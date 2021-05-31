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Шойгу: в России создадут 20 воинских частей и соединений из-за НАТО
Шойгу: в России создадут 20 воинских частей и соединений из-за НАТО - РИА Новости, 31.05.2021
Шойгу: в России создадут 20 воинских частей и соединений из-за НАТО
До конца года в Западном военном округе появятся около 20 новых соединений и частей, сообщил глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:44
2021-05-31T17:50
россия
нато
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. До конца года в Западном военном округе появятся около 20 новых соединений и частей, сообщил глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу.Он уточнил, что это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ.В новые подразделения поставят современное вооружение и технику. Всего в этом году войска ЗВО планируют укомплектовать двумя тысячами единицами оружия.Также продолжится совершенствование навыков личного состава и органов военного управления. "Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30 процентов. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на четыре процента", — рассказал Шойгу. В дальнейшем учения продолжатся.
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россия, нато, сергей шойгу, безопасность

Шойгу: в России создадут 20 воинских частей и соединений из-за НАТО

12:44 31.05.2021 (обновлено: 17:50 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения танковой армии Западного военного округа
Учения танковой армии Западного военного округа - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. До конца года в Западном военном округе появятся около 20 новых соединений и частей, сообщил глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу.
Он уточнил, что это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у российских границ.
"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск", — добавил министр.
В новые подразделения поставят современное вооружение и технику. Всего в этом году войска ЗВО планируют укомплектовать двумя тысячами единицами оружия.
Также продолжится совершенствование навыков личного состава и органов военного управления. "Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30 процентов. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на четыре процента", — рассказал Шойгу.
В дальнейшем учения продолжатся.
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