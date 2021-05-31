https://ria.ru/20210531/kitay-1734881874.html
Китай собирается разрешить семьям иметь третьего ребенка
Китай собирается разрешить семьям иметь третьего ребенка - РИА Новости, 31.05.2021
Китай собирается разрешить семьям иметь третьего ребенка
Дальнейшее ослабление политики контроля за рождаемостью в Китае, в том числе разрешение семейным парам иметь третьего ребенка, поможет решить проблему старения... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:55
2021-05-31T10:55
2021-05-31T12:19
дети
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в мире
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ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости. Дальнейшее ослабление политики контроля за рождаемостью в Китае, в том числе разрешение семейным парам иметь третьего ребенка, поможет решить проблему старения населения, следует из распространенного заявления по итогам заседания Политбюро ЦК Компартии страны.В документе напоминается, что власти Китайской Народной Республики по мере изменений в демографии последовательно принимали различные меры. Все они, как отмечается, привели к положительным результатам.Однако, говорится в заявлении, процесс старения граждан в последние годы ускорился.Возможность заводить троих детей поможет улучшить структуру населения, а также сохранить "преимущества Китая в области человеческих ресурсов".В конце 1970-х годов Китай внедрил политику "Одна семья — один ребенок", чтобы контролировать рост населения. Жители городов могли иметь одного ребенка, а в деревнях — двух, если первой родилась девочка. Со временем эти меры привели к демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения.В 2013 году власти пошли на ослабление политики, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в своей семье. Сейчас второго ребенка в Китае могут иметь все семьи.Средний возраст населения страны, согласно переписи, составляет 38,8 года. Однако большой проблемой остается растущий процент жителей старше 60 лет.
https://ria.ru/20200703/1573852812.html
https://ria.ru/20200131/1564087159.html
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дети, китай, в мире
ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости.
Дальнейшее ослабление политики контроля за рождаемостью в Китае
, в том числе разрешение семейным парам иметь третьего ребенка, поможет решить проблему старения населения, следует из распространенного заявления по итогам заседания Политбюро ЦК Компартии страны.
В документе напоминается, что власти Китайской Народной Республики по мере изменений в демографии последовательно принимали различные меры. Все они, как отмечается, привели к положительным результатам.
Однако, говорится в заявлении, процесс старения граждан в последние годы ускорился.
Возможность заводить троих детей поможет улучшить структуру населения, а также сохранить "преимущества Китая в области человеческих ресурсов".
В конце 1970-х годов Китай внедрил политику "Одна семья — один ребенок", чтобы контролировать рост населения. Жители городов могли иметь одного ребенка, а в деревнях — двух, если первой родилась девочка. Со временем эти меры привели к демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения.
В 2013 году власти пошли на ослабление политики, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в своей семье. Сейчас второго ребенка в Китае могут иметь все семьи.
Средний возраст населения страны, согласно переписи, составляет 38,8 года. Однако большой проблемой остается растущий процент жителей старше 60 лет.