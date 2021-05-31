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Супруга брянского губернатора за год заработала в 180 раз больше мужа
Супруга брянского губернатора за год заработала в 180 раз больше мужа - РИА Новости, 31.05.2021
Супруга брянского губернатора за год заработала в 180 раз больше мужа
Доходы супруги губернатора Брянской области Александра Богомаза в 2020 году составили более 978 миллионов рублей, что более чем в 180 раз превышает его... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:13
2021-05-31T16:13
россия
ольга богомаз
александр богомаз
forbes
брянская область
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БРЯНСК, 31 мая – РИА Новости. Доходы супруги губернатора Брянской области Александра Богомаза в 2020 году составили более 978 миллионов рублей, что более чем в 180 раз превышает его собственные доходы, которые достигли 5,4 миллиона рублей, следует из декларации, размещенной на сайте правительства региона.Доходы губернатора Брянской области в 2020 году составили 5,4 миллиона рублей, что на полмиллиона рублей больше прошлогодних. В его собственности остаются три земельных приусадебных участка и два жилых дома, квартира площадью 112 квадратных метров находится в безвозмездном бессрочном пользовании.Супруга губернатора Ольга Богомаз, глава КФХ "Богомаз", в минувшем году заработала более 978 миллионов рублей. При этом ее доход упал по сравнению с 2019 годом на 400 миллионов рублей. В том году с доходом 1,378 миллиарда она была на третьем месте в рейтинге самых богатых жен российских госслужащих и депутатов России по версии Forbes Woman.Как следует из декларации о доходах, в собственности у супруги губернатора Брянской области 137 земельных участков для сельского хозяйства, промышленные строения сельхозназначения, оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции, а также легковые автомобили, несколько десятков грузовиков "Камаз", тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.Семья брянского губернатора - супруга и двое сыновей - руководит одним из крупнейших в России картофелеводческих хозяйств. Свое дело супруги начали еще в 1998 году, тогда они обрабатывали один гектар земли. К 2011 году крестьянское фермерское хозяйство "Богомаз" стало первым в стране по валовому производству картофеля. Хозяйство обрабатывает более 13 тысяч гектаров земли, имеет склад на 100 тысяч тонн картофеля, логистический центр.
https://ria.ru/20210530/dokhod-1734797104.html
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россия, ольга богомаз, александр богомаз, forbes, брянская область

Супруга брянского губернатора за год заработала в 180 раз больше мужа

16:13 31.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БРЯНСК, 31 мая – РИА Новости. Доходы супруги губернатора Брянской области Александра Богомаза в 2020 году составили более 978 миллионов рублей, что более чем в 180 раз превышает его собственные доходы, которые достигли 5,4 миллиона рублей, следует из декларации, размещенной на сайте правительства региона.
Доходы губернатора Брянской области в 2020 году составили 5,4 миллиона рублей, что на полмиллиона рублей больше прошлогодних. В его собственности остаются три земельных приусадебных участка и два жилых дома, квартира площадью 112 квадратных метров находится в безвозмездном бессрочном пользовании.
Рабочая встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени и председателя правления Государственной компании Российские автомобильные дороги Вячеслава Петушенко - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 12:36
Доход главы Тверской области уменьшился более чем на миллион за год
Супруга губернатора Ольга Богомаз, глава КФХ "Богомаз", в минувшем году заработала более 978 миллионов рублей. При этом ее доход упал по сравнению с 2019 годом на 400 миллионов рублей. В том году с доходом 1,378 миллиарда она была на третьем месте в рейтинге самых богатых жен российских госслужащих и депутатов России по версии Forbes Woman.
Как следует из декларации о доходах, в собственности у супруги губернатора Брянской области 137 земельных участков для сельского хозяйства, промышленные строения сельхозназначения, оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции, а также легковые автомобили, несколько десятков грузовиков "Камаз", тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 17:57
В "Роскосмосе" объяснили выросшие в два раза доходы Рогозина
Семья брянского губернатора - супруга и двое сыновей - руководит одним из крупнейших в России картофелеводческих хозяйств. Свое дело супруги начали еще в 1998 году, тогда они обрабатывали один гектар земли. К 2011 году крестьянское фермерское хозяйство "Богомаз" стало первым в стране по валовому производству картофеля. Хозяйство обрабатывает более 13 тысяч гектаров земли, имеет склад на 100 тысяч тонн картофеля, логистический центр.
 
РоссияОльга БогомазАлександр БогомазForbesБрянская область
 
 
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