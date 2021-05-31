Предприятия Москвы в I квартале экспортировали продукции на $19,3 млрд
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Предприятия Москвы в I квартале 2021 года поставили свою продукцию в 151 страну на общую сумму 19,3 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
При этом в структуре несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы на промышленный экспорт приходится 18,4 миллиарда долларов, а на экспорт продукции АПК – почти 900 миллионов долларов, уточняется в сообщении.
"Главные агропромышленные товары московских компаний – это шоколадные изделия, детское питание. Наиболее популярными промышленными товарами стали неоптические измерительные и контрольные приборы, радиолокационная аппаратура, низковольтные электрораспределительные устройства, части телекоммуникационной аппаратуры", - уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Основными странами-импортерами несырьевой неэнергетической продукции столичных компаний стали: Белоруссия (7,5 миллиарда долларов), Китай (2,3 миллиарда), Великобритания (1,96 миллиарда), Казахстан (1,74 миллиарда) и США (0,9 миллиарда долларов).
Таким образом, по итогам I квартала 2021 года на Белоруссию пришлось 39% ННЭ Москвы, на Китай – 12%, на Великобританию – 10%, на Казахстан – 9%, на США – 5%. И на остальные страны пришлось 25% столичного экспорта.
"Главной товарной группой ННЭ Москвы стали неоптические измерительные и контрольные приборы, которые экспортировали на сумму около 4,5 миллиарда долларов. Основным импортером таких товаров стала Беларусь. Кроме того, среди наиболее востребованных московских товаров - радиолокационная и телекоммуникационная аппаратура, а также низковольтные электрораспределительные устройства", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.
Он добавил, что 21 января 2021 года был обновлен паспорт Национального проекта "Международная кооперация и экспорт", где была изменена методология расчета показателей объемов экспорта. Показатели роста экспорта за отчетные периоды теперь рассчитываются в реальном выражении и сопоставимых ценах, то есть без учета влияния инфляции, изменений ценовой конъюнктуры, курса национальной валюты и других факторов.