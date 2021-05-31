СК установит личности людей, погибших в нацистском концлагере "Дулаг-142"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. СК РФ занимается идентификацией останков людей, погибших в нацистском концлагере "Дулаг-142" в Брянске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"На месте обнаружения массового захоронения советских граждан времен Великой Отечественной войны в городе Брянске следователями Следственного комитета во взаимодействии со специалистами поискового движения России в рамках уголовного дела о геноциде народов СССР организована работа по извлечению и идентификации останков погибших", - сказала Петренко.
По словам Петренко, установлено, что на месте проведения следственных действий в годы оккупации был концлагерь "Дулаг-142". В период с 1941 по 1943 годы в нем содержалось более 80 тысяч советских граждан, которые гибли из-за несовместимых с жизнью условий. Погибших долгое время не разрешали хоронить, что усугубляло заболеваемость и смертность других людей. Охрану узников осуществляли представители украинского нацистского батальона.
"Всего за период функционирования лагеря в нечеловеческих условиях умерло более 40 тысяч человек, более 18 тысяч граждан с крепким здоровьем было отобрано для использования на принудительных работах и угнано в нацистскую Германию. Работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению, будет продолжена, поскольку такие преступления не имеют срока давности", - добавила Петренко.