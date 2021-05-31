https://ria.ru/20210531/buzova-1734921886.html

"Коммунисты России" призвали запретить выступления Бузовой

"Коммунисты России" призвали запретить выступления Бузовой - РИА Новости, 31.05.2021

"Коммунисты России" призвали запретить выступления Бузовой

"Коммунисты России" предлагают запретить выступления Ольги Бузовой за плохой пример для молодежи, обращение с призывом запретить ей организовывать концерты в... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:42

2021-05-31T13:42

2021-05-31T13:42

шоубиз

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

ольга бузова

волгоград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596845585_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_3ed14ddd108d2f9d98d33c2d71475d6f.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. "Коммунисты России" предлагают запретить выступления Ольги Бузовой за плохой пример для молодежи, обращение с призывом запретить ей организовывать концерты в российских городах направлено в Минкультуры РФ и Роскомнадзор, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.В субботу в Волгограде прошла первая часть международного музыкального фестиваля ParkSeason Fest, на котором выступили российские поп-исполнители: Ольга Бузова, Миша Марвин, Клава Кока и другие артисты. В соцсетях появились фото и видео, на которых Бузова показывает зрителям средний палец и нецензурно выражается. При этом организаторы мероприятия сообщили РИА Новости, что жалоб на выступление Бузовой не поступало."Общественность возмущена поведением певицы на концерте в Волгограде... Это вызывающее поведение прямо противоречит образцам советской и лучшей российской эстрады, но беда в том, что многие молодые люди воспринимают Бузову как икону стиля",- цитирует пресс-служба исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича.Партия просит Минкультуры и Роскомнадзор запретить концерты Бузовой в российских городах. Как полагает Малинкович, понять, могла ли Бузова принять алкоголь перед концертом, могли бы медики, но решение про медобследование могут принимать лишь правоохранительные органы.РИА Новости пока не располагают комментариями Бузовой или ее представителей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210530/buzova-1734804496.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210529/buzova-1734711631.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ольга бузова, волгоград