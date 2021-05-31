https://ria.ru/20210531/khamas-1734987479.html

В ХАМАС заявили о готовности к переговорам об обмене пленными с Израилем

В ХАМАС заявили о готовности к переговорам об обмене пленными с Израилем - РИА Новости, 31.05.2021

В ХАМАС заявили о готовности к переговорам об обмене пленными с Израилем

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС готово к срочному проведению переговоров об обмене пленными с Израилем, заявил в понедельник глава политбюро организации... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T18:20

2021-05-31T18:20

2021-05-31T18:22

рамаллах

махмуд аббас

биньямин нетаньяху

иерусалим

восточный иерусалим

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

хамас

израиль

в мире

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РАМАЛЛА, 31 мая - РИА Новости. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС готово к срочному проведению переговоров об обмене пленными с Израилем, заявил в понедельник глава политбюро организации в анклаве Яхья Синвар.Заявление одного из лидеров ХАМАС прозвучало спустя несколько часов после визита в сектор Газа главы Службы общей разведки Египта Аббаса Камеля."Процесс по обмену пленными двигался в течение последнего времени, однако он застопорился из-за отсутствия у оккупантов стабильного правительства… мы готовы к срочным переговорам", - заявил журналистам Синвар.Лидер ХАМАС в анклаве также добавил, что в ближайшие дни в Каире будут проведены встречи между палестинскими фракциями."В ближайшие дни в Каире будут созваны глубокие и серьезные межпалестинские встречи для того, чтобы наладить наши отношения для успеха вооруженного сопротивления, легитимности институтов власти, а также мирной работы на пути к освобождению и возвращению (палестинцев на свои земли)", - заявил Яхья Синвар.В воскресенье Аббас Камель встретился в городе Рамаллах с лидером Палестины Махмудом Аббасом и рядом представителей палестинского руководства для обсуждения последних событий в Иерусалиме, укрепления перемирия между Израилем и сектором Газа и вопроса восстановления анклава.Кроме того, в тот же день глава египетской разведки встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили укрепление сотрудничества между Израилем и Египтом и региональные вопросы.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности вечером 20 мая единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Режим прекращения огня вступил в силу в два часа ночи 21 мая.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Более 4,3 тысячи ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля за этот период, порядка 640 из них упали на территории анклава. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, по последним данным палестинского минздрава, достигло 253. Ранения получили более 1,9 тысячи человек.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

https://ria.ru/20210524/rakety-1733666609.html

рамаллах

иерусалим

восточный иерусалим

израиль

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рамаллах, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, иерусалим, восточный иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, израиль, в мире