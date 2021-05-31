Супруга брянского губернатора за год заработала в 180 раз больше мужа
БРЯНСК, 31 мая – РИА Новости. Доходы супруги губернатора Брянской области Александра Богомаза в 2020 году составили более 978 миллионов рублей, что более чем в 180 раз превышает его собственные доходы, которые достигли 5,4 миллиона рублей, следует из декларации, размещенной на сайте правительства региона.
Доходы губернатора Брянской области в 2020 году составили 5,4 миллиона рублей, что на полмиллиона рублей больше прошлогодних. В его собственности остаются три земельных приусадебных участка и два жилых дома, квартира площадью 112 квадратных метров находится в безвозмездном бессрочном пользовании.
Супруга губернатора Ольга Богомаз, глава КФХ "Богомаз", в минувшем году заработала более 978 миллионов рублей. При этом ее доход упал по сравнению с 2019 годом на 400 миллионов рублей. В том году с доходом 1,378 миллиарда она была на третьем месте в рейтинге самых богатых жен российских госслужащих и депутатов России по версии Forbes Woman.
Как следует из декларации о доходах, в собственности у супруги губернатора Брянской области 137 земельных участков для сельского хозяйства, промышленные строения сельхозназначения, оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции, а также легковые автомобили, несколько десятков грузовиков "Камаз", тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.
Семья брянского губернатора - супруга и двое сыновей - руководит одним из крупнейших в России картофелеводческих хозяйств. Свое дело супруги начали еще в 1998 году, тогда они обрабатывали один гектар земли. К 2011 году крестьянское фермерское хозяйство "Богомаз" стало первым в стране по валовому производству картофеля. Хозяйство обрабатывает более 13 тысяч гектаров земли, имеет склад на 100 тысяч тонн картофеля, логистический центр.