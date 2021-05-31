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Марион Котийяр и Адам Драйвер спели в новом треке группы Sparks
Марион Котийяр и Адам Драйвер спели в новом треке группы Sparks - РИА Новости, 31.05.2021
Марион Котийяр и Адам Драйвер спели в новом треке группы Sparks
Марион Котийяр и Адам Драйвер спели в новом треке группы Sparks, сообщает NME. Голоса актеров можно услышать в композиции "So may we start". РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T01:33
2021-05-31T01:33
2021-05-31T01:33
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Марион Котийяр и Адам Драйвер спели в новом треке группы Sparks, сообщает NME. Голоса актеров можно услышать в композиции "So may we start". Песня вошла в мюзикл "Аннетт" режиссера Леоса Каракса, который откроет 74-й Каннский кинофестиваль в июле этого года."Изначально мы задумывали "Аннет" как еще один альбом Sparks. Однако это будет история, у которой есть сюжет и три главных героя, маленький ансамбль, который позволит нам представлять "оперу" вживую и на гастролях", — говорится в пресс-релизе.Герой Драйвера — стендапер Генри. Котийяр сыграла его жену — известную певицу Энн. Персонажи наслаждаются гламурными буднями, но их жизнь меняется после рождения дочери Аннетт, которая обладает необычным даром.
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музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, марион котийяр, леос каракс (алекс дюпон), каннский кинофестиваль