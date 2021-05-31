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СК установит личности людей, погибших в нацистском концлагере "Дулаг-142"
СК установит личности людей, погибших в нацистском концлагере "Дулаг-142" - РИА Новости, 31.05.2021
СК установит личности людей, погибших в нацистском концлагере "Дулаг-142"
СК РФ занимается идентификацией останков людей, погибших в нацистском концлагере "Дулаг-142" в Брянске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:41
2021-05-31T11:41
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
брянск
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. СК РФ занимается идентификацией останков людей, погибших в нацистском концлагере "Дулаг-142" в Брянске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По словам Петренко, установлено, что на месте проведения следственных действий в годы оккупации был концлагерь "Дулаг-142". В период с 1941 по 1943 годы в нем содержалось более 80 тысяч советских граждан, которые гибли из-за несовместимых с жизнью условий. Погибших долгое время не разрешали хоронить, что усугубляло заболеваемость и смертность других людей. Охрану узников осуществляли представители украинского нацистского батальона."Всего за период функционирования лагеря в нечеловеческих условиях умерло более 40 тысяч человек, более 18 тысяч граждан с крепким здоровьем было отобрано для использования на принудительных работах и угнано в нацистскую Германию. Работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению, будет продолжена, поскольку такие преступления не имеют срока давности", - добавила Петренко.
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без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), следственный комитет россии (ск рф), брянск

СК установит личности людей, погибших в нацистском концлагере "Дулаг-142"

11:41 31.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. СК РФ занимается идентификацией останков людей, погибших в нацистском концлагере "Дулаг-142" в Брянске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"На месте обнаружения массового захоронения советских граждан времен Великой Отечественной войны в городе Брянске следователями Следственного комитета во взаимодействии со специалистами поискового движения России в рамках уголовного дела о геноциде народов СССР организована работа по извлечению и идентификации останков погибших", - сказала Петренко.
По словам Петренко, установлено, что на месте проведения следственных действий в годы оккупации был концлагерь "Дулаг-142". В период с 1941 по 1943 годы в нем содержалось более 80 тысяч советских граждан, которые гибли из-за несовместимых с жизнью условий. Погибших долгое время не разрешали хоронить, что усугубляло заболеваемость и смертность других людей. Охрану узников осуществляли представители украинского нацистского батальона.
"Всего за период функционирования лагеря в нечеловеческих условиях умерло более 40 тысяч человек, более 18 тысяч граждан с крепким здоровьем было отобрано для использования на принудительных работах и угнано в нацистскую Германию. Работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению, будет продолжена, поскольку такие преступления не имеют срока давности", - добавила Петренко.
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Без срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Брянск
 
 
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