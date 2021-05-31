Умер писатель Ян Левин
11:25 31.05.2021 (обновлено: 13:48 31.05.2021)
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Известный ярославский бизнесмен, писатель и историк Ян Левин умер на 40-м году жизни, сообщили РИА Новости его близкие.
"Во вторник Яна увезли в больницу, ИВЛ, реанимация. Вчера он умер в больнице Петербурга. Предварительная причина — коронавирус", — сказал собеседник агентства.
Ян Левин — уроженец Ярославля. В городе и области он стал известен благодаря книге "100 деталей Ярославля". Позже выпустил книги "К последнему морю" (о путешествиях по миру), "Охота за страховыми досками" (о поиске старинных табличек на домах), проводил эксклюзивные экскурсии по городу. Ему принадлежат несколько ресторанов в Ярославле и других городах.
Недавно Левин вместе с семьей переехал в Санкт-Петербург. У него остались жена и трое детей.
Известные ярославцы — чиновники, политики, педагоги, бизнесмены — выражают в соцсетях соболезнования родным и близким писателя. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назвал его настоящим ярославцем.
"Я никогда не знал Яна лично, но Ярославль — город, который он искренне любил и создавал как краевед, ресторатор, как певец ярославской старины и современности. Он был и навсегда останется в истории нашей земли как один из неравнодушных, деятельных и созидательных людей. Он ушел слишком рано, на самом взлете, когда оставалось столько нереализованного, важного, интересного", — написал он в фейсбуке.