Марион Котийяр и Адам Драйвер спели в новом треке группы Sparks, сообщает NME. Голоса актеров можно услышать в композиции "So may we start". РИА Новости, 31.05.2021

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Марион Котийяр и Адам Драйвер спели в новом треке группы Sparks, сообщает NME. Голоса актеров можно услышать в композиции "So may we start". Песня вошла в мюзикл "Аннетт" режиссера Леоса Каракса, который откроет 74-й Каннский кинофестиваль в июле этого года."Изначально мы задумывали "Аннет" как еще один альбом Sparks. Однако это будет история, у которой есть сюжет и три главных героя, маленький ансамбль, который позволит нам представлять "оперу" вживую и на гастролях", — говорится в пресс-релизе.Герой Драйвера — стендапер Генри. Котийяр сыграла его жену — известную певицу Энн. Персонажи наслаждаются гламурными буднями, но их жизнь меняется после рождения дочери Аннетт, которая обладает необычным даром.

