции - ред,), ... классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 Томаты свежие или охлажденные, - 300 000 тонн", - говорится в документе.Министерство опубликовало проект соответствующего приказа в начале апреля. Минсельхоз тогда указывал, что, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, по состоянию на 4 апреля общий объем ввоза свежих и охлажденных томатов из Турции в Россию составил 234,372 тысячи тонн при установленном разрешенном объеме ввоза в 250 тысяч тонн. Изменения предлагалось внести во избежание прекращения поставок томатов.Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.С 1 ноября того года был отменен жесткий запрет на импорт томатов из Турции, а с 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн. В мае 2019 года объем квоты был увеличен до 150 тысяч тонн, в феврале 2020 года - до 200 тысяч, а в январе 2021 года - до 250 тысяч тонн.

https://ria.ru/20210526/tseny-1734318840.html

https://rsport.ria.ru/20210510/pomidory-1731630501.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), турция, экономика