https://ria.ru/20210531/kontslager-1734893359.html

СК установит личности людей, погибших в нацистском концлагере "Дулаг-142"

СК установит личности людей, погибших в нацистском концлагере "Дулаг-142" - РИА Новости, 31.05.2021

СК установит личности людей, погибших в нацистском концлагере "Дулаг-142"

СК РФ занимается идентификацией останков людей, погибших в нацистском концлагере "Дулаг-142" в Брянске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:41

2021-05-31T11:41

2021-05-31T11:41

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

брянск

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. СК РФ занимается идентификацией останков людей, погибших в нацистском концлагере "Дулаг-142" в Брянске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По словам Петренко, установлено, что на месте проведения следственных действий в годы оккупации был концлагерь "Дулаг-142". В период с 1941 по 1943 годы в нем содержалось более 80 тысяч советских граждан, которые гибли из-за несовместимых с жизнью условий. Погибших долгое время не разрешали хоронить, что усугубляло заболеваемость и смертность других людей. Охрану узников осуществляли представители украинского нацистского батальона."Всего за период функционирования лагеря в нечеловеческих условиях умерло более 40 тысяч человек, более 18 тысяч граждан с крепким здоровьем было отобрано для использования на принудительных работах и угнано в нацистскую Германию. Работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению, будет продолжена, поскольку такие преступления не имеют срока давности", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20210526/voronezh-1734289423.html

брянск

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без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), следственный комитет россии (ск рф), брянск