https://ria.ru/20210531/minoborony-1734908153.html

Шойгу: в России создадут 20 воинских частей и соединений из-за НАТО

Шойгу: в России создадут 20 воинских частей и соединений из-за НАТО - РИА Новости, 31.05.2021

Шойгу: в России создадут 20 воинских частей и соединений из-за НАТО

До конца года в Западном военном округе появятся около 20 новых соединений и частей, сообщил глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:44

2021-05-31T12:44

2021-05-31T17:50

россия

нато

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. До конца года в Западном военном округе появятся около 20 новых соединений и частей, сообщил глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу.Он уточнил, что это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ.В новые подразделения поставят современное вооружение и технику. Всего в этом году войска ЗВО планируют укомплектовать двумя тысячами единицами оружия.Также продолжится совершенствование навыков личного состава и органов военного управления. "Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30 процентов. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на четыре процента", — рассказал Шойгу. В дальнейшем учения продолжатся.

https://ria.ru/20210527/granitsa-1734374728.html

россия

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2021

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россия, нато, сергей шойгу, безопасность