https://ria.ru/20210531/delo-1734918173.html

Врачи, арестованные в Москве за торговлю детьми, просят закрыть дело

Врачи, арестованные в Москве за торговлю детьми, просят закрыть дело - РИА Новости, 31.05.2021

Врачи, арестованные в Москве за торговлю детьми, просят закрыть дело

Врачи, арестованные в Москве за торговлю детьми, рожденными суррогатными матерями, написали открытое письмо, в котором заявляют о невиновности, подтвержденной... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:27

2021-05-31T13:27

2021-05-31T13:27

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

одинцово

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Врачи, арестованные в Москве за торговлю детьми, рожденными суррогатными матерями, написали открытое письмо, в котором заявляют о невиновности, подтвержденной экспертизами, и призывают прекратить уголовное дело.Письмо, которое поступило в РИА Новости, подписано врачами клиники ЭКО Тарасом Ашитковым и Юлианой Ивановой и Лилией Панаиоти. Они утверждают, что с самого начала содействовали расследованию - дали подробные показания, "помогли следователям разобраться в сложной для неспециалистов теме ЭКО и суррогатного материнства". Несмотря на это, им предъявили обвинение и арестовали."Мы не знаем, кому пришло в голову назвать передачу детей после родов их родителям сделкой купли-продажи. Сам смысл программы суррогатного материнства в том, что суррогатная мама вынашивает, рожает и передает ребенка биологическим родителям... В России ежегодно суррогатные мамы рожают около тысячи детей. Это тысяча продаж детей каждый год?" - написано в письме.Обвиняемые не понимают, как легальная медицинская деятельность оказалась составом преступления. "Проведенные еще до нашего ареста судебно-медицинские и генетические экспертизы полностью подтвердили правдивость всех наших показаний, как и более поздние экспертизы", - отмечают они.Происходящее с нами медики считают прямой угрозой "существованию самого института суррогатного материнства в России". "На нашем месте с равной вероятностью может оказаться каждый врач, когда-либо работавший с суррогатными матерями просто по единоличному решению какого-либо следователя. Фактически, нас обвиняют за выполнение наших профессиональных обязанностей. Это уголовное дело должно быть немедленно прекращено", - пишут арестованные.По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования дела в середине июля задержали восемь участников преступной группы: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.В январе 2020 года в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки.Среди клиентов - известный филиппинский политик Фредениль Кастро, который сейчас добивается возврата близнецов, рожденных для его семьи суррогатной матерью с Украины. При этом, как отмечала защита, до этого, тоже от суррогатных матерей в России, у политика родилось еще пять детей.

https://ria.ru/20210310/ukraina-1600620497.html

https://ria.ru/20201103/deti-1582896102.html

https://ria.ru/20210315/matkapital-1601318937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, одинцово, происшествия