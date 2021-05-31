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Совфед поддержал денонсацию Договора по открытому небу, сообщил источник
Совфед поддержал денонсацию Договора по открытому небу, сообщил источник - РИА Новости, 31.05.2021
Совфед поддержал денонсацию Договора по открытому небу, сообщил источник
Комитет Совета Федерации по международным делам на заседании в понедельник с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова поддержал закон о денонсации Договора по... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:25
2021-05-31T13:44
россия
договор по открытому небу
совет федерации рф
госдума рф
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
безопасность
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам на заседании в понедельник с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова поддержал закон о денонсации Договора по открытому небу, палата намерена рассмотреть документ 2 июня, сообщил РИА Новости источник в российском парламенте.Совфед рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу 2 июня, также сообщил РИА Новости источник в парламенте."Закон о денонсации Договора по открытому небу предлагается вынести на рассмотрение палаты на заседание 2 июня", - сказал собеседник агентства.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес законопроект о денонсации соглашения в Госдуму, которая на пленарном заседании поддержала документ, после чего он был передан в Совет Федерации. Соединенные Штаты в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена донесли до России, что не вернутся в Договор по открытому небу. В российском МИД выразили разочарование этим шагом США, заявив, что Вашингтон упустил еще один шанс сделать вклад в укрепление безопасности в Европе.
https://ria.ru/20210527/slutskiy-1734506052.html
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россия, договор по открытому небу, совет федерации рф, госдума рф, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, безопасность

Совфед поддержал денонсацию Договора по открытому небу, сообщил источник

13:25 31.05.2021 (обновлено: 13:44 31.05.2021)
 
© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам на заседании в понедельник с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова поддержал закон о денонсации Договора по открытому небу, палата намерена рассмотреть документ 2 июня, сообщил РИА Новости источник в российском парламенте.
"Закон о денонсации Договора по открытому небу комитет поддержал", - сказал собеседник агентства.
Совфед рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу 2 июня, также сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"Закон о денонсации Договора по открытому небу предлагается вынести на рассмотрение палаты на заседание 2 июня", - сказал собеседник агентства.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 22:01
Слуцкий прокомментировал отказ США от Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.
Президент РФ Владимир Путин внес законопроект о денонсации соглашения в Госдуму, которая на пленарном заседании поддержала документ, после чего он был передан в Совет Федерации. Соединенные Штаты в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена донесли до России, что не вернутся в Договор по открытому небу. В российском МИД выразили разочарование этим шагом США, заявив, что Вашингтон упустил еще один шанс сделать вклад в укрепление безопасности в Европе.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 18:43
МИД возложил на США ответственность за развал Договора по открытому небу
 
РоссияДоговор по открытому небуСовет Федерации РФГосдума РФДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)СШАБезопасность
 
 
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