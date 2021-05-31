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Минсельхоз увеличил квоту на ввоз томатов из Турции
Минсельхоз увеличил квоту на ввоз томатов из Турции - РИА Новости, 31.05.2021
Минсельхоз увеличил квоту на ввоз томатов из Турции
Минсельхоз РФ утвердил увеличение на 20% квоты на ввоз томатов из Турции - до 300 тысяч тонн с 250 тысяч тонн, соответствующий приказ министерства опубликован... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T18:56
2021-05-31T18:56
россия
евразийский экономический союз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
турция
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ утвердил увеличение на 20% квоты на ввоз томатов из Турции - до 300 тысяч тонн с 250 тысяч тонн, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации."Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров (из Турции - ред,), ... классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 Томаты свежие или охлажденные, - 300 000 тонн", - говорится в документе.Министерство опубликовало проект соответствующего приказа в начале апреля. Минсельхоз тогда указывал, что, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, по состоянию на 4 апреля общий объем ввоза свежих и охлажденных томатов из Турции в Россию составил 234,372 тысячи тонн при установленном разрешенном объеме ввоза в 250 тысяч тонн. Изменения предлагалось внести во избежание прекращения поставок томатов.Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.С 1 ноября того года был отменен жесткий запрет на импорт томатов из Турции, а с 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн. В мае 2019 года объем квоты был увеличен до 150 тысяч тонн, в феврале 2020 года - до 200 тысяч, а в январе 2021 года - до 250 тысяч тонн.
https://ria.ru/20210526/tseny-1734318840.html
https://rsport.ria.ru/20210510/pomidory-1731630501.html
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россия, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), турция, экономика

Минсельхоз увеличил квоту на ввоз томатов из Турции

18:56 31.05.2021
 
© Фото : предоставлено управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областямФура с 20 тоннами томатов из Турции
Фура с 20 тоннами томатов из Турции - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : предоставлено управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ утвердил увеличение на 20% квоты на ввоз томатов из Турции - до 300 тысяч тонн с 250 тысяч тонн, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.
"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров (из Турции - ред,), ... классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 Томаты свежие или охлажденные, - 300 000 тонн", - говорится в документе.
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Министерство опубликовало проект соответствующего приказа в начале апреля. Минсельхоз тогда указывал, что, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, по состоянию на 4 апреля общий объем ввоза свежих и охлажденных томатов из Турции в Россию составил 234,372 тысячи тонн при установленном разрешенном объеме ввоза в 250 тысяч тонн. Изменения предлагалось внести во избежание прекращения поставок томатов.
Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.
С 1 ноября того года был отменен жесткий запрет на импорт томатов из Турции, а с 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн. В мае 2019 года объем квоты был увеличен до 150 тысяч тонн, в феврале 2020 года - до 200 тысяч, а в январе 2021 года - до 250 тысяч тонн.
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РоссияЕвразийский экономический союзМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)ТурцияЭкономика
 
 
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