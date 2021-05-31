https://ria.ru/20210531/bryansk-1734958847.html

Супруга брянского губернатора за год заработала в 180 раз больше мужа

Супруга брянского губернатора за год заработала в 180 раз больше мужа - РИА Новости, 31.05.2021

Супруга брянского губернатора за год заработала в 180 раз больше мужа

Доходы супруги губернатора Брянской области Александра Богомаза в 2020 году составили более 978 миллионов рублей, что более чем в 180 раз превышает его... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:13

2021-05-31T16:13

2021-05-31T16:13

россия

ольга богомаз

александр богомаз

forbes

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573695821_0:168:2927:1814_1920x0_80_0_0_9b827f531454dbb4b45ab886aeca3180.jpg

БРЯНСК, 31 мая – РИА Новости. Доходы супруги губернатора Брянской области Александра Богомаза в 2020 году составили более 978 миллионов рублей, что более чем в 180 раз превышает его собственные доходы, которые достигли 5,4 миллиона рублей, следует из декларации, размещенной на сайте правительства региона.Доходы губернатора Брянской области в 2020 году составили 5,4 миллиона рублей, что на полмиллиона рублей больше прошлогодних. В его собственности остаются три земельных приусадебных участка и два жилых дома, квартира площадью 112 квадратных метров находится в безвозмездном бессрочном пользовании.Супруга губернатора Ольга Богомаз, глава КФХ "Богомаз", в минувшем году заработала более 978 миллионов рублей. При этом ее доход упал по сравнению с 2019 годом на 400 миллионов рублей. В том году с доходом 1,378 миллиарда она была на третьем месте в рейтинге самых богатых жен российских госслужащих и депутатов России по версии Forbes Woman.Как следует из декларации о доходах, в собственности у супруги губернатора Брянской области 137 земельных участков для сельского хозяйства, промышленные строения сельхозназначения, оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции, а также легковые автомобили, несколько десятков грузовиков "Камаз", тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.Семья брянского губернатора - супруга и двое сыновей - руководит одним из крупнейших в России картофелеводческих хозяйств. Свое дело супруги начали еще в 1998 году, тогда они обрабатывали один гектар земли. К 2011 году крестьянское фермерское хозяйство "Богомаз" стало первым в стране по валовому производству картофеля. Хозяйство обрабатывает более 13 тысяч гектаров земли, имеет склад на 100 тысяч тонн картофеля, логистический центр.

https://ria.ru/20210530/dokhod-1734797104.html

https://ria.ru/20210527/dokhody-1734474958.html

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга богомаз, александр богомаз, forbes, брянская область