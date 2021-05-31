https://ria.ru/20210531/dogovor-1734917436.html

Совфед поддержал денонсацию Договора по открытому небу, сообщил источник

Совфед поддержал денонсацию Договора по открытому небу, сообщил источник - РИА Новости, 31.05.2021

Совфед поддержал денонсацию Договора по открытому небу, сообщил источник

Комитет Совета Федерации по международным делам на заседании в понедельник с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова поддержал закон о денонсации Договора по... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:25

2021-05-31T13:25

2021-05-31T13:44

россия

договор по открытому небу

совет федерации рф

госдума рф

джо байден

владимир путин

вашингтон (город)

сша

безопасность

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам на заседании в понедельник с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова поддержал закон о денонсации Договора по открытому небу, палата намерена рассмотреть документ 2 июня, сообщил РИА Новости источник в российском парламенте.Совфед рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу 2 июня, также сообщил РИА Новости источник в парламенте."Закон о денонсации Договора по открытому небу предлагается вынести на рассмотрение палаты на заседание 2 июня", - сказал собеседник агентства.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес законопроект о денонсации соглашения в Госдуму, которая на пленарном заседании поддержала документ, после чего он был передан в Совет Федерации. Соединенные Штаты в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена донесли до России, что не вернутся в Договор по открытому небу. В российском МИД выразили разочарование этим шагом США, заявив, что Вашингтон упустил еще один шанс сделать вклад в укрепление безопасности в Европе.

https://ria.ru/20210527/slutskiy-1734506052.html

https://ria.ru/20210528/mid-1734655052.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, договор по открытому небу, совет федерации рф, госдума рф, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, безопасность