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Эксперт оценил ответ России на действия НАТО у западных границ
Эксперт оценил ответ России на действия НАТО у западных границ - РИА Новости, 31.05.2021
Эксперт оценил ответ России на действия НАТО у западных границ
Новые 20 воинских частей и соединений, которые будут созданы в Западном военном округе, позволят нейтрализовать новые угрозы и вызовы для безопасности России со РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:05
2021-05-31T14:05
россия
вооруженные силы рф
игорь коротченко
нато
безопасность
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новые 20 воинских частей и соединений, которые будут созданы в Западном военном округе, позволят нейтрализовать новые угрозы и вызовы для безопасности России со стороны НАТО и значительно усилят общий потенциал ЗВО, заявил РИА Новости в понедельник известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил в ходе коллегии военного ведомства, что в ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Минобороны РФ сформирует в ЗВО около 20 новых соединений и воинских частей."Это вполне естественное и своевременное решение, учитывая обострение военно-политической обстановки в Европе, активные приготовления НАТО к боевым действиям против Российской федерации. Новые соединения будут призваны парировать как текущие, так и перспективные угрозы в связи с деятельностью Североатлантического альянса, и укрепят безопасность наших западных рубежей, чтобы сделать их непреодолимыми в случае военной экспансии блока НАТО", - сказал Коротченко.Эксперт отметил, что сформировать новые части можно будет как в рамках существующей штатной численности ВС РФ, так и за счёт её наращивания."Не исключено, что будет принято организационное решение по увеличению штатной численности, если это потребуется, но это уже прерогатива Совета безопасности России и президента РФ как верховного главнокомандующего. Пока у нас есть возможность в рамках существующей численности и инфраструктуры, чтобы изыскать возможность для новых формирований", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210528/ubiytsa-1734556765.html
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россия, вооруженные силы рф, игорь коротченко, нато, безопасность

Эксперт оценил ответ России на действия НАТО у западных границ

14:05 31.05.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПеребазирование вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) на оперативные аэродромы
Перебазирование вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) на оперативные аэродромы - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Новые 20 воинских частей и соединений, которые будут созданы в Западном военном округе, позволят нейтрализовать новые угрозы и вызовы для безопасности России со стороны НАТО и значительно усилят общий потенциал ЗВО, заявил РИА Новости в понедельник известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил в ходе коллегии военного ведомства, что в ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Минобороны РФ сформирует в ЗВО около 20 новых соединений и воинских частей.
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"Это вполне естественное и своевременное решение, учитывая обострение военно-политической обстановки в Европе, активные приготовления НАТО к боевым действиям против Российской федерации. Новые соединения будут призваны парировать как текущие, так и перспективные угрозы в связи с деятельностью Североатлантического альянса, и укрепят безопасность наших западных рубежей, чтобы сделать их непреодолимыми в случае военной экспансии блока НАТО", - сказал Коротченко.
Эксперт отметил, что сформировать новые части можно будет как в рамках существующей штатной численности ВС РФ, так и за счёт её наращивания.
"Не исключено, что будет принято организационное решение по увеличению штатной численности, если это потребуется, но это уже прерогатива Совета безопасности России и президента РФ как верховного главнокомандующего. Пока у нас есть возможность в рамках существующей численности и инфраструктуры, чтобы изыскать возможность для новых формирований", - отметил собеседник агентства.
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